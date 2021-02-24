https://ria.ru/20210224/mars-1598776771.html

Ученый оценил запись звуков Марса, сделанную ровером Perseverance

Ученый оценил запись звуков Марса, сделанную ровером Perseverance

Запись звуков Марса, которую сделал марсоход Perseverance, обнародовали для достижения PR-эффекта и популяризации науки, с научной точки зрения она не... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T14:20

2021-02-24T14:20

2021-02-24T15:30

perseverance (марсоход)

марс

космос - риа наука

наса

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Запись звуков Марса, которую сделал марсоход Perseverance, обнародовали для достижения PR-эффекта и популяризации науки, с научной точки зрения она не представляет интереса, рассказал РИА Новости руководитель российской части научной нагрузки российско-европейской миссии по изучению Марса ExoMars-2022 Даниил Родионов.В рамках ExoMars-2022 Россия и Европа планируют отправить на Красную планету посадочную платформу и ровер.Ранее НАСА обнародовало видеозапись, сделанную во время посадки Perseverance на Марс, а также записанные им звуки ветра на планете.Родионов напомнил, что звук на Марсе записывается и обнародуется уже не в первый раз. Так, доступна запись звуков с американского аппарата InSight, совершившего посадку в конце 2018 года.Ученый пояснил, что научных задач для аудиозаписи нет, поскольку хотя микрофон и можно использовать для измерения давления, но для этого имеются специализированные датчики. "Основная функция - это популяризация науки среди широких слоев общественности", - повторил он.Родионов рассказал, что на российско-европейской миссии ExoMars-2022, которая не успела улететь в пусковое "окно" 2020 года и ее попытаются запустить в 2022 году, тоже будет стоять микрофон, который запишет звуки планеты. "Основной целью его тоже является получение звуков для представления потом в качестве одного из результатов, доступного и понятного широкой публике", - отметил ученый.

марс

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

perseverance (марсоход), марс, космос - риа наука, наса