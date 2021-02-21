В Петербурге арестовали ранившего сотрудника генконсульства Украины
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Смольнинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ранившего сотрудника консульства Украины в Петербурге Назара Смоленского, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
"Смоленского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 УК РФ (Хулиганство), суд заключил под стражу. Срок меры - 18.04.2021", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов.
19 февраля, 16:14У генконсульства Украины в Петербурге напали на мужчину с ножом
Ранее госпогранслужба Украины заявила, что на ее сотрудника, охранявшего украинское генконсульство в Санкт-Петербурге, совершили нападение, мужчине нанесли два ножевых ранения.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, в четверг мужчина ранил ножом сотрудника учреждения на улице Бонч-Бруевича в Петербурге, нападавший обезврежен и доставлен в полицию. По адресу улица Бонч-Бруевича, 1В располагаются генконсульство Украины, а также банк "Открытие".
По данным пресс-службы, мужчина без объяснения набросился на пограничника сразу, как только ему открыли дверь. По предварительным данным, задержанный был записан на прием в генконсульство.
Как добавили в пресс-службе судов Петербурга, задержанный мужчина ранее судим за разбой. В 2015 году суд приговорил его к 8 годам лишения свободы, сейчас не работает, не женат и не имеет детей.
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