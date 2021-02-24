https://ria.ru/20210224/iskander-1598800779.html

В Госдуме резко ответили на слова Пашиняна об "Искандерах"

В Госдуме резко ответили на слова Пашиняна об "Искандерах"

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" назвал слова премьер-министра Армении Никола... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T16:17

2021-02-24T16:17

2021-02-24T16:17

россия

никол пашинян

искандер-м

искандер

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госдума рф

виктор заварзин

сирия

армения

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" назвал слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о якобы неисправных оперативно-тактических комплексах "Искандер" абсолютной ложью.Ранее Пашинян заявил о "не взорвавшихся" во время войны в Нагорном Карабахе ракетах оперативно-тактических комплексов "Искандер". Политик утверждал, что ракеты якобы либо "не взрывались" совсем, либо "взрывались на 10 процентов". В Минобороны Армении его слова комментировать не стали."Когда человек ищет, чтобы он был невиновен, он и "Искандеры" приплетет, и армянский народ виноват, и военные виноваты. Это, конечно, не соответствует действительности. "Искандеры" у нас — это очень высокоточное оружие, оно проявилось уже неоднократно в различных учениях", — сказал Заварзин.Он также напомнил об успешном применении ракет в Сирии.Заявление Пашиняна в том числе раскритиковал депутат Госдумы, глава группы дружбы между парламентами России и Сирии Дмитрий Саблин. По его словам, подобные высказывания свидетельствуют о некомпетентности премьер-министра Армении.О применении "Искандеров" во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе заявлял ранее бывший начальник службы военного контроля Минобороны Мовсес Акопян. Тем не менее, он не смог сказать, на каком направлении применялся комплекс.

https://ria.ru/20210224/iskander-1598764352.html

https://ria.ru/20200702/1573691842.html

россия

нагорный карабах

сирия

армения

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россия, никол пашинян, искандер-м, искандер, нагорный карабах, госдума рф, виктор заварзин, сирия, армения, в мире