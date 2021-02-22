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Армения проведет реформу армии после боев в Карабахе
Армения проведет реформу армии после боев в Карабахе
Армения реформирует армию после боевых действий в Карабахе, оптимизирует численный состав армии, переходит на новые системы вооружения и военной техники, заявил РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T10:34
2021-02-22T11:33
россия
вагаршак арутюнян
нагорный карабах
азербайджан
армения
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ЕРЕВАН, 22 фев — РИА Новости. Армения реформирует армию после боевых действий в Карабахе, оптимизирует численный состав армии, переходит на новые системы вооружения и военной техники, заявил в интервью РИА Новости министр обороны страны Вагаршак Арутюнян."Проведение военной реформы в Армении не только планируется, но уже и проводится, причем в данный процесс самым непосредственным образом вовлечены наши российские коллеги", — сказал Арутюнян.По его словам, основные усилия направят на развитие систем управления, разведки, радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны и беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии.Реформы обсуждали с российскими военными, которые посетили Армению в конце января.Арутюнян добавил, что Ереван рассчитывает на роль Москвы в миротворческом процессе в Карабахе. РИА Новости запросило также интервью у главы Минобороны Азербайджана и сейчас ожидает окончательного согласования этого вопроса.В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210222/baza-1598535542.html
https://ria.ru/20201222/oppozitsiya-1590387671.html
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россия, вагаршак арутюнян, нагорный карабах, азербайджан, армения

Армения проведет реформу армии после боев в Карабахе

10:34 22.02.2021 (обновлено: 11:33 22.02.2021)
 
© Фото : Минобороны АрменииВоеннослужащие армии Армении
Военнослужащие армии Армении - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© Фото : Минобороны Армении
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 22 фев — РИА Новости. Армения реформирует армию после боевых действий в Карабахе, оптимизирует численный состав армии, переходит на новые системы вооружения и военной техники, заявил в интервью РИА Новости министр обороны страны Вагаршак Арутюнян.
"Проведение военной реформы в Армении не только планируется, но уже и проводится, причем в данный процесс самым непосредственным образом вовлечены наши российские коллеги", — сказал Арутюнян.
102-я российская военная база в Гюмри, Армения - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
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Армения заинтересована в расширении российской военной базы в Гюмри
По его словам, основные усилия направят на развитие систем управления, разведки, радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны и беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии.
Реформы обсуждали с российскими военными, которые посетили Армению в конце января.
Арутюнян добавил, что Ереван рассчитывает на роль Москвы в миротворческом процессе в Карабахе.
РИА Новости запросило также интервью у главы Минобороны Азербайджана и сейчас ожидает окончательного согласования этого вопроса.
В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения.
Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Читайте полный текст интервью >>
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