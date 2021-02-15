https://ria.ru/20210215/potanin-1597609184.html

Потанин установил рекорд по богатству

Потанин установил рекорд по богатству

Миллиардер Владимир Потанин установил абсолютный рекорд по богатству среди россиян, пишет Forbes. РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T22:21

2021-02-15T22:21

2021-02-15T22:21

forbes

владимир потанин

экономика

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Российский миллиардер установил рекорд по богатству

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Миллиардер Владимир Потанин установил абсолютный рекорд по богатству среди россиян, пишет Forbes. По подсчетам журнала, состояние совладельца "Норникеля" достигло 30 миллиардов долларов. Это является историческим рекордов для российских предпринимателей. Рост состояния Потанина обеспечивается ростом котировок акций "Норникеля". К 19:15 их цена достигла 26 290 рублей за штуку — это на 5,7% больше, чем было 1 февраля (24 866 рублей). Также в тройке лидеров российского списка Forbes оказались совладелец "Северстали" Алексей Мордашов с 28,4 миллиарда долларов и совладелец Новолипецкого комбината Владимира Лисина с 26 миллиардами.

https://ria.ru/20210112/mordashov-1592786375.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

forbes, владимир потанин, экономика