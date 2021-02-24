https://ria.ru/20210224/otnosheniya-1598320870.html

Межгосударственные отношения России и Киргизии

Межгосударственные отношения России и Киргизии

Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Киргизией установлены 20 марта 1992 года. 10 июня 1992 года был подписан Договор о дружбе,... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T03:08

2021-02-24T03:08

2021-02-24T03:08

россия

киргизия

справки

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Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Киргизией установлены 20 марта 1992 года. 10 июня 1992 года был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Киргизской Республикой, 27 июля 2000 года – российско-киргизская Декларация о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве. Договорно-правовую базу составляют около 160 двусторонних межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений.Киргизия – стратегический партнер и союзник России в Центральной Азии. Российско-киргизское сотрудничество носит многоплановый характер, характеризуется близостью подходов к международным и региональным делам, нацеленностью на развитие евразийских интеграционных процессов. Российско-киргизские контакты на высшем уровне носят интенсивный характер.29 ноября 2017 года президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков посетил Россию с рабочим визитом. Это была первая зарубежная поездка Жээнбекова после вступления в должность главы государства (24 ноября 2017 года). В 2018 году Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков встречались 14 мая в Сочи "на полях" заседания Высшего Евразийского экономического совета, 14 июня в Москве в рамках рабочего визита президента Киргизии и 28 сентября в Душанбе (Таджикистан) "на полях" саммита СНГ.9 февраля 2019 года в Сочи состоялась неформальная встреча Владимира Путина с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.28 марта президент России Владимир Путин посетил Киргизию с государственным визитом. По итогам визита было подписано более 50 соглашений на сумму свыше шести миллиардов долларов.В последующем Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков встречались 13 июня "на полях" саммита Шанхайской организации в Бишкеке и 11 июля в Москве.Очередная двусторонняя встреча лидеров России и Киргизии состоялась 20 сентября на полигоне "Донгуз" в Оренбургской области. Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков наблюдали за активной фазой стратегических командно-штабных учений "Центр-2019". Кроме того, лидеры России и Киргизии осмотрели выставку вооружения и военной техники.28 ноября 2019 года президент России Владимир Путин посетил Бишкек, где принял участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Состоялась также отдельная встреча главы российского государства с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. В 2020 году Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков встречались 27 февраля в Москве и 28 сентября в Сочи.12 ноября по инициативе киргизской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с исполняющим обязанности президента, премьер-министром Киргизии Садыром Жапаровым.11 января 2021 года президент России Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова с избранием на пост президента Киргизии.Осуществляется также сотрудничество в рамках СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В 2020 году встречи проходили в формате видеоконференции.Осуществляется сотрудничество на уровне правительств двух стран.17 июля 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин провел встречу с киргизским коллегой Кубатбеком Бороновым в Минске "на полях" заседания Евразийского межправительственного совета.12 ноября 2020 года состоялся телефонный разговор председателя правительства РФ Михаила Мишустина с исполняющим обязанности президента, премьер-министром Киргизии Садыром Жапаровым. В ходе беседы были рассмотрены приоритетные вопросы развития российско-киргизского сотрудничества и реализации совместных проектов в области энергетики, промышленности и транспорта. Особое внимание стороны уделили усилиям по борьбе с коронавирусной инфекцией.Развивается российско-киргизское взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств, поддерживаются межпарламентские связи.23 октября 2020 года Москву с рабочим визитом посетил министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев. Это была первая зарубежная поездка руководителя внешнеполитического ведомства Киргизии после назначения на эту должность 14 октября 2020 года.Россия – один из ведущих торгово-экономических партнеров Киргизии.По данным ФТС РФ, товарооборот России и Киргизии в 2019 году составил 1,892 миллиарда долларов, в том числе российского экспорта – 1,562 миллиарда долларов и импорта – 330,2 миллиона долларов. По итогам 2020 года объем взаимной торговли двух стран составил 1,695 миллиарда долларов, в том числе российского экспорта – 1,457 миллиарда долларов и импорта – 238,8 миллиона долларов.Основу российского экспорта составляют минеральные продукты, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, продукция химической промышленности, металлы и изделия из них и др.Импорт представлен продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, металлами и изделиями из них, текстилем и обувью и другими товарами.Действует Межправительственная Российско-Киргизская комиссия (МПК) по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству (создана 10 октября 1997 года). Очередное 22-е заседание прошло в Бишкеке 22 сентября 2020 года.Одним из ключевых направлений экономического сотрудничества является газовая отрасль. Во исполнение двустороннего межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере транспортировки, распределения и реализации природного газа на территории Киргизии от 26 июля 2013 года ПАО "Газпром" ведет работу по бесперебойному обеспечению потребностей республики в газе.Россия является одним из ведущих инвесторов в Киргизию. Объем накопленных российских капиталовложений составляет свыше 200 миллионов долларов. Эти ресурсы направлены в предприятия обрабатывающей промышленности, в оптовую и розничную торговлю, геологоразведку, а также в добычу полезных ископаемых.Эффективным инструментом двустороннего экономического сотрудничества является Российско-киргизский фонд развития, учрежденный в целях адаптации экономики Киргизии к участию в ЕАЭС.Фондом профинансировано около трех тысяч бизнес-проектов на сумму более 430 миллионов долларов.Среди них реконструкция аэропорта в Иссык-Кульской области, возведение завода стройматериалов в Ошской области, обувной фабрики в Чуйской области.Россия также оказывает финансовую помощь Киргизии. По данным главы МИД РФ Сергея Лаврова, общий объем российских грантов на поддержку киргизского госбюджета за последние семь лет составил 311 миллионов долларов, в 2018 году Россия полностью списала долг Киргизии в размере 240 миллионов долларов.Важной составной частью всего комплекса российско-киргизских отношений являются военное и военно-техническое сотрудничество.19 июня 2018 года вступил в силу подписанный 20 июня 2017 года в Москве договор между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о развитии военно-технического сотрудничества.На территории Киргизии находится объединенная российская военная база. В ее составе четыре объекта: аэродром Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ в Канте, испытательная военно-морская база на Иссык-Куле, узел связи в поселке Чалдовар и автономный сейсмический пункт в городе Майлуу-Суу.Осуществляется совместное планирование применения российско-киргизской коалиционной группировки войск, а также их практическое взаимодействие в ходе различных учений.Осуществляется сотрудничество в гуманитарной сфере. РФ оказала содействие Киргизии в борьбе с коронавирусом. Россия выделила республике гуманитарную помощь в виде медицинского оборудования, лекарственных препаратов, тест-систем и средств индивидуальной защиты.Кроме того, в республику приезжали российские врачи, чтобы поделиться опытом с коллегами. Работа российских медиков в КР позволила стабилизировать ситуацию с коронавирусом в Киргизии.Укрепляются связи в образовательной сфере. Важнейшую роль в этом плане играет Киргизско-Российский Славянский университет, открытый в Бишкеке в 1993 году.Ежегодно студентами российских вузов становятся около 370 абитуриентов Киргизии.С июня 2011 года в Бишкеке работает Российский центр науки и культуры (РЦНК). В декабре 2016 года филиал РЦНК открылся в городе Ош.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, киргизия, справки