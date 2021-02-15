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Потанин установил рекорд по богатству
Потанин установил рекорд по богатству
Миллиардер Владимир Потанин установил абсолютный рекорд по богатству среди россиян, пишет Forbes. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T22:21
2021-02-15T22:21
forbes
владимир потанин
экономика
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Российский миллиардер установил рекорд по богатству
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Миллиардер Владимир Потанин установил абсолютный рекорд по богатству среди россиян, пишет Forbes. По подсчетам журнала, состояние совладельца "Норникеля" достигло 30 миллиардов долларов. Это является историческим рекордов для российских предпринимателей. Рост состояния Потанина обеспечивается ростом котировок акций "Норникеля". К 19:15 их цена достигла 26 290 рублей за штуку — это на 5,7% больше, чем было 1 февраля (24 866 рублей). Также в тройке лидеров российского списка Forbes оказались совладелец "Северстали" Алексей Мордашов с 28,4 миллиарда долларов и совладелец Новолипецкого комбината Владимира Лисина с 26 миллиардами.
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forbes, владимир потанин, экономика

Потанин установил рекорд по богатству

22:21 15.02.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления компании ПАО "ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин
Президент, председатель правления компании ПАО ГМК Норильский никель Владимир Потанин - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Миллиардер Владимир Потанин установил абсолютный рекорд по богатству среди россиян, пишет Forbes.
По подсчетам журнала, состояние совладельца "Норникеля" достигло 30 миллиардов долларов. Это является историческим рекордов для российских предпринимателей.
Рост состояния Потанина обеспечивается ростом котировок акций "Норникеля". К 19:15 их цена достигла 26 290 рублей за штуку — это на 5,7% больше, чем было 1 февраля (24 866 рублей).
Также в тройке лидеров российского списка Forbes оказались совладелец "Северстали" Алексей Мордашов с 28,4 миллиарда долларов и совладелец Новолипецкого комбината Владимира Лисина с 26 миллиардами.
Председатель совета директоров ПАО Северсталь Алексей Мордашов на сессии Российская экономика в поисках стимулов роста в рамках ПМЭФ-2019 - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
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РБК: сын миллиардера Мордашова ушел в армию после отчисления из вуза
 
ForbesВладимир ПотанинЭкономика
 
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