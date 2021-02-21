Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210221/karta-1598447222.html
Эксперт рассказала, какие товары и услуги лучше оплачивать картой
Эксперт рассказала, какие товары и услуги лучше оплачивать картой
Некоторые услуги и товары россиянам лучше оплачивать банковской картой, а не наличными, чтобы в будущем легче было получить по ним налоговые вычеты: это... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T08:10
2021-02-21T08:10
россия
налоги
федеральная налоговая служба (фнс россии)
общество
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587322579_189:0:3567:1900_1920x0_80_0_0_9376d305184cb4e9f59d23b851580d75.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Некоторые услуги и товары россиянам лучше оплачивать банковской картой, а не наличными, чтобы в будущем легче было получить по ним налоговые вычеты: это лекарства, образовательные услуги для себя и детей, а также медицинские услуги для всех членов семьи, рассказала РИА Новости заместитель руководителя направления "Налоговая политика" ЦСР Динара Ибрагимова.Она напомнила, что налоговая служба сейчас готовит упрощенный механизм получения социальных налоговых вычетов: чтобы получить деньги, россиянам не придется подавать никаких документов, налоговики сделают все сами на основании данных онлайн-касс.Наиболее популярны в этой категории вычеты на образование – можно вернуть себе часть затрат на обучение себя, своих детей, подопечных, братьев и сестер. Главное, чтобы школа, которая оказывает эти услуги – например, курсы повышения квалификации или иностранного языка, – имела лицензию образовательного учреждения.Не меньшей популярностью пользуются вычеты на лечение и приобретение лекарств. Их также можно получить за оплату медицинских услуг и медикаментов не только себе, но и супругам, родителям, детям и подопечным в возрасте до 18 лет.Максимальный размер совокупных расходов, которые попадают под вычет, составляет 120 тысяч рублей. То есть налогоплательщик сможет вернуть себе 13% налога с этой суммы - 15,6 тысячи рублей."Применение такого подхода могут распространить и на прошлые периоды, поэтому можно уже сегодня обращать внимание на способ оплаты: если оплачивать операции, по которым можно получить налоговые вычеты по НДФЛ, с использованием банковских карт, то в будущем заявить о возврате средств будет гораздо быстрее и удобнее", - сказала эксперт.Сейчас для получения этих вычетов требуется заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ, приложить подтверждающие документы (договоры, лицензии, чеки и т.д.) и подать заявление в ФНС, можно в электронном виде через "личный кабинет" на сайте ФНС. С запуском упрощенной формы все станет еще проще: в "личном кабинете" налогоплательщик сможет увидеть операции, которые оплачены банковскими картами, и выбрать те из них, по которым можно получить налоговый вычет.
https://ria.ru/20210220/moshenniki-1598327336.html
https://ria.ru/20210216/nalog-1597680920.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587322579_611:0:3144:1900_1920x0_80_0_0_071b99eb4dbc1eab95e40d444326eb39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, налоги, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество, экономика

Эксперт рассказала, какие товары и услуги лучше оплачивать картой

08:10 21.02.2021
 
© Depositphotos / leungchopanПокупка в интернете с помощью банковской карты
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© Depositphotos / leungchopan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Некоторые услуги и товары россиянам лучше оплачивать банковской картой, а не наличными, чтобы в будущем легче было получить по ним налоговые вычеты: это лекарства, образовательные услуги для себя и детей, а также медицинские услуги для всех членов семьи, рассказала РИА Новости заместитель руководителя направления "Налоговая политика" ЦСР Динара Ибрагимова.
Она напомнила, что налоговая служба сейчас готовит упрощенный механизм получения социальных налоговых вычетов: чтобы получить деньги, россиянам не придется подавать никаких документов, налоговики сделают все сами на основании данных онлайн-касс.
"Заявленная возможность использования данных онлайн-касс для получения налоговых вычетов по НДФЛ дает возможность распространить упрощенный порядок и на социальные налоговые вычеты", - сказала Ибрагимова.
Наиболее популярны в этой категории вычеты на образование – можно вернуть себе часть затрат на обучение себя, своих детей, подопечных, братьев и сестер. Главное, чтобы школа, которая оказывает эти услуги – например, курсы повышения квалификации или иностранного языка, – имела лицензию образовательного учреждения.
Первый офис Сбербанка в новом формате, открывшийся на Цветном бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
20 февраля, 13:24
Сбербанк рассказал, как мошенники используют опросы и лотереи
Не меньшей популярностью пользуются вычеты на лечение и приобретение лекарств. Их также можно получить за оплату медицинских услуг и медикаментов не только себе, но и супругам, родителям, детям и подопечным в возрасте до 18 лет.
Максимальный размер совокупных расходов, которые попадают под вычет, составляет 120 тысяч рублей. То есть налогоплательщик сможет вернуть себе 13% налога с этой суммы - 15,6 тысячи рублей.
"Применение такого подхода могут распространить и на прошлые периоды, поэтому можно уже сегодня обращать внимание на способ оплаты: если оплачивать операции, по которым можно получить налоговые вычеты по НДФЛ, с использованием банковских карт, то в будущем заявить о возврате средств будет гораздо быстрее и удобнее", - сказала эксперт.
Сейчас для получения этих вычетов требуется заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ, приложить подтверждающие документы (договоры, лицензии, чеки и т.д.) и подать заявление в ФНС, можно в электронном виде через "личный кабинет" на сайте ФНС. С запуском упрощенной формы все станет еще проще: в "личном кабинете" налогоплательщик сможет увидеть операции, которые оплачены банковскими картами, и выбрать те из них, по которым можно получить налоговый вычет.
Президент - председатель правления компании Норильский никель Владимир Потанин - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 13:57
С Потанина предложили взимать персональный налог
 
РоссияНалогиФедеральная налоговая служба (ФНС России)ОбществоЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:19В Китае заявили, что никогда не вмешивались во внутренние дела США
05:06В Китае заявили о намерении восстанавливать диалог с США
04:35Посольство РФ оценило высылку экс-охранника нацистского концлагеря из США
04:23Ученый объяснил, когда следует вакцинироваться переболевшим COVID-19
04:19Премьер Словакии поторопил кабмин с закупкой вакцины "Спутник V"
04:16Глава МИД Китая обвинил администрацию Трампа в ухудшении отношений с США
03:35В США проверят лайнеры Boeing 777 после ЧП в Колорадо
03:13Раскрыта польза очков во время пандемии коронавируса
03:08Источник: с Восточного в 2021 году могут запустить еще два "Союза-2"
03:05"Яблоко" надеется на восстановление фонтана Витали на Лубянке
02:44Египет и Палестина будут развивать газовое месторождение в секторе Газа
02:29Японцев испугало размещение российских средств РЭБ на Курилах
02:28Эксперт объяснил, как проверить авто из вторых рук перед покупкой
02:21Рааб призовет СПЧ ООН отреагировать на "нарушения прав человека" в России
02:07Названа опасность совместного использования аккаунтов
01:36В Египте чиновница присваивала улицам города имена мужа и его родни
01:27Раскрыты подробности убийства двух детей в Москве
01:16Россияне определили лучшие поезда 2020 года
01:16Юрист рассказал, что делать с "лишней" зарплатой
01:04Жириновский объяснил свою идею ограничить вес россиян
Лента новостейМолния