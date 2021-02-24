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В Госдуме Пашиняну напомнили об успехах "Искандеров" в Сирии
В Госдуме Пашиняну напомнили об успехах "Искандеров" в Сирии
Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о якобы невзорвавшихся ракетах оперативно-тактического комплекса "Искандер" свидетельствует как минимум о его РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T10:57
2021-02-24T11:37
россия
никол пашинян
минобороны армении
госдума рф
сирия
армения
безопасность
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о якобы невзорвавшихся ракетах оперативно-тактического комплекса "Искандер" свидетельствует как минимум о его некомпетентности, заявил РИА Новости депутат Госдумы, глава группы дружбы между парламентами России и Сирии Дмитрий Саблин.Так он прокомментировал слова армянского премьера о том, что при применении "Искандера" во время осенних боев в Нагорном Карабахе его ракеты не взорвались или "взорвались на десять процентов". В армянском Минобороны это заявление комментировать не стали."Плохому танцору ноги мешают. Эта язвительная народная мудрость лучше всего характеризует слова армянского премьера об использовании "Искандеров" в недавней войне и их "устарелости". Люди, которые лучше разбираются в вопросах войны и мира, знают, что это лучший универсальный оперативно-тактический ракетный комплекс, оружие XXI века. "Искандер" подтвердил свои высокие характеристики в ходе войны с терроризмом в Сирии", — сказал Саблин.По его мнению, дело не только в некомпетентности премьер-министра Армении."Соросовские методички подвели Пашиняна. &lt;…&gt; Это еще одно свидетельство того, как улица под громкие красивые лозунги по чужому, враждебному сценарию выносит во власть человека, разрушающего свою страну. В этом могли убедиться не только граждане Армении", — добавил депутат.О применении "Искандеров" во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе заявлял ранее бывший начальник службы военного контроля Минобороны Мовсес Акопян. Однако он не смог сказать, на каком направлении применялся комплекс. Боевые столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в эскалации продолжавшегося с конца 1980-х конфликта, все стороны объявили полную или частичную мобилизацию, сообщалось о жертвах среди мирного населения.Три попытки прекратить огонь оказались безуспешными, но в ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве России подписали четвертый документ. Они договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Армения передала Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210212/iskander-1597221976.html
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россия, никол пашинян, минобороны армении, госдума рф, сирия, армения, безопасность

В Госдуме Пашиняну напомнили об успехах "Искандеров" в Сирии

10:57 24.02.2021 (обновлено: 11:37 24.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСамоходная пусковая установка 9П78-1 "Искандер-М" во время демонстрации ходовых и огневых возможностей на полигоне "Алабино"
Самоходная пусковая установка 9П78-1 Искандер-М во время демонстрации ходовых и огневых возможностей на полигоне Алабино - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о якобы невзорвавшихся ракетах оперативно-тактического комплекса "Искандер" свидетельствует как минимум о его некомпетентности, заявил РИА Новости депутат Госдумы, глава группы дружбы между парламентами России и Сирии Дмитрий Саблин.
Так он прокомментировал слова армянского премьера о том, что при применении "Искандера" во время осенних боев в Нагорном Карабахе его ракеты не взорвались или "взорвались на десять процентов". В армянском Минобороны это заявление комментировать не стали.
Ракетный комплекс Искандер-М - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 14:57
Раскрыт текст сообщения для запуска "Искандеров"
"Плохому танцору ноги мешают. Эта язвительная народная мудрость лучше всего характеризует слова армянского премьера об использовании "Искандеров" в недавней войне и их "устарелости". Люди, которые лучше разбираются в вопросах войны и мира, знают, что это лучший универсальный оперативно-тактический ракетный комплекс, оружие XXI века. "Искандер" подтвердил свои высокие характеристики в ходе войны с терроризмом в Сирии", — сказал Саблин.
По его мнению, дело не только в некомпетентности премьер-министра Армении.
"Соросовские методички подвели Пашиняна. <…> Это еще одно свидетельство того, как улица под громкие красивые лозунги по чужому, враждебному сценарию выносит во власть человека, разрушающего свою страну. В этом могли убедиться не только граждане Армении", — добавил депутат.
Боевой пуск ракеты из комплекса Искандер-М - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
18 ноября 2020, 21:24
В Минобороны рассказали о потенциале комплексов "Искандер"
О применении "Искандеров" во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе заявлял ранее бывший начальник службы военного контроля Минобороны Мовсес Акопян. Однако он не смог сказать, на каком направлении применялся комплекс.
Боевые столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в эскалации продолжавшегося с конца 1980-х конфликта, все стороны объявили полную или частичную мобилизацию, сообщалось о жертвах среди мирного населения.
Три попытки прекратить огонь оказались безуспешными, но в ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве России подписали четвертый документ. Они договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Армения передала Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместились российские миротворцы.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября 2020, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
 
РоссияНикол ПашинянМинобороны АрменииГосдума РФСирияАрменияБезопасность
 
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