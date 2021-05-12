https://ria.ru/20210512/vychet-1732011226.html

Налоговый вычет за обучение в 2021 году: как получить и каков его размер

Налоговый вычет за обучение в 2021 году: как получить и каков его размер

Налоговый вычет за обучение — это сумма, на которую уменьшается размер дохода, облагаемого НДФЛ в размере 13%. О том, как получить вычет в 2021 году, какие... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T18:39

2021-05-12T18:39

2021-05-12T18:54

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Налоговый вычет за обучение — это сумма, на которую уменьшается размер дохода, облагаемого НДФЛ в размере 13%. О том, как получить вычет в 2021 году, какие нужны документы, сколько можно возвратить денег за учебу в вузе — в материале РИА Новости. Налоговый вычет за обучение в 2021Согласно статье 219 НК РФ, налоговый вычет за обучение — это сумма, с которой можно вернуть уплаченные в качестве налога деньги, потраченные на учебу в различных учебных заведениях. Таким образом государство поддерживает социально важные расходы граждан. Возврат подоходного налога, который платит работодатель за каждого сотрудника, также можно оформить с расходов на лечение, улучшение жилищных условий и т.д. Если человек пошел учиться и имеет официальную работу, то государство освобождает эти расходы от НДФЛ и разрешает вернуть 13% от суммы. При этом у организации, которая предоставляет образовательные услуги, даже если это индивидуальный предприниматель, должна быть лицензия на подобную деятельность. Кто может получить?Налоговый вычет за обучение могут получить только те, кто работает официально и имеет доходы, облагаемые НДФЛ. На компенсацию имеют право граждане, оплатившие:Другие родственники, например, бабушка или дедушка, вычет не получат, даже если они оплатили обучение внуку или внучке. Право на компенсацию оплаты образования имеют только родители и опекуны ребенка, при условии, что платят НДФЛ в казну. Если ребенок до 24 лет уходил в академический отпуск, это не лишает родителей права на получение компенсации. "Получить вычет не смогут индивидуальные предприниматели, которые выбрали единый налог на вмененный доход, упрощенную систему налогообложения и патентную систему, — рассказал РИА Новости юрист Александр Иванов. — То же самое, если оплата была произведена из средств материнского капитала, согласно пп.2, п.1, ст.219 НК. Вычет получают за учебу не только в государственных образовательных учреждениях, но и в частных, главное, чтобы у школы или вуза была соответствующая лицензия".К таким образовательным учреждениям относятся, в том числе, спортивные секции, частные детские сады, автошколы, школы иностранных языков, музыкальные и художественные школы, а также получение дополнительного образования. Например, на курсах повышения квалификации. Сколько составит вычет за обучение?В год максимальная сумма расходов, с которых можно получить вычет, составляет 120 тыс. рублей для лиц старше 18 лет и 50 тыс. за обучение несовершеннолетних детей. При этом денежная компенсация не будет превышать 22 тыс. рублей. Разрешается дважды оформить возврат, если человек оплатил свое обучение и обучение ребенка, но и при этом сохраняется порог в 22 тыс. рублей. Также в 120 тыс. входят другие вычеты, например, за оплату лечения или лекарств. Если за образование было уплачено в год, например, 150 тыс. рублей, то вычет можно получить за 120 тысяч, а 30 тыс. "сгорят". Если сумма оплаты обучения меньше установленного лимита, то человек вправе вернуть 13% от фактических трат, но в том же году сможет опять пойти учиться и получить дополнительную денежную компенсацию. Если в один год человек потратил деньги на обучение и лечение, то эти цифры складываются. Например, курсы английского стоили 60 тыс. рублей, а лечение у стоматолога — 70 тысяч. В сумме получается 130 тыс., но получить вычет можно будет только за 120 тыс. — 15600 рублей. Как рассчитать размер вычета?Рассчитать размер вычета несложно. Если человек с зарплатой 60 тыс. рублей заплатил за обучение 100 тысяч, то он может получить 13 тыс. налогового вычета (13%). При этом он получит сумму в полном объеме, потому что за год работодатель уплатил с доходов НДФЛ 93 600 рублей. Если же человек заплатил за учебу 80 тыс. рублей, а его зарплата составляет 50 тыс. рублей, то он сможет вернуть 10 400 рублей. При этом выгоднее оформлять вычет каждый год, а не на общую сумму выплат за все годы. Например, если подать документы на вычет при расходах на образование в 300 тыс. рублей, то можно получить всего чуть больше 15 тысяч, потому что будет превышен установленный лимит в 120 тыс. Если делать вычет каждый год на 100 тысяч, то за три года можно будет получить 39 тыс. рублей. Как получить?После окончания календарного года, в котором происходила оплата обучения, можно обратиться в налоговый орган по месту жительства или оформить вычет через работодателя. ДокументыЧтобы получить вычет через ФНС, необходимо предоставить:Если человек решил получить вычет через работодателя, то нужно:Когда вычет оформляется за обучение детей, то понадобятся копия свидетельства о рождении ребенка, справка о том, что он обучается на очной форме, если необходимо, чеки и квитанции об оплате обучения, может также потребоваться свидетельство о регистрации брака. Форму заявления можно найти на сайте налоговой. Сроки подачиПодать заявление в налоговую службу можно только на следующий год после оплаты обучения. Например, если человек заплатил за него в 2020 году, то оформить возврат денег получится только в 2021-м. При этом воспользоваться налоговым вычетом можно в течение трех лет после оплаты обучения. Например, человек отучился в 2012 по 2017 годы, получить деньги он сможет за 2015, 2016, 2017 г. Если человек проходит процедуру через работодателя, то ему не нужно ждать окончания календарного года, соответственно, деньги придут быстрее. Когда придет вычет за обучение?При оформлении вычета через работодателя, налоговая в течении 30 дней уведомит получателя о его назначении. Это заявление нужно отнести в бухгалтерию, которая перестанет удерживать НДФЛ из зарплаты. Если человек обращался напрямую в налоговую службу, то ждать выплаты можно до трех месяцев.

https://ria.ru/20210501/vychety-1730791236.html

https://ria.ru/20191120/1561128155.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210426/zhile-1729914419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, налоговый вычет, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество