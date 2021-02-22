Армения проведет реформу армии после боев в Карабахе
10:34 22.02.2021 (обновлено: 11:33 22.02.2021)
ЕРЕВАН, 22 фев — РИА Новости. Армения реформирует армию после боевых действий в Карабахе, оптимизирует численный состав армии, переходит на новые системы вооружения и военной техники, заявил в интервью РИА Новости министр обороны страны Вагаршак Арутюнян.
"Проведение военной реформы в Армении не только планируется, но уже и проводится, причем в данный процесс самым непосредственным образом вовлечены наши российские коллеги", — сказал Арутюнян.
По его словам, основные усилия направят на развитие систем управления, разведки, радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны и беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии.
Реформы обсуждали с российскими военными, которые посетили Армению в конце января.
Арутюнян добавил, что Ереван рассчитывает на роль Москвы в миротворческом процессе в Карабахе.
РИА Новости запросило также интервью у главы Минобороны Азербайджана и сейчас ожидает окончательного согласования этого вопроса.
В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения.
Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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