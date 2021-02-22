В России оценили призыв Польши и Украины остановить "Северный поток — 2"
15:42 22.02.2021 (обновлено: 16:01 22.02.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту немецкого города Висмар
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Российские парламентарии оценили обращение глав МИД Польши и Украины Збигнева Рау и Дмитрия Кулебы к президенту США Джо Байдену с просьбой помешать завершению газопровода "Северный поток — 2".
Ранее польский и украинский министры написали обращение к американскому президенту с просьбой "использовать все средства" для того, чтобы "положить конец" проекту "Северный поток — 2". Дипломаты обвинили Россию в использовании "одного из самых мощных орудий — зависимости соседей от энергоснабжения".
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT заявил, что позиция Варшавы и Киева понятна, так как они уже не в первый раз ее озвучивают. Он отметил, что эти две страны постоянно выступают против российско-европейского сотрудничества и страдают "крайней формой русоненавистничества".
Он подчеркнул, что Европе нужен газ, а "Северный поток — 2" — это коммерческий проект.
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Депутат Госдумы Руслан Бальбек, в свою очередь, напомнил о том, что Польша и Украина больше всех критиковали проект газопровода и утверждали, что он не будет достроен.
"К сожалению, Украина не показала себя надежной страной-транзитером, а в Польше последние десять лет вообще царит какая-то антироссийская истерия", — цитирует депутата RT.
Бальбек подчеркнул, что в Западной Европе разделяют политику и бизнес и понимают важность "Северного потока — 2".
"А вот так называемые младоевропейцы этому еще не научились", — констатировал парламентарий.
Он отметил, что строительство продолжается, несмотря на угрозы США и их союзников, и выразил уверенность, что обращение к Байдену никак не повлияет на сроки реализации проекта.
"Россия выполнит все подписанные ею договоры. Мы показали себя надежным партнером и в большом бизнесе, и в политике", — заключил Бальбек.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против этого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, Польша и ряд европейских стран.
Штаты в декабре 2019 года ввели ограничения на работу внутри проекта, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Москва неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
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