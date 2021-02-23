Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210223/berlin-1598654420.html
В Берлине прошло возложение венков в честь Дня защитника Отечества
В Берлине прошло возложение венков в честь Дня защитника Отечества
Традиционное возложение венков, приуроченное ко Дню защитника Отечества, прошло во вторник у советского военного мемориала в берлинском парке Тиргартен рядом с... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T13:40
2021-02-23T13:41
россия
белоруссия
берлин (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/149394/48/1493944880_0:0:4032:2268_1920x0_80_0_0_6d190d05612b72df5c6a95a81627b1a2.jpg
БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Традиционное возложение венков, приуроченное ко Дню защитника Отечества, прошло во вторник у советского военного мемориала в берлинском парке Тиргартен рядом с Бранденбургскими воротами.Как передает корреспондент РИА Новости, в возложении приняли участие посол России в ФРГ, его коллеги из диппредставительств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана. Венки также возложили представители немецких политических партий, общественные организации "Офицеры России", Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями, общества германо-российской дружбы в земле Бранденбург.В мероприятии приняли участие жители Берлина, представители духовенства, журналисты. В 2021 году исполняется 80 лет с момента нападения нацистской Германии на СССР, в том числе поэтому мероприятие имело большой резонанс. В момент разложения венков проезжающие мимо автомобилисты приветствовали участников сигналами клаксонов. Возле мемориала дежурит наряд полиции, однако все проходит мирно, при соблюдении гигиенических требований.
https://ria.ru/20210223/putin-1598649192.html
россия
белоруссия
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/149394/48/1493944880_0:0:4032:3024_1920x0_80_0_0_d7dd524e6c6008b2b8c2bf293aef408b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, белоруссия, берлин (город), в мире

В Берлине прошло возложение венков в честь Дня защитника Отечества

13:40 23.02.2021 (обновлено: 13:41 23.02.2021)
 
© РИА Новости / Маргарита КостивВ Берлине возложили венки к мемориалу павшим советским воинам - Тиргартен
В Берлине возложили венки к мемориалу павшим советским воинам - Тиргартен - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Маргарита Костив
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Традиционное возложение венков, приуроченное ко Дню защитника Отечества, прошло во вторник у советского военного мемориала в берлинском парке Тиргартен рядом с Бранденбургскими воротами.
Как передает корреспондент РИА Новости, в возложении приняли участие посол России в ФРГ, его коллеги из диппредставительств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана. Венки также возложили представители немецких политических партий, общественные организации "Офицеры России", Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями, общества германо-российской дружбы в земле Бранденбург.
В мероприятии приняли участие жители Берлина, представители духовенства, журналисты. В 2021 году исполняется 80 лет с момента нападения нацистской Германии на СССР, в том числе поэтому мероприятие имело большой резонанс. В момент разложения венков проезжающие мимо автомобилисты приветствовали участников сигналами клаксонов. Возле мемориала дежурит наряд полиции, однако все проходит мирно, при соблюдении гигиенических требований.
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Кадры церемонии - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
Вчера, 12:38
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
 
РоссияБелоруссияБерлин (город)В мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:26В Якутии женщина погибла при пожаре в жилом доме
05:16Полянский призвал немецкого дипломата "не темнить" насчет доступа в Крым
05:13Звезда шоу "Холостяк" прокомментировала смертельное ДТП со своим участием
05:06На трассе в Красноярском крае сгорел автобус вахтовиков
04:57В США будут проверять все самолеты с двигателями Pratt & Whitney PW4000
04:32Россияне рассказали, сколько денег они тратят на путешествия
04:31В Telegram появилась новая функция
04:28Украине предрекли проблемы из-за санкций против "Спортмастера"
04:09Россиянам рассказали, как устранить главный признак усталости
03:48Назван способ улучшить зрение за три минуты в день
03:43Сенатор Ромни оценил шансы на выдвижение Трампа на выборах 2024 года
03:37Трое приморцев напали на дом предпринимателя
03:35"Аэрофлот" снизил зарплаты пилотам
03:32"Победа" с мая начнет выполнять часть рейсов из "Шереметьево"
02:54В Москве ликвидировали пожар в металлическом ангаре
02:43США и Канада договорились вместе противостоять Китаю
02:39США и Канада договорились модернизировать NORAD
02:30Украинский журналист призвал наказывать детей за нелюбовь к родному языку
02:30Хиллари Клинтон напишет книгу о мировом заговоре
02:25В Москве загорелся металлический ангар
Лента новостейМолния