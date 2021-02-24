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Ученый оценил запись звуков Марса, сделанную ровером Perseverance
Ученый оценил запись звуков Марса, сделанную ровером Perseverance
Запись звуков Марса, которую сделал марсоход Perseverance, обнародовали для достижения PR-эффекта и популяризации науки, с научной точки зрения она не... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T14:20
2021-02-24T15:30
perseverance (марсоход)
марс
космос - риа наука
наса
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Запись звуков Марса, которую сделал марсоход Perseverance, обнародовали для достижения PR-эффекта и популяризации науки, с научной точки зрения она не представляет интереса, рассказал РИА Новости руководитель российской части научной нагрузки российско-европейской миссии по изучению Марса ExoMars-2022 Даниил Родионов.В рамках ExoMars-2022 Россия и Европа планируют отправить на Красную планету посадочную платформу и ровер.Ранее НАСА обнародовало видеозапись, сделанную во время посадки Perseverance на Марс, а также записанные им звуки ветра на планете.Родионов напомнил, что звук на Марсе записывается и обнародуется уже не в первый раз. Так, доступна запись звуков с американского аппарата InSight, совершившего посадку в конце 2018 года.Ученый пояснил, что научных задач для аудиозаписи нет, поскольку хотя микрофон и можно использовать для измерения давления, но для этого имеются специализированные датчики. "Основная функция - это популяризация науки среди широких слоев общественности", - повторил он.Родионов рассказал, что на российско-европейской миссии ExoMars-2022, которая не успела улететь в пусковое "окно" 2020 года и ее попытаются запустить в 2022 году, тоже будет стоять микрофон, который запишет звуки планеты. "Основной целью его тоже является получение звуков для представления потом в качестве одного из результатов, доступного и понятного широкой публике", - отметил ученый.
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perseverance (марсоход), марс, космос - риа наука, наса

Ученый оценил запись звуков Марса, сделанную ровером Perseverance

14:20 24.02.2021 (обновлено: 15:30 24.02.2021)
 
© REUTERS / NASA/JPL-CaltechВид с навигационной камеры на марсоход Perseverance Mars Rover
Вид с навигационной камеры на марсоход Perseverance Mars Rover - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© REUTERS / NASA/JPL-Caltech
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Запись звуков Марса, которую сделал марсоход Perseverance, обнародовали для достижения PR-эффекта и популяризации науки, с научной точки зрения она не представляет интереса, рассказал РИА Новости руководитель российской части научной нагрузки российско-европейской миссии по изучению Марса ExoMars-2022 Даниил Родионов.
В рамках ExoMars-2022 Россия и Европа планируют отправить на Красную планету посадочную платформу и ровер.
Ранее НАСА обнародовало видеозапись, сделанную во время посадки Perseverance на Марс, а также записанные им звуки ветра на планете.
"На мой взгляд, основной целью этого является возможный PR-эффект. Звуки с другой планеты. Я не говорю в негативном смысле, а говорю полностью в позитивном смысле", - сказал он.
Родионов напомнил, что звук на Марсе записывается и обнародуется уже не в первый раз. Так, доступна запись звуков с американского аппарата InSight, совершившего посадку в конце 2018 года.
Ученый пояснил, что научных задач для аудиозаписи нет, поскольку хотя микрофон и можно использовать для измерения давления, но для этого имеются специализированные датчики. "Основная функция - это популяризация науки среди широких слоев общественности", - повторил он.
"Я сам с удовольствием послушал, но не могу сказать, что это вызвало какую-то дрожь. Я уже давно этим делом занимаюсь, цинизм образовался", - сказал ученый.
Родионов рассказал, что на российско-европейской миссии ExoMars-2022, которая не успела улететь в пусковое "окно" 2020 года и ее попытаются запустить в 2022 году, тоже будет стоять микрофон, который запишет звуки планеты. "Основной целью его тоже является получение звуков для представления потом в качестве одного из результатов, доступного и понятного широкой публике", - отметил ученый.
Тайны Красной планеты: Марс, каким люди его еще не видели
© NASA / Perseverance Mars Rover

Планетоход Perseverance успешно сел на Марсе 18 февраля.

Фотографии, снятые исследовательским аппаратом NASA's Perseverance Mars Rover, который совершил посадку на Марсе в ночь на 19 февраля
1 из 10

Планетоход Perseverance успешно сел на Марсе 18 февраля.

© NASA / Perseverance Mars Rover
© NASA / Perseverance Mars Rover

Аппарат коснулся Красной планеты в 23:55 по московскому времени.

Фотографии, снятые исследовательским аппаратом NASA's Perseverance Mars Rover, который совершил посадку на Марсе в ночь на 19 февраля
2 из 10

Аппарат коснулся Красной планеты в 23:55 по московскому времени.

