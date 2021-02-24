В Госдуме резко ответили на слова Пашиняна об "Искандерах"
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкОперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер-М" во время тактических учений расчетов по управлению ракетными ударами
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" назвал слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о якобы неисправных оперативно-тактических комплексах "Искандер" абсолютной ложью.
Ранее Пашинян заявил о "не взорвавшихся" во время войны в Нагорном Карабахе ракетах оперативно-тактических комплексов "Искандер". Политик утверждал, что ракеты якобы либо "не взрывались" совсем, либо "взрывались на 10 процентов". В Минобороны Армении его слова комментировать не стали.
"Когда человек ищет, чтобы он был невиновен, он и "Искандеры" приплетет, и армянский народ виноват, и военные виноваты. Это, конечно, не соответствует действительности. "Искандеры" у нас — это очень высокоточное оружие, оно проявилось уже неоднократно в различных учениях", — сказал Заварзин.
Он также напомнил об успешном применении ракет в Сирии.
Заявление Пашиняна в том числе раскритиковал депутат Госдумы, глава группы дружбы между парламентами России и Сирии Дмитрий Саблин. По его словам, подобные высказывания свидетельствуют о некомпетентности премьер-министра Армении.
О применении "Искандеров" во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе заявлял ранее бывший начальник службы военного контроля Минобороны Мовсес Акопян. Тем не менее, он не смог сказать, на каком направлении применялся комплекс.
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