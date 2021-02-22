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Часть российской военной базы в Армении могут перенести на восток страны
Часть российской военной базы в Армении могут перенести на восток страны
Ереван и Москва прорабатывают вопрос о возможности передислокации определенного воинского формирования 102-й российской военной базы на восток Армении, заявил в РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T10:22
2021-02-22T11:33
никол пашинян
содружество
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ильхам алиев
москва
армения
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ЕРЕВАН, 22 фев - РИА Новости. Ереван и Москва прорабатывают вопрос о возможности передислокации определенного воинского формирования 102-й российской военной базы на восток Армении, заявил в интервью РИА Новости министр обороны республики Вагаршак Арутюнян."Правильнее, наверное, говорить о возможности передислокации какого-либо воинского формирования из состава российской военной базы (с учетом ее расширения) на восточное направление Армении, и в этом контексте соответствующая совместная проработка вопроса ведется", - сказал министр.Кроме того, по его словам, на находящихся в Армении российских пограничников возложены дополнительные функции. "Действительно, на российских пограничников возложены дополнительные функции по обеспечению безопасности и охраны границы Республики Армения с Азербайджаном. Я не сомневаюсь в том, что по линии пограничных служб наших государств налажено тесное и эффективное взаимодействие, равно как и в том, что все задачи, возложенные на российских пограничников в Армении, будут выполнены на самом высоком уровне", - сказал Арутюнян."До конфликта в Карабахе (осенней эскалации 2020 года – ред.) личный состав Пограничного управления ФСБ России в Армении отвечал за выполнение задач по обеспечению безопасности и охраны границы Содружества Независимых Государств, проходящей по территории Республики Армения. Сегодня ситуация существенно изменилась", - отметил министр.В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Одиннадцатого января после переговоров лидеров Азербайджана, Армении и России Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина российский президент заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Рабочая группа должна до 1 марта представить планы по развитию Карабаха. В Гюмри Ширакской области Армении, согласно межгосударственному договору от 1995 года, дислоцируется российская военная база. В 2010 году в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, до 2044 года.РИА Новости запросило также интервью у главы минобороны Азербайджана и сейчас ожидает окончательного согласования этого вопроса.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210111/politika-1592513621.html
https://ria.ru/20210210/soobschenie-1596776143.html
москва
армения
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никол пашинян, содружество , федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ильхам алиев, москва, армения

Часть российской военной базы в Армении могут перенести на восток страны

10:22 22.02.2021 (обновлено: 11:33 22.02.2021)
 
© Sputnik / Асатур ЕсаянцРоссийская военная база в Гюмри
Российская военная база в Гюмри - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 22 фев - РИА Новости. Ереван и Москва прорабатывают вопрос о возможности передислокации определенного воинского формирования 102-й российской военной базы на восток Армении, заявил в интервью РИА Новости министр обороны республики Вагаршак Арутюнян.
"Правильнее, наверное, говорить о возможности передислокации какого-либо воинского формирования из состава российской военной базы (с учетом ее расширения) на восточное направление Армении, и в этом контексте соответствующая совместная проработка вопроса ведется", - сказал министр.
Кроме того, по его словам, на находящихся в Армении российских пограничников возложены дополнительные функции. "Действительно, на российских пограничников возложены дополнительные функции по обеспечению безопасности и охраны границы Республики Армения с Азербайджаном. Я не сомневаюсь в том, что по линии пограничных служб наших государств налажено тесное и эффективное взаимодействие, равно как и в том, что все задачи, возложенные на российских пограничников в Армении, будут выполнены на самом высоком уровне", - сказал Арутюнян.
"До конфликта в Карабахе (осенней эскалации 2020 года – ред.) личный состав Пограничного управления ФСБ России в Армении отвечал за выполнение задач по обеспечению безопасности и охраны границы Содружества Независимых Государств, проходящей по территории Республики Армения. Сегодня ситуация существенно изменилась", - отметил министр.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 07:04
Межгосударственные отношения России и Армении
В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Одиннадцатого января после переговоров лидеров Азербайджана, Армении и России Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина российский президент заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Рабочая группа должна до 1 марта представить планы по развитию Карабаха.
В Гюмри Ширакской области Армении, согласно межгосударственному договору от 1995 года, дислоцируется российская военная база. В 2010 году в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, до 2044 года.
РИА Новости запросило также интервью у главы минобороны Азербайджана и сейчас ожидает окончательного согласования этого вопроса.
Читайте полный текст интервью >>
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Никол ПашинянСодружествоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ильхам АлиевМоскваАрмения
 
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