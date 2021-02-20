https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598427929.html

Суд отправил Навального в колонию и оштрафовал на 850 тысяч рублей

Суд отправил Навального в колонию и оштрафовал на 850 тысяч рублей

Мосгорсуд отправил его в колонию на ближайшие 2,5 года, а вслед мировой судья назначила ему штраф 850 тысяч рублей за оскорбление ветерана Великой Отечественной РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T21:53

2021-02-20T21:53

2021-02-20T22:10

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Алексей Навальный в субботу участвовал сразу в двух судебных процессах — сначала Мосгорсуд отправил его в колонию на ближайшие 2,5 года, а вслед мировой судья назначила ему штраф 850 тысяч рублей за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны.Не исключено, что погашать сумму штрафа Навальному придется из зарплаты заключенного, ведь в колонию его могут отправить уже в ближайшие дни. Адвокат Вадим Кобзев назвал сумму существенной для блогера, но предположил, что ее могут собрать соратники.Сам процесс по делу о клевете запомнился многочисленными замечаниями, которые подсудимый получил за фамильярные обращения к его участникам. Исключением стало лишь последнее заседание — судья ни разу не прервала выступление Навального, хотя в заключение он и пожелал всем причастным к делу "гореть в аду". Теперь все его высказывания предстоит проверить Следственному комитету. Извиняться перед ветераном он так и не стал.НаказаниеСудья сочла доказанным состав клеветы, посчитав, что хоть Навальный и не признает вину, она доказана показаниями свидетелей и самого потерпевшего, который давал показания "осознано и добровольно". Суд