https://ria.ru/20210222/potok-1598572216.html

В России оценили призыв Польши и Украины остановить "Северный поток — 2"

В России оценили призыв Польши и Украины остановить "Северный поток — 2"

Российские парламентарии оценили обращение глав МИД Польши и Украины Збигнева Рау и Дмитрия Кулебы к президенту США Джо Байдену с просьбой помешать завершению... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T15:42

2021-02-22T15:42

2021-02-22T16:01

россия

северный поток — 2

дмитрий кулеба

сергей цеков

совет федерации рф

госдума рф

мид польши

джо байден

польша

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В России ответили на требование Польши и Украины остановить «Северный поток — 2»

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Российские парламентарии оценили обращение глав МИД Польши и Украины Збигнева Рау и Дмитрия Кулебы к президенту США Джо Байдену с просьбой помешать завершению газопровода "Северный поток — 2".Ранее польский и украинский министры написали обращение к американскому президенту с просьбой "использовать все средства" для того, чтобы "положить конец" проекту "Северный поток — 2". Дипломаты обвинили Россию в использовании "одного из самых мощных орудий — зависимости соседей от энергоснабжения".Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT заявил, что позиция Варшавы и Киева понятна, так как они уже не в первый раз ее озвучивают. Он отметил, что эти две страны постоянно выступают против российско-европейского сотрудничества и страдают "крайней формой русоненавистничества"."Не они играют решающую роль в тех решениях, которые принимает Европа. Решающее слово за Германией, за рядом других влиятельных стран Европы", — сказал сенатор.Он подчеркнул, что Европе нужен газ, а "Северный поток — 2" — это коммерческий проект.Депутат Госдумы Руслан Бальбек, в свою очередь, напомнил о том, что Польша и Украина больше всех критиковали проект газопровода и утверждали, что он не будет достроен."К сожалению, Украина не показала себя надежной страной-транзитером, а в Польше последние десять лет вообще царит какая-то антироссийская истерия", — цитирует депутата RT. Бальбек подчеркнул, что в Западной Европе разделяют политику и бизнес и понимают важность "Северного потока — 2"."А вот так называемые младоевропейцы этому еще не научились", — констатировал парламентарий.Он отметил, что строительство продолжается, несмотря на угрозы США и их союзников, и выразил уверенность, что обращение к Байдену никак не повлияет на сроки реализации проекта."Россия выполнит все подписанные ею договоры. Мы показали себя надежным партнером и в большом бизнесе, и в политике", — заключил Бальбек."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против этого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, Польша и ряд европейских стран.Штаты в декабре 2019 года ввели ограничения на работу внутри проекта, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Москва неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

https://ria.ru/20210217/gaz-1597877033.html

https://ria.ru/20210221/nordstream-1598512902.html

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россия, северный поток — 2, дмитрий кулеба, сергей цеков, совет федерации рф, госдума рф, мид польши, джо байден, польша, германия, сша, украина