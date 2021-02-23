https://ria.ru/20210223/berlin-1598654420.html

В Берлине прошло возложение венков в честь Дня защитника Отечества

В Берлине прошло возложение венков в честь Дня защитника Отечества

Традиционное возложение венков, приуроченное ко Дню защитника Отечества, прошло во вторник у советского военного мемориала в берлинском парке Тиргартен рядом с... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T13:40

2021-02-23T13:40

2021-02-23T13:41

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БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Традиционное возложение венков, приуроченное ко Дню защитника Отечества, прошло во вторник у советского военного мемориала в берлинском парке Тиргартен рядом с Бранденбургскими воротами.Как передает корреспондент РИА Новости, в возложении приняли участие посол России в ФРГ, его коллеги из диппредставительств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана. Венки также возложили представители немецких политических партий, общественные организации "Офицеры России", Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями, общества германо-российской дружбы в земле Бранденбург.В мероприятии приняли участие жители Берлина, представители духовенства, журналисты. В 2021 году исполняется 80 лет с момента нападения нацистской Германии на СССР, в том числе поэтому мероприятие имело большой резонанс. В момент разложения венков проезжающие мимо автомобилисты приветствовали участников сигналами клаксонов. Возле мемориала дежурит наряд полиции, однако все проходит мирно, при соблюдении гигиенических требований.

https://ria.ru/20210223/putin-1598649192.html

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