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В Петербурге арестовали ранившего сотрудника генконсульства Украины
В Петербурге арестовали ранившего сотрудника генконсульства Украины
Смольнинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ранившего сотрудника консульства Украины в... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T13:31
2021-02-21T13:31
россия
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Смольнинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ранившего сотрудника консульства Украины в Петербурге Назара Смоленского, сообщили в объединённой пресс-службе судов города."Смоленского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 УК РФ (Хулиганство), суд заключил под стражу. Срок меры - 18.04.2021", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов.Ранее госпогранслужба Украины заявила, что на ее сотрудника, охранявшего украинское генконсульство в Санкт-Петербурге, совершили нападение, мужчине нанесли два ножевых ранения.По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, в четверг мужчина ранил ножом сотрудника учреждения на улице Бонч-Бруевича в Петербурге, нападавший обезврежен и доставлен в полицию. По адресу улица Бонч-Бруевича, 1В располагаются генконсульство Украины, а также банк "Открытие".По данным пресс-службы, мужчина без объяснения набросился на пограничника сразу, как только ему открыли дверь. По предварительным данным, задержанный был записан на прием в генконсульство.Как добавили в пресс-службе судов Петербурга, задержанный мужчина ранее судим за разбой. В 2015 году суд приговорил его к 8 годам лишения свободы, сейчас не работает, не женат и не имеет детей.
https://ria.ru/20210219/napadenie-1598194563.html
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россия, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге арестовали ранившего сотрудника генконсульства Украины

13:31 21.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Смольнинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ранившего сотрудника консульства Украины в Петербурге Назара Смоленского, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
"Смоленского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 УК РФ (Хулиганство), суд заключил под стражу. Срок меры - 18.04.2021", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
19 февраля, 16:14
У генконсульства Украины в Петербурге напали на мужчину с ножом
Ранее госпогранслужба Украины заявила, что на ее сотрудника, охранявшего украинское генконсульство в Санкт-Петербурге, совершили нападение, мужчине нанесли два ножевых ранения.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, в четверг мужчина ранил ножом сотрудника учреждения на улице Бонч-Бруевича в Петербурге, нападавший обезврежен и доставлен в полицию. По адресу улица Бонч-Бруевича, 1В располагаются генконсульство Украины, а также банк "Открытие".
По данным пресс-службы, мужчина без объяснения набросился на пограничника сразу, как только ему открыли дверь. По предварительным данным, задержанный был записан на прием в генконсульство.
Как добавили в пресс-службе судов Петербурга, задержанный мужчина ранее судим за разбой. В 2015 году суд приговорил его к 8 годам лишения свободы, сейчас не работает, не женат и не имеет детей.
Наручники - РИА Новости, 1920, 06.06.2020
6 июня 2020, 20:28
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