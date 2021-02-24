https://ria.ru/20210224/piton-1598843640.html

В Ленинградской области спасли брошенного хозяйкой тигрового питона

В Ленинградской области спасли брошенного хозяйкой тигрового питона

Сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора с помощью специалистов Ленинградского зоопарка спасли брошенного хозяйкой тигрового... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T20:47

2021-02-24T20:47

2021-02-24T22:09

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ленинградский зоопарк

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев — РИА Новости. Сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора с помощью специалистов Ленинградского зоопарка спасли брошенного хозяйкой тигрового питона в поселке Назия Ленинградской области, сообщает пресс-служба ведомства."Северо-Западное межрегиональное Управление Росприроднадзора вступилось за брошенного в квартире тигрового питона. В управление позвонили граждане, которые рассказали, что в поселке Назия в двухкомнатной квартире хозяин оставил питона", — говорится в сообщении.По данным пресс-службы, питон длиной четыре метра находился в квартире без хозяев. По предварительным данным, квартира была передана в собственность кредитной организации за невыполнение кредитных обязательств."Хозяйка покинула квартиру, оставив в ней своего питомца. С декабря 2020 года питона подкармливали местные жители. Также граждане пытались найти владелицу змеи, но попытки не увенчались успехом", — сказано в сообщении.Управление Росприроднадзора договорилось с Ленинградским зоопарком о доставке питона из Назии в Петербург, зоопарк принял животное на своей площадке. Питон находится на карантине.

https://ria.ru/20210224/spasenie-1598812519.html

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ленинградский зоопарк, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), ленинградская область, санкт-петербург, происшествия