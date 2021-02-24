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Тайны Красной планеты: Марс, каким люди его еще не видели
Тайны Красной планеты: Марс, каким люди его еще не видели
НАСА опубликовало снимки, сделанные исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Уникальные кадры — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 24.02.2021
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космос
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НАСА опубликовало снимки, сделанные исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Уникальные кадры — в фотоленте Ria.ru.
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perseverance (марсоход), космос, марс, космос - риа наука, наса, фото, фото

Тайны Красной планеты: Марс, каким люди его еще не видели

15:28 24.02.2021 (обновлено: 17:22 24.02.2021)
 
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НАСА опубликовало снимки, сделанные исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Уникальные кадры — в фотоленте Ria.ru.
© NASA / Perseverance Mars Rover

Планетоход Perseverance успешно сел на Марсе 18 февраля.

Фотографии, снятые исследовательским аппаратом NASA's Perseverance Mars Rover, который совершил посадку на Марсе в ночь на 19 февраля
1 из 10

Планетоход Perseverance успешно сел на Марсе 18 февраля.

© NASA / Perseverance Mars Rover
© NASA / Perseverance Mars Rover

Аппарат коснулся Красной планеты в 23:55 по московскому времени.

Фотографии, снятые исследовательским аппаратом NASA's Perseverance Mars Rover, который совершил посадку на Марсе в ночь на 19 февраля
2 из 10

Аппарат коснулся Красной планеты в 23:55 по московскому времени.

© NASA / Perseverance Mars Rover
© NASA / Perseverance Mars Rover

Уже через три минуты Perseverance передал на Землю первый черно-белый снимок.

Фотографии, снятые исследовательским аппаратом NASA's Perseverance Mars Rover, который совершил посадку на Марсе в ночь на 19 февраля
3 из 10

Уже через три минуты Perseverance передал на Землю первый черно-белый снимок.

© NASA / Perseverance Mars Rover
© AFP 2021 / NASA

Планетоход сделал и цветные кадры Марса, но передача тяжелых файлов заняла несколько дней.

Поверхность Марса
4 из 10

Планетоход сделал и цветные кадры Марса, но передача тяжелых файлов заняла несколько дней.

© AFP 2021 / NASA
© AFP 2021 / NASA

Один из снимков запечатлел аппарат Perseverance в воздухе перед самой посадкой.

Посадка исследовательского аппарата НАСА Perseverance в кратере Езеро (Jezero) на Марсе
5 из 10

Один из снимков запечатлел аппарат Perseverance в воздухе перед самой посадкой.

© AFP 2021 / NASA
© REUTERS / NASA/JPL-Caltech

На другом снимке запечатлен пейзаж с виднеющимися вдали возвышенностями и линией горизонта.

Вид с навигационной камеры на марсоход Perseverance Mars Rover
6 из 10

На другом снимке запечатлен пейзаж с виднеющимися вдали возвышенностями и линией горизонта.

© REUTERS / NASA/JPL-Caltech
© NASA / JPL-Caltech/University of Arizona

Perseverance — пятый ровер, когда-либо доставленный НАСА на поверхность Красной планеты.

Первое изображение марсохода Perseverance на поверхности Марса с камеры HiRISE. 19 февраля 2021 года
7 из 10

Perseverance — пятый ровер, когда-либо доставленный НАСА на поверхность Красной планеты.

© NASA / JPL-Caltech/University of Arizona
© NASA / JPL-Caltech

Марсоход должен собрать образцы грунта, который планируется вернуть на Землю в 2031 году.

Панорама Марса снятая исследовательским аппаратом NASA's Perseverance Mars Rover. 20 февраля 2021
8 из 10

Марсоход должен собрать образцы грунта, который планируется вернуть на Землю в 2031 году.

© NASA / JPL-Caltech
© REUTERS / NASA/JPL-Caltech

Планета, присутствие людей на которой пока остается научной фантастикой, таит в себе много загадок.

Поверхность Марса под марсоходом Perseverance Mars Rover
9 из 10

Планета, присутствие людей на которой пока остается научной фантастикой, таит в себе много загадок.

© REUTERS / NASA/JPL-Caltech
© NASA / JPL-Caltech

С помощью Perseverance в НАСА надеются ответить на волнующий ученых вопрос: есть ли жизнь на Марсе.

Вид с навигационной камеры на марсоход Perseverance Mars Rover
10 из 10

С помощью Perseverance в НАСА надеются ответить на волнующий ученых вопрос: есть ли жизнь на Марсе.

© NASA / JPL-Caltech
 
Perseverance (марсоход)КосмосМарсКосмос - РИА НаукаНАСАФото
 
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