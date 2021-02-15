https://ria.ru/20210215/dom2-1597499650.html

Стало известно, почему не возобновляются съемки "Дома-2"

Стало известно, почему не возобновляются съемки "Дома-2"

Стало известно, почему до сих пор не возобновляются съемки реалити-шоу "Дом-2", которое в декабре прошлого года закрыл телеканал ТНТ. РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T13:06

2021-02-15T13:06

2021-02-15T13:06

тнт (телеканал)

ольга бузова

ксения бородина

шоубиз

знаменитости

звезды

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Стало известно, почему до сих пор не возобновляются съемки реалити-шоу "Дом-2", которое в декабре прошлого года закрыл телеканал ТНТ.Как рассказал источник изданию "СтарХит", рабочий процесс должен был начаться в середине февраля на телеканале СТС Love. Однако этого не произошло.Издание уточняет, что "Дом-2" снимают блоками: шесть выпусков за смену, при этом затраты на их производство — одна сумма (как правило, с шестью нулями), а канал приобретает готовый продукт в несколько раз дороже. На этом и зарабатывают производители шоу. "Именно по поводу стоимости одного выпуска реалити-шоу сейчас и идет торг", — подчеркивает СМИ. Источник добавил, что члены съемочной группы, которые два месяца сидят без работы, из-за непростой ситуации устраиваются работать то таксистами, то курьерами. Более везучим удалось перейти в другие проекты. Единственные, кто сейчас "не унывают", — это Ольга Бузова и Ксения Бородина. После закрытия "Дома-2" они остались телеведущими шоу "Бородина против Бузовой", где дискутируют на разные жизненные темы, в частности, об изменах и дружбе между мужчинами и женщинами.

https://ria.ru/20210119/komissarov-1593641014.html

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тнт (телеканал), ольга бузова, ксения бородина, знаменитости, звезды