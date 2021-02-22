https://ria.ru/20210222/prilepin-1598550322.html

Прилепин заявил о готовности возглавить новую партию

Прилепин заявил о готовности возглавить новую партию

Захар Прилепин заявил РИА Новости, что готов возглавить объединенную на базе "Справедливой России" партию, если такое предложение поступит. РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T12:41

2021-02-22T12:41

2021-02-22T13:00

партия "за правду"

патриоты россии

россия

справедливая россия

захар прилепин

политика

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Захар Прилепин заявил РИА Новости, что готов возглавить объединенную на базе "Справедливой России" партию, если такое предложение поступит.По его словам, на данный момент идея сопредседательства в новой партии сохраняется, это решение "логически неизбежно и разумно"."Потому что мы, так или иначе, объединяемся на базе партии "Справедливая Россия", которую мы видоизменяем, а Сергей Михайлович (Миронов - ред.) - опытный политик. На данный момент конфигурация такая", - пояснил Прилепин.Ранее Миронов сообщал, что на съезде объединенной партии будет решен вопрос о ее руководстве, выразив надежду, что делегаты съезда изберут его председателем партии, а Прилепин и Геннадий Семигин станут сопредседателями.Прилепин также сообщил, что следующий съезд новой объединенной партии на базе СР может состояться в июне."Будет еще один съезд летом, в июне должен быть", - рассказал Прилепин.Партии "Справедливая Россия", "За правду " и "Патриоты России" проводят 22 февраля политические съезды по вопросу об объединении, после чего на общем съезде объявят о создании новой левопатриотической партии "Справедливая Россия – За правду".

https://ria.ru/20210210/pensii-1596758827.html

https://ria.ru/20210222/likvidatsiya-1598548434.html

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партия "за правду", патриоты россии, россия, справедливая россия, захар прилепин, политика