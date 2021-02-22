Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210222/potok-1598572216.html
В России оценили призыв Польши и Украины остановить "Северный поток — 2"
В России оценили призыв Польши и Украины остановить "Северный поток — 2"
Российские парламентарии оценили обращение глав МИД Польши и Украины Збигнева Рау и Дмитрия Кулебы к президенту США Джо Байдену с просьбой помешать завершению... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T15:42
2021-02-22T16:01
россия
северный поток — 2
дмитрий кулеба
сергей цеков
совет федерации рф
госдума рф
мид польши
джо байден
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
В России ответили на требование Польши и Украины остановить «Северный поток — 2»
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593098185_0:122:3072:1850_1920x0_80_0_0_00f306728249b1aae03b8bcfc847ceee.jpg
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Российские парламентарии оценили обращение глав МИД Польши и Украины Збигнева Рау и Дмитрия Кулебы к президенту США Джо Байдену с просьбой помешать завершению газопровода "Северный поток — 2".Ранее польский и украинский министры написали обращение к американскому президенту с просьбой "использовать все средства" для того, чтобы "положить конец" проекту "Северный поток — 2". Дипломаты обвинили Россию в использовании "одного из самых мощных орудий — зависимости соседей от энергоснабжения".Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT заявил, что позиция Варшавы и Киева понятна, так как они уже не в первый раз ее озвучивают. Он отметил, что эти две страны постоянно выступают против российско-европейского сотрудничества и страдают "крайней формой русоненавистничества"."Не они играют решающую роль в тех решениях, которые принимает Европа. Решающее слово за Германией, за рядом других влиятельных стран Европы", — сказал сенатор.Он подчеркнул, что Европе нужен газ, а "Северный поток — 2" — это коммерческий проект.Депутат Госдумы Руслан Бальбек, в свою очередь, напомнил о том, что Польша и Украина больше всех критиковали проект газопровода и утверждали, что он не будет достроен."К сожалению, Украина не показала себя надежной страной-транзитером, а в Польше последние десять лет вообще царит какая-то антироссийская истерия", — цитирует депутата RT. Бальбек подчеркнул, что в Западной Европе разделяют политику и бизнес и понимают важность "Северного потока — 2"."А вот так называемые младоевропейцы этому еще не научились", — констатировал парламентарий.Он отметил, что строительство продолжается, несмотря на угрозы США и их союзников, и выразил уверенность, что обращение к Байдену никак не повлияет на сроки реализации проекта."Россия выполнит все подписанные ею договоры. Мы показали себя надежным партнером и в большом бизнесе, и в политике", — заключил Бальбек."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против этого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, Польша и ряд европейских стран.Штаты в декабре 2019 года ввели ограничения на работу внутри проекта, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Москва неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
https://ria.ru/20210217/gaz-1597877033.html
https://ria.ru/20210221/nordstream-1598512902.html
россия
польша
германия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593098185_101:263:2481:2048_1920x0_80_0_0_f857c4d6e7155773d29d412e9f3a56b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, северный поток — 2, дмитрий кулеба, сергей цеков, совет федерации рф, госдума рф, мид польши, джо байден, польша, германия, сша, украина

В России оценили призыв Польши и Украины остановить "Северный поток — 2"

15:42 22.02.2021 (обновлено: 16:01 22.02.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту немецкого города Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Российские парламентарии оценили обращение глав МИД Польши и Украины Збигнева Рау и Дмитрия Кулебы к президенту США Джо Байдену с просьбой помешать завершению газопровода "Северный поток — 2".
Ранее польский и украинский министры написали обращение к американскому президенту с просьбой "использовать все средства" для того, чтобы "положить конец" проекту "Северный поток — 2". Дипломаты обвинили Россию в использовании "одного из самых мощных орудий — зависимости соседей от энергоснабжения".
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT заявил, что позиция Варшавы и Киева понятна, так как они уже не в первый раз ее озвучивают. Он отметил, что эти две страны постоянно выступают против российско-европейского сотрудничества и страдают "крайней формой русоненавистничества".
"Не они играют решающую роль в тех решениях, которые принимает Европа. Решающее слово за Германией, за рядом других влиятельных стран Европы", — сказал сенатор.
Он подчеркнул, что Европе нужен газ, а "Северный поток — 2" — это коммерческий проект.
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в немецком Заснице - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
17 февраля, 16:44
Поляки указали на незаменимость "Северного потока — 2"
Депутат Госдумы Руслан Бальбек, в свою очередь, напомнил о том, что Польша и Украина больше всех критиковали проект газопровода и утверждали, что он не будет достроен.
"К сожалению, Украина не показала себя надежной страной-транзитером, а в Польше последние десять лет вообще царит какая-то антироссийская истерия", — цитирует депутата RT.
Бальбек подчеркнул, что в Западной Европе разделяют политику и бизнес и понимают важность "Северного потока — 2".
"А вот так называемые младоевропейцы этому еще не научились", — констатировал парламентарий.
Он отметил, что строительство продолжается, несмотря на угрозы США и их союзников, и выразил уверенность, что обращение к Байдену никак не повлияет на сроки реализации проекта.
"Россия выполнит все подписанные ею договоры. Мы показали себя надежным партнером и в большом бизнесе, и в политике", — заключил Бальбек.
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
21 февраля, 20:39
Nord Stream 2 запросила немедленное разрешение на работу в водах Германии
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против этого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, Польша и ряд европейских стран.
Штаты в декабре 2019 года ввели ограничения на работу внутри проекта, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Москва неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
РоссияСеверный поток — 2Дмитрий КулебаСергей ЦековСовет Федерации РФГосдума РФМИД ПольшиДжо БайденПольшаГерманияСШАУкраина
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:24Boeing 757 совершил аварийную посадку в Солт-Лейк-Сити
04:51Назван "творящий чудеса" суперпродукт
04:47В Египте умерла застрявшая на курорте из-за коронавируса россиянка
03:43В городе Нюрба в Якутии три человека погибли при пожаре в жилом доме
03:28Верховный суд США отказался рассматривать иск порноактрисы против Трампа
03:16SpaceX объявила имя второго члена экипажа коммерческого рейса Crew Dragon
03:14В Москве второй раз за ночь автомобиль сбил пешехода
03:12Украинские военные проведут учения на границе с Крымом
02:48Климкина возмутило фото вице-премьера Украины с Кадыровым
02:48Глава МИД Франции призвал "твердо" ответить РФ на ситуацию с Навальным
02:46На Украине признали небоеспособность флагмана своего флота
02:28Госдеп США оценил эффективность санкций против "Северного потока — 2"
02:17Врач научила, как измерить давление без тонометра
02:15Названы самые популярные направления в России для авиаперелетов
02:09Банкир рассказал, сколько еще проживут монеты
01:58В США задержали жену наркобарона Коротышки
01:52ФРГ выделит десять миллионов евро на помощь семьям на востоке Украины
01:44Жителей Чехии обязали носить по две маски сразу
01:40Наталья Селезнева рассказала о "странной жизни" Градовой
01:34Названы пять часто игнорируемых симптомов рака
Лента новостейМолния