© NASA / Perseverance Mars Rover
© NASA / Perseverance Mars Rover

Уже через три минуты Perseverance передал на Землю первый черно-белый снимок.

Фотографии, снятые исследовательским аппаратом NASA's Perseverance Mars Rover, который совершил посадку на Марсе в ночь на 19 февраля
3 из 10

Уже через три минуты Perseverance передал на Землю первый черно-белый снимок.

© NASA / Perseverance Mars Rover
© AFP 2021 / NASA

Планетоход сделал и цветные кадры Марса, но передача тяжелых файлов заняла несколько дней.

Поверхность Марса
4 из 10

Планетоход сделал и цветные кадры Марса, но передача тяжелых файлов заняла несколько дней.

© AFP 2021 / NASA
© AFP 2021 / NASA

Один из снимков запечатлел аппарат Perseverance в воздухе перед самой посадкой.

Посадка исследовательского аппарата НАСА Perseverance в кратере Езеро (Jezero) на Марсе
5 из 10

Один из снимков запечатлел аппарат Perseverance в воздухе перед самой посадкой.

© AFP 2021 / NASA
© REUTERS / NASA/JPL-Caltech

На другом снимке запечатлен пейзаж с виднеющимися вдали возвышенностями и линией горизонта.

Вид с навигационной камеры на марсоход Perseverance Mars Rover
6 из 10

На другом снимке запечатлен пейзаж с виднеющимися вдали возвышенностями и линией горизонта.

© REUTERS / NASA/JPL-Caltech
© NASA / JPL-Caltech/University of Arizona

Perseverance — пятый ровер, когда-либо доставленный НАСА на поверхность Красной планеты.

Первое изображение марсохода Perseverance на поверхности Марса с камеры HiRISE. 19 февраля 2021 года
7 из 10

Perseverance — пятый ровер, когда-либо доставленный НАСА на поверхность Красной планеты.

© NASA / JPL-Caltech/University of Arizona
© NASA / JPL-Caltech

Марсоход должен собрать образцы грунта, который планируется вернуть на Землю в 2031 году.

Панорама Марса снятая исследовательским аппаратом NASA's Perseverance Mars Rover. 20 февраля 2021
8 из 10

Марсоход должен собрать образцы грунта, который планируется вернуть на Землю в 2031 году.

© NASA / JPL-Caltech
© REUTERS / NASA/JPL-Caltech

Планета, присутствие людей на которой пока остается научной фантастикой, таит в себе много загадок.

Поверхность Марса под марсоходом Perseverance Mars Rover
9 из 10

Планета, присутствие людей на которой пока остается научной фантастикой, таит в себе много загадок.

© REUTERS / NASA/JPL-Caltech
© NASA / JPL-Caltech

С помощью Perseverance в НАСА надеются ответить на волнующий ученых вопрос: есть ли жизнь на Марсе.

Вид с навигационной камеры на марсоход Perseverance Mars Rover
10 из 10

С помощью Perseverance в НАСА надеются ответить на волнующий ученых вопрос: есть ли жизнь на Марсе.

© NASA / JPL-Caltech
1 из 10

Планетоход Perseverance успешно сел на Марсе 18 февраля.

© NASA / Perseverance Mars Rover
2 из 10

Аппарат коснулся Красной планеты в 23:55 по московскому времени.

© NASA / Perseverance Mars Rover
3 из 10

Уже через три минуты Perseverance передал на Землю первый черно-белый снимок.

© NASA / Perseverance Mars Rover
4 из 10

Планетоход сделал и цветные кадры Марса, но передача тяжелых файлов заняла несколько дней.

© AFP 2021 / NASA
5 из 10

Один из снимков запечатлел аппарат Perseverance в воздухе перед самой посадкой.

© AFP 2021 / NASA
6 из 10

На другом снимке запечатлен пейзаж с виднеющимися вдали возвышенностями и линией горизонта.

© REUTERS / NASA/JPL-Caltech
7 из 10

Perseverance — пятый ровер, когда-либо доставленный НАСА на поверхность Красной планеты.

© NASA / JPL-Caltech/University of Arizona
8 из 10

Марсоход должен собрать образцы грунта, который планируется вернуть на Землю в 2031 году.

© NASA / JPL-Caltech
9 из 10

Планета, присутствие людей на которой пока остается научной фантастикой, таит в себе много загадок.

© REUTERS / NASA/JPL-Caltech
10 из 10

С помощью Perseverance в НАСА надеются ответить на волнующий ученых вопрос: есть ли жизнь на Марсе.

© NASA / JPL-Caltech
 
Perseverance (марсоход)МарсКосмос - РИА НаукаНАСА
 
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