https://ria.ru/20210221/karta-1598447222.html

Эксперт рассказала, какие товары и услуги лучше оплачивать картой

Эксперт рассказала, какие товары и услуги лучше оплачивать картой

Некоторые услуги и товары россиянам лучше оплачивать банковской картой, а не наличными, чтобы в будущем легче было получить по ним налоговые вычеты: это... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T08:10

2021-02-21T08:10

2021-02-21T08:10

россия

налоги

федеральная налоговая служба (фнс россии)

общество

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587322579_189:0:3567:1900_1920x0_80_0_0_9376d305184cb4e9f59d23b851580d75.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Некоторые услуги и товары россиянам лучше оплачивать банковской картой, а не наличными, чтобы в будущем легче было получить по ним налоговые вычеты: это лекарства, образовательные услуги для себя и детей, а также медицинские услуги для всех членов семьи, рассказала РИА Новости заместитель руководителя направления "Налоговая политика" ЦСР Динара Ибрагимова.Она напомнила, что налоговая служба сейчас готовит упрощенный механизм получения социальных налоговых вычетов: чтобы получить деньги, россиянам не придется подавать никаких документов, налоговики сделают все сами на основании данных онлайн-касс.Наиболее популярны в этой категории вычеты на образование – можно вернуть себе часть затрат на обучение себя, своих детей, подопечных, братьев и сестер. Главное, чтобы школа, которая оказывает эти услуги – например, курсы повышения квалификации или иностранного языка, – имела лицензию образовательного учреждения.Не меньшей популярностью пользуются вычеты на лечение и приобретение лекарств. Их также можно получить за оплату медицинских услуг и медикаментов не только себе, но и супругам, родителям, детям и подопечным в возрасте до 18 лет.Максимальный размер совокупных расходов, которые попадают под вычет, составляет 120 тысяч рублей. То есть налогоплательщик сможет вернуть себе 13% налога с этой суммы - 15,6 тысячи рублей."Применение такого подхода могут распространить и на прошлые периоды, поэтому можно уже сегодня обращать внимание на способ оплаты: если оплачивать операции, по которым можно получить налоговые вычеты по НДФЛ, с использованием банковских карт, то в будущем заявить о возврате средств будет гораздо быстрее и удобнее", - сказала эксперт.Сейчас для получения этих вычетов требуется заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ, приложить подтверждающие документы (договоры, лицензии, чеки и т.д.) и подать заявление в ФНС, можно в электронном виде через "личный кабинет" на сайте ФНС. С запуском упрощенной формы все станет еще проще: в "личном кабинете" налогоплательщик сможет увидеть операции, которые оплачены банковскими картами, и выбрать те из них, по которым можно получить налоговый вычет.

https://ria.ru/20210220/moshenniki-1598327336.html

https://ria.ru/20210216/nalog-1597680920.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, налоги, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество, экономика