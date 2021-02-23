https://ria.ru/20210223/mars-1598630780.html

НАСА опубликовало первые звуки с поверхности Марса

НАСА опубликовало первые звуки с поверхности Марса

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало в Twitter аудиозапись со звуками с поверхности Марса, которую... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T09:12

2021-02-23T09:12

2021-02-23T15:10

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало в Twitter аудиозапись со звуками с поверхности Марса, которую сделал ровер Perseverance после посадки на Красную планету.На записи слышен тихий треск и сильный гул, предположительно, от порывов ветра."Теперь, когда вы видели Марс, послушайте его. Возьмите наушники и послушайте первые звуки, записанные одним из моих микрофонов", — говорится в посте, опубликованном в аккаунте, который ведут от имени Perseverance.Планетоход Perseverance 18 февраля совершил посадку в районе кратера Езеро (Jezero) на Марсе. Сама миссия Mars 2020 с ровером стартовала с Земли в июле прошлого года. Пятый марсоход в истории НАСА оснащен семью научными инструментами для изучения строения и геологии Красной планеты.Одной из главных задач станет сбор образцов марсианского грунта, которые, как предполагается, будут доставлены на Землю. На борту Perseverance — экспериментальное устройство для получения кислорода из атмосферы Марса, а также "космический вертолет", которому предстоит впервые выполнить полет на другой планете.

https://ria.ru/20210219/mars-1598131286.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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