https://ria.ru/20210223/mars-1598630780.html
НАСА опубликовало первые звуки с поверхности Марса
НАСА опубликовало первые звуки с поверхности Марса
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало в Twitter аудиозапись со звуками с поверхности Марса, которую... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T09:12
2021-02-23T09:12
2021-02-23T15:10
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало в Twitter аудиозапись со звуками с поверхности Марса, которую сделал ровер Perseverance после посадки на Красную планету.На записи слышен тихий треск и сильный гул, предположительно, от порывов ветра."Теперь, когда вы видели Марс, послушайте его. Возьмите наушники и послушайте первые звуки, записанные одним из моих микрофонов", — говорится в посте, опубликованном в аккаунте, который ведут от имени Perseverance.Планетоход Perseverance 18 февраля совершил посадку в районе кратера Езеро (Jezero) на Марсе. Сама миссия Mars 2020 с ровером стартовала с Земли в июле прошлого года. Пятый марсоход в истории НАСА оснащен семью научными инструментами для изучения строения и геологии Красной планеты.Одной из главных задач станет сбор образцов марсианского грунта, которые, как предполагается, будут доставлены на Землю. На борту Perseverance — экспериментальное устройство для получения кислорода из атмосферы Марса, а также "космический вертолет", которому предстоит впервые выполнить полет на другой планете.
https://ria.ru/20210219/mars-1598131286.html
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марс, космос - риа наука, наса, сша
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало в Twitter аудиозапись со звуками с поверхности Марса, которую сделал ровер Perseverance после посадки на Красную планету.
На записи слышен тихий треск и сильный гул, предположительно, от порывов ветра.
"Теперь, когда вы видели Марс, послушайте его. Возьмите наушники и послушайте первые звуки, записанные одним из моих микрофонов", — говорится в посте
, опубликованном в аккаунте, который ведут от имени Perseverance.
Планетоход Perseverance 18 февраля совершил посадку в районе кратера Езеро (Jezero) на Марсе. Сама миссия Mars 2020 с ровером стартовала с Земли в июле прошлого года. Пятый марсоход в истории НАСА оснащен семью научными инструментами для изучения строения и геологии Красной планеты.
Одной из главных задач станет сбор образцов марсианского грунта, которые, как предполагается, будут доставлены на Землю. На борту Perseverance — экспериментальное устройство для получения кислорода из атмосферы Марса, а также "космический вертолет", которому предстоит впервые выполнить полет на другой планете.