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Прилепин заявил о готовности возглавить новую партию
Прилепин заявил о готовности возглавить новую партию
Захар Прилепин заявил РИА Новости, что готов возглавить объединенную на базе "Справедливой России" партию, если такое предложение поступит. РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T12:41
2021-02-22T13:00
партия "за правду"
патриоты россии
россия
справедливая россия
захар прилепин
политика
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Захар Прилепин заявил РИА Новости, что готов возглавить объединенную на базе "Справедливой России" партию, если такое предложение поступит.По его словам, на данный момент идея сопредседательства в новой партии сохраняется, это решение "логически неизбежно и разумно"."Потому что мы, так или иначе, объединяемся на базе партии "Справедливая Россия", которую мы видоизменяем, а Сергей Михайлович (Миронов - ред.) - опытный политик. На данный момент конфигурация такая", - пояснил Прилепин.Ранее Миронов сообщал, что на съезде объединенной партии будет решен вопрос о ее руководстве, выразив надежду, что делегаты съезда изберут его председателем партии, а Прилепин и Геннадий Семигин станут сопредседателями.Прилепин также сообщил, что следующий съезд новой объединенной партии на базе СР может состояться в июне."Будет еще один съезд летом, в июне должен быть", - рассказал Прилепин.Партии "Справедливая Россия", "За правду " и "Патриоты России" проводят 22 февраля политические съезды по вопросу об объединении, после чего на общем съезде объявят о создании новой левопатриотической партии "Справедливая Россия – За правду".
https://ria.ru/20210210/pensii-1596758827.html
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партия "за правду", патриоты россии, россия, справедливая россия, захар прилепин, политика

Прилепин заявил о готовности возглавить новую партию

12:41 22.02.2021 (обновлено: 13:00 22.02.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОснователь политической партии "За правду", писатель Захар Прилепин на учредительном съезде партии в Москве
Основатель политической партии За правду, писатель Захар Прилепин на учредительном съезде партии в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Захар Прилепин заявил РИА Новости, что готов возглавить объединенную на базе "Справедливой России" партию, если такое предложение поступит.
"Да, готов (возглавить - ред.). Должно все органично происходить с полным учетом интересов и взаимоотношений сторон. Ничего волюнтаристского происходить не должно. Но, если потребуются и мои личные ресурсы на той или иной стадии в той или иной степени, то, конечно, коль мы ввязались в такую историю, мы должны нести полную ответственность за происходящее", - сказал Прилепин.
По его словам, на данный момент идея сопредседательства в новой партии сохраняется, это решение "логически неизбежно и разумно".
"Потому что мы, так или иначе, объединяемся на базе партии "Справедливая Россия", которую мы видоизменяем, а Сергей Михайлович (Миронов - ред.) - опытный политик. На данный момент конфигурация такая", - пояснил Прилепин.
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Ранее Миронов сообщал, что на съезде объединенной партии будет решен вопрос о ее руководстве, выразив надежду, что делегаты съезда изберут его председателем партии, а Прилепин и Геннадий Семигин станут сопредседателями.
Прилепин также сообщил, что следующий съезд новой объединенной партии на базе СР может состояться в июне.
"Будет еще один съезд летом, в июне должен быть", - рассказал Прилепин.
Партии "Справедливая Россия", "За правду " и "Патриоты России" проводят 22 февраля политические съезды по вопросу об объединении, после чего на общем съезде объявят о создании новой левопатриотической партии "Справедливая Россия – За правду".
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Партия "За правду"Патриоты РоссииРоссияСправедливая РоссияЗахар ПрилепинПолитика
 
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