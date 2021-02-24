https://ria.ru/20210224/mordashov-1598848552.html

Мордашов возглавил рейтинг российских миллиардеров

Мордашов возглавил рейтинг российских миллиардеров

Глава совета директоров "Северстали" и ее основной акционер Алексей Мордашов стал богатейшим российским предпринимателем, следует из данных рейтинга Forbes... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T21:57

2021-02-24T21:57

2021-02-24T21:57

россия

предприниматели

алексей мордашов

норильский никель

forbes

северсталь (металлургическая компания)

владимир потанин

экономика

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Глава совета директоров "Северстали" и ее основной акционер Алексей Мордашов стал богатейшим российским предпринимателем, следует из данных рейтинга Forbes Real-Time.Состояние бизнесмена к 21:45 по московскому времени оценивается в 29,2 миллиарда долларов. Таким образом, Мордашов обогнал совладельца "Норникеля" Владимира Потанина, ранее установившего абсолютный рекорд по богатству среди россиян.Как свидетельствует рейтинг, сейчас Мордашов находится на 48 месте среди богатейших людей планеты, в то время как Потанин, чье состояние оценивается в 28,8 миллиарда долларов, занял 51-е.

https://ria.ru/20210201/milliardery-1595443302.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, предприниматели, алексей мордашов, норильский никель, forbes, северсталь (металлургическая компания), владимир потанин, экономика