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Шоубиз
https://ria.ru/20210215/dom2-1597499650.html
Стало известно, почему не возобновляются съемки "Дома-2"
Стало известно, почему не возобновляются съемки "Дома-2"
Стало известно, почему до сих пор не возобновляются съемки реалити-шоу "Дом-2", которое в декабре прошлого года закрыл телеканал ТНТ. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T13:06
2021-02-15T13:06
тнт (телеканал)
ольга бузова
ксения бородина
шоубиз
знаменитости
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Стало известно, почему до сих пор не возобновляются съемки реалити-шоу "Дом-2", которое в декабре прошлого года закрыл телеканал ТНТ.Как рассказал источник изданию "СтарХит", рабочий процесс должен был начаться в середине февраля на телеканале СТС Love. Однако этого не произошло.Издание уточняет, что "Дом-2" снимают блоками: шесть выпусков за смену, при этом затраты на их производство — одна сумма (как правило, с шестью нулями), а канал приобретает готовый продукт в несколько раз дороже. На этом и зарабатывают производители шоу. "Именно по поводу стоимости одного выпуска реалити-шоу сейчас и идет торг", — подчеркивает СМИ. Источник добавил, что члены съемочной группы, которые два месяца сидят без работы, из-за непростой ситуации устраиваются работать то таксистами, то курьерами. Более везучим удалось перейти в другие проекты. Единственные, кто сейчас "не унывают", — это Ольга Бузова и Ксения Бородина. После закрытия "Дома-2" они остались телеведущими шоу "Бородина против Бузовой", где дискутируют на разные жизненные темы, в частности, об изменах и дружбе между мужчинами и женщинами.
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тнт (телеканал), ольга бузова, ксения бородина, знаменитости, звезды

Стало известно, почему не возобновляются съемки "Дома-2"

13:06 15.02.2021
 
© ТНТ-ТелесетьБаннер шоу "Дом 2" на телеканале ТНТ
Баннер шоу Дом 2 на телеканале ТНТ - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© ТНТ-Телесеть
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Стало известно, почему до сих пор не возобновляются съемки реалити-шоу "Дом-2", которое в декабре прошлого года закрыл телеканал ТНТ.
Как рассказал источник изданию "СтарХит", рабочий процесс должен был начаться в середине февраля на телеканале СТС Love. Однако этого не произошло.

"Все дело в контракте. До сих пор нет решения по деньгам — за сколько канал покупает производство шоу, — сообщил инсайдер. — Торговаться и считать можно долго, так что пока непонятно. Параллельно никакие другие каналы больше не рассматриваются, так как есть договоренность, и все надеются прийти к общему знаменателю".

Издание уточняет, что "Дом-2" снимают блоками: шесть выпусков за смену, при этом затраты на их производство — одна сумма (как правило, с шестью нулями), а канал приобретает готовый продукт в несколько раз дороже. На этом и зарабатывают производители шоу. "Именно по поводу стоимости одного выпуска реалити-шоу сейчас и идет торг", — подчеркивает СМИ.
Источник добавил, что члены съемочной группы, которые два месяца сидят без работы, из-за непростой ситуации устраиваются работать то таксистами, то курьерами. Более везучим удалось перейти в другие проекты.

"А вот участникам телестройки приходится пока не так тяжко — они живут за счет рекламы в социальных сетях, плюс частично получают зарплату", — рассказал инсайдер.

Единственные, кто сейчас "не унывают", — это Ольга Бузова и Ксения Бородина. После закрытия "Дома-2" они остались телеведущими шоу "Бородина против Бузовой", где дискутируют на разные жизненные темы, в частности, об изменах и дружбе между мужчинами и женщинами.
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ШоубизТНТ (телеканал)Ольга БузоваКсения БородинаЗнаменитостизвезды
 
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