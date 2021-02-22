https://ria.ru/20210222/aborty-1598594488.html

Врач объяснила, почему нельзя включать аборты в статистику смертности

Врач объяснила, почему нельзя включать аборты в статистику смертности

Нельзя включать аборты в статистику смертности, поскольку прерывание беременности происходит по различным причинам, включая медпоказания, заявила РИА Новости в... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T18:07

2021-02-22T18:07

2021-02-22T18:07

татьяна кусайко

россия

аборты

здоровье - общество

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совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Нельзя включать аборты в статистику смертности, поскольку прерывание беременности происходит по различным причинам, включая медпоказания, заявила РИА Новости в понедельник сенатор, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко.Ранее в РПЦ предложили приравнять аборты к смерти человека."На мой взгляд, невозможно включить аборты в статистику смертности, так как на самом деле, существует такое понятие, как перинатальная смертность, включающая в себя все случаи смерти плода или новорождённого от момента зачатия до месяца после рождения, в том числе и раннюю потерю - прекращение развития зародыша на сроке менее 20 недель и мертворождение - гибель плода на сроке более 20 недель беременности", - сказала Кусайко.По ее словам, эмбриональное развитие может остановиться в любой момент по различным причинам.Так, примерно в половине случаев ранняя потеря беременности связана с тем, что эмбрион получает неправильное количество хромосом. В большинстве случаев выкидыш происходит в первом триместре, но иногда и позднее, отметила она."Хочу обратить внимание, что доля беременностей, которые прекратились в первом триместре и не привели к рождению детей, достигает 40-60%. Поэтому, в том числе и по этой причине, невозможно включать в статистику смертности аборты, как естественные, так и искусственные", - сказала парламентарий.

https://ria.ru/20210107/gosduma-1592220950.html

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татьяна кусайко, россия, аборты, здоровье - общество, русская православная церковь, совет федерации рф, общество