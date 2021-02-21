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Безработные участники "Дома-2" устроили вечеринку в стиле 90-х
Безработные участники "Дома-2" устроили вечеринку в стиле 90-х
Безработные звезды телепроекта "Дома-2" на ТНТ повеселились на вечеринке в стиле 90-х, устроенной экс-участником шоу Алексеем Купиным. РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T01:09
2021-02-21T01:09
2021-02-21T01:09
90-е годы
шоу-бизнес
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тнт (телеканал)
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Безработные звезды телепроекта "Дома-2" на ТНТ повеселились на вечеринке в стиле 90-х, устроенной экс-участником шоу Алексеем Купиным. Он с размахом отметил 26-летие, чем похвастался в своем Instagram, разместив видео с гостями. "Это лучший день рождения", — радостно кричит Купин. Тусовку именинник устроил в лофте на севере Москвы. Весь вечер гостей развлекали приглашенные ведущие, музыканты, а на входе была организована фотозона. В конце праздника Алексей задул свечи на торте и получил подарки от друзей. В декабре 2020 года телеканал ТНТ объявил о закрытии реалити-шоу "Дом-2". Как рассказал тогда генеральный директор проекта Александр Расторгуев, шоу "не закрывается, а заканчивает свой выход на канале ТНТ". При этом он не раскрыл других деталей.Недавно стало известно, почему съемки до сих пор не возобновились. Как тогда рассказал источник изданию "СтарХит", рабочий процесс должен был начаться в середине февраля на телеканале СТС Love. Однако этого не произошло.По информации источника, сейчас члены съемочной группы, которые два месяца сидят без работы, из-за непростой ситуации устраиваются работать то таксистами, то курьерами. Более везучим удалось перейти в другие проекты.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
90-е годы, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, москва, тнт (телеканал)
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Безработные звезды телепроекта "Дома-2" на ТНТ повеселились на вечеринке в стиле 90-х, устроенной экс-участником шоу Алексеем Купиным.
Он с размахом отметил 26-летие, чем похвастался в своем Instagram, разместив видео с гостями. "Это лучший день рождения", — радостно кричит Купин.
Тусовку именинник устроил в лофте на севере Москвы. Весь вечер гостей развлекали приглашенные ведущие, музыканты, а на входе была организована фотозона. В конце праздника Алексей задул свечи на торте и получил подарки от друзей.
В декабре 2020 года телеканал ТНТ объявил
о закрытии реалити-шоу "Дом-2". Как рассказал тогда генеральный директор проекта Александр Расторгуев, шоу "не закрывается, а заканчивает свой выход на канале ТНТ". При этом он не раскрыл других деталей.
Недавно стало известно
, почему съемки до сих пор не возобновились. Как тогда рассказал источник изданию "СтарХит", рабочий процесс должен был начаться в середине февраля на телеканале СТС Love. Однако этого не произошло.
"Все дело в контракте. До сих пор нет решения по деньгам — за сколько канал покупает производство шоу, — пояснил инсайдер. — Торговаться и считать можно долго, так что пока непонятно. Параллельно никакие другие каналы больше не рассматриваются, так как есть договоренность, и все надеются прийти к общему знаменателю".
По информации источника, сейчас члены съемочной группы, которые два месяца сидят без работы, из-за непростой ситуации устраиваются работать то таксистами, то курьерами. Более везучим удалось перейти в другие проекты.