https://ria.ru/20210224/mars-1598774633.html

Тайны Красной планеты: Марс, каким люди его еще не видели

Тайны Красной планеты: Марс, каким люди его еще не видели

НАСА опубликовало снимки, сделанные исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Уникальные кадры — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T15:28

2021-02-24T15:28

2021-02-24T17:22

perseverance (марсоход)

космос

марс

космос - риа наука

наса

фото

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НАСА опубликовало снимки, сделанные исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Уникальные кадры — в фотоленте Ria.ru.

космос

марс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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