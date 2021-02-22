https://ria.ru/20210222/armeniya-1598538603.html

Армения проведет реформу армии после боев в Карабахе

Армения проведет реформу армии после боев в Карабахе

Армения реформирует армию после боевых действий в Карабахе, оптимизирует численный состав армии, переходит на новые системы вооружения и военной техники, заявил РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T10:34

2021-02-22T10:34

2021-02-22T11:33

россия

вагаршак арутюнян

нагорный карабах

азербайджан

армения

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ЕРЕВАН, 22 фев — РИА Новости. Армения реформирует армию после боевых действий в Карабахе, оптимизирует численный состав армии, переходит на новые системы вооружения и военной техники, заявил в интервью РИА Новости министр обороны страны Вагаршак Арутюнян."Проведение военной реформы в Армении не только планируется, но уже и проводится, причем в данный процесс самым непосредственным образом вовлечены наши российские коллеги", — сказал Арутюнян.По его словам, основные усилия направят на развитие систем управления, разведки, радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны и беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии.Реформы обсуждали с российскими военными, которые посетили Армению в конце января.Арутюнян добавил, что Ереван рассчитывает на роль Москвы в миротворческом процессе в Карабахе. РИА Новости запросило также интервью у главы Минобороны Азербайджана и сейчас ожидает окончательного согласования этого вопроса.В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210222/baza-1598535542.html

https://ria.ru/20201222/oppozitsiya-1590387671.html

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вагаршак арутюнян, нагорный карабах, азербайджан, армения