https://ria.ru/20210224/mordashov-1598848552.html
Мордашов возглавил рейтинг российских миллиардеров
Мордашов возглавил рейтинг российских миллиардеров
Глава совета директоров "Северстали" и ее основной акционер Алексей Мордашов стал богатейшим российским предпринимателем, следует из данных рейтинга Forbes... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T21:57
2021-02-24T21:57
2021-02-24T21:57
россия
предприниматели
алексей мордашов
норильский никель
forbes
северсталь (металлургическая компания)
владимир потанин
экономика
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Глава совета директоров "Северстали" и ее основной акционер Алексей Мордашов стал богатейшим российским предпринимателем, следует из данных рейтинга Forbes Real-Time.Состояние бизнесмена к 21:45 по московскому времени оценивается в 29,2 миллиарда долларов. Таким образом, Мордашов обогнал совладельца "Норникеля" Владимира Потанина, ранее установившего абсолютный рекорд по богатству среди россиян.Как свидетельствует рейтинг, сейчас Мордашов находится на 48 месте среди богатейших людей планеты, в то время как Потанин, чье состояние оценивается в 28,8 миллиарда долларов, занял 51-е.
https://ria.ru/20210201/milliardery-1595443302.html
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россия, предприниматели, алексей мордашов, норильский никель, forbes, северсталь (металлургическая компания), владимир потанин, экономика