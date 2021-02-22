https://ria.ru/20210222/armeniya-1598537757.html

Часть российской военной базы в Армении могут перенести на восток страны

Часть российской военной базы в Армении могут перенести на восток страны

Ереван и Москва прорабатывают вопрос о возможности передислокации определенного воинского формирования 102-й российской военной базы на восток Армении, заявил в РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T10:22

2021-02-22T10:22

2021-02-22T11:33

никол пашинян

содружество

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ильхам алиев

москва

армения

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ЕРЕВАН, 22 фев - РИА Новости. Ереван и Москва прорабатывают вопрос о возможности передислокации определенного воинского формирования 102-й российской военной базы на восток Армении, заявил в интервью РИА Новости министр обороны республики Вагаршак Арутюнян."Правильнее, наверное, говорить о возможности передислокации какого-либо воинского формирования из состава российской военной базы (с учетом ее расширения) на восточное направление Армении, и в этом контексте соответствующая совместная проработка вопроса ведется", - сказал министр.Кроме того, по его словам, на находящихся в Армении российских пограничников возложены дополнительные функции. "Действительно, на российских пограничников возложены дополнительные функции по обеспечению безопасности и охраны границы Республики Армения с Азербайджаном. Я не сомневаюсь в том, что по линии пограничных служб наших государств налажено тесное и эффективное взаимодействие, равно как и в том, что все задачи, возложенные на российских пограничников в Армении, будут выполнены на самом высоком уровне", - сказал Арутюнян."До конфликта в Карабахе (осенней эскалации 2020 года – ред.) личный состав Пограничного управления ФСБ России в Армении отвечал за выполнение задач по обеспечению безопасности и охраны границы Содружества Независимых Государств, проходящей по территории Республики Армения. Сегодня ситуация существенно изменилась", - отметил министр.В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Одиннадцатого января после переговоров лидеров Азербайджана, Армении и России Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина российский президент заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Рабочая группа должна до 1 марта представить планы по развитию Карабаха. В Гюмри Ширакской области Армении, согласно межгосударственному договору от 1995 года, дислоцируется российская военная база. В 2010 году в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, до 2044 года.РИА Новости запросило также интервью у главы минобороны Азербайджана и сейчас ожидает окончательного согласования этого вопроса.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210111/politika-1592513621.html

https://ria.ru/20210210/soobschenie-1596776143.html

москва

армения

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никол пашинян, содружество , федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ильхам алиев, москва, армения