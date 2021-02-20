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https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598434704.html
Эксперт объяснила, зачем Навальный на суде "сам загонял себя в тюрьму"
Эксперт объяснила, зачем Навальный на суде "сам загонял себя в тюрьму"
Поведение Алексея Навального в суде по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игнатия Артеменко стало переходом за рамки допустимого, что... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T23:23
2021-02-20T23:46
россия
олег бондаренко
ив роше
советский
алексей навальный
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Поведение Алексея Навального в суде по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игнатия Артеменко стало переходом за рамки допустимого, что достойно общественного порицания, это оттолкнет многих его последователей в России, при этом слабеет его значимость и для западных руководителей, считают опрошенные РИА Новости эксперты."То, что он делал на суде самом, это просто нонсенс, потому что человек сам себя загонял в тюрьму, видимо, для того, чтобы стать "жертвой", вырасти в глазах своих кураторов и тех людей, которых он считает своими последователями, но у него, скорее всего, последователей сейчас будет еще меньше. Для многих людей такое поведение в суде — это переход за рамки допустимого… Внутри страны огромное количество людей от него отвернется, они, может, и не станут его врагами, но перестанут быть его последователями одухотворенными", - рассказала политтехнолог, член комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Алена Август.Также она полагает, что это была больше игра на иностранную публику, в глазах которой он считался "жертвой политических репрессий"."Для Запада он нужен пока, они его еще потерпят... Людей он собрать не может, даже то, что его посадили, не особо взволновало... Очень странная вещь, когда дипломаты начинают участвовать в таких историях, потому что их задача – наблюдать со стороны и не вмешиваться ни во что. У нас в последнее время дипломатия из сферы взаимоотношений переходит в сферу активных взаимодействий", - пояснила эксперт.Она уточнила, что, скорее всего, присутствовавшие в суде дипломаты подготовят какой-то отчет, но люди, принимающие решения по ту сторону границы, тоже уже "не совсем дорожат Навальным".По ее словам, даже если вдруг сейчас будут санкции со стороны других стран, к которым Навальный призывал, для многих людей это станет своего рода сигналом – "если сейчас им будет хуже, то спасибо за это Алексею"."Не думаю, что история с Навальным останется такой насыщенной, медийной и долгой. Все рассасывается", - сказала Август.В свою очередь директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко обратил внимание на то, что в современной России отсутствует институт общественного порицания, который был очень развит в Советском Союзе, а сейчас на Западе, и по этой причине государству иногда приходится брать на себя преимущественно общественную функцию."Здесь самое главное не то, что суд вынес решение - это нормально, это закономерно, это справедливо. Не нормально, что общество не модерирует самостоятельно такие вопросы. Не нормально, что приходится задействовать официальные судебные государственные механизмы для решения тех вопросов, которые в нормальном, здоровом обществе будут решаться совершенно без участия государства", - подчеркнул он.По его мнению, в здоровом обществе такой человек должен быть изгоем сам по себе, а не потому, что ему государство вынесло наказание, прежде всего, он должен быть изгоем, потому что для общества неприемлема любая связь с таким человеком.По решению суда в субботу Навальный должен выплатить за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко штраф в 850 тысяч рублей. Кроме того, он осужден на 3,5 года колонии по делу "Ив Роше". Новый приговор не отразится на сроке его заключения, поскольку статья "Клевета" в редакции, актуальной на момент преступления, не предполагала лишение свободы.Таким образом, ему предстоит отсидеть в местах заключения около двух с половиной лет – год из 3,5 назначенных он уже отбыл. Кроме того, суд направил в Следственный комитет материалы с высказываниями Навального за время процесса, чтобы проверить, есть ли в них состав еще одного преступления.По ходу заседаний Навальный допускал многочисленные выпады в адрес участников разбирательства – заявлял, что ветерана используют "как куклу", его внука называл "торговцем дедом", к прокурору обращался словами "дорогая моя", судью грозил удалить из зала.
https://ria.ru/20210220/advokaty-1598423691.html
https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598418597.html
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россия, олег бондаренко, ив роше, советский , алексей навальный

Эксперт объяснила, зачем Навальный на суде "сам загонял себя в тюрьму"

23:23 20.02.2021 (обновлено: 23:46 20.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Поведение Алексея Навального в суде по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игнатия Артеменко стало переходом за рамки допустимого, что достойно общественного порицания, это оттолкнет многих его последователей в России, при этом слабеет его значимость и для западных руководителей, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
"То, что он делал на суде самом, это просто нонсенс, потому что человек сам себя загонял в тюрьму, видимо, для того, чтобы стать "жертвой", вырасти в глазах своих кураторов и тех людей, которых он считает своими последователями, но у него, скорее всего, последователей сейчас будет еще меньше. Для многих людей такое поведение в суде — это переход за рамки допустимого… Внутри страны огромное количество людей от него отвернется, они, может, и не станут его врагами, но перестанут быть его последователями одухотворенными", - рассказала политтехнолог, член комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Алена Август.
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Также она полагает, что это была больше игра на иностранную публику, в глазах которой он считался "жертвой политических репрессий".
"Для Запада он нужен пока, они его еще потерпят... Людей он собрать не может, даже то, что его посадили, не особо взволновало... Очень странная вещь, когда дипломаты начинают участвовать в таких историях, потому что их задача – наблюдать со стороны и не вмешиваться ни во что. У нас в последнее время дипломатия из сферы взаимоотношений переходит в сферу активных взаимодействий", - пояснила эксперт.
Она уточнила, что, скорее всего, присутствовавшие в суде дипломаты подготовят какой-то отчет, но люди, принимающие решения по ту сторону границы, тоже уже "не совсем дорожат Навальным".
По ее словам, даже если вдруг сейчас будут санкции со стороны других стран, к которым Навальный призывал, для многих людей это станет своего рода сигналом – "если сейчас им будет хуже, то спасибо за это Алексею".
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"Не думаю, что история с Навальным останется такой насыщенной, медийной и долгой. Все рассасывается", - сказала Август.
В свою очередь директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко обратил внимание на то, что в современной России отсутствует институт общественного порицания, который был очень развит в Советском Союзе, а сейчас на Западе, и по этой причине государству иногда приходится брать на себя преимущественно общественную функцию.
"Здесь самое главное не то, что суд вынес решение - это нормально, это закономерно, это справедливо. Не нормально, что общество не модерирует самостоятельно такие вопросы. Не нормально, что приходится задействовать официальные судебные государственные механизмы для решения тех вопросов, которые в нормальном, здоровом обществе будут решаться совершенно без участия государства", - подчеркнул он.
По его мнению, в здоровом обществе такой человек должен быть изгоем сам по себе, а не потому, что ему государство вынесло наказание, прежде всего, он должен быть изгоем, потому что для общества неприемлема любая связь с таким человеком.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
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По решению суда в субботу Навальный должен выплатить за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко штраф в 850 тысяч рублей. Кроме того, он осужден на 3,5 года колонии по делу "Ив Роше". Новый приговор не отразится на сроке его заключения, поскольку статья "Клевета" в редакции, актуальной на момент преступления, не предполагала лишение свободы.
Таким образом, ему предстоит отсидеть в местах заключения около двух с половиной лет – год из 3,5 назначенных он уже отбыл. Кроме того, суд направил в Следственный комитет материалы с высказываниями Навального за время процесса, чтобы проверить, есть ли в них состав еще одного преступления.
По ходу заседаний Навальный допускал многочисленные выпады в адрес участников разбирательства – заявлял, что ветерана используют "как куклу", его внука называл "торговцем дедом", к прокурору обращался словами "дорогая моя", судью грозил удалить из зала.
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РоссияОлег БондаренкоИв РошеСоветскийАлексей Навальный
 
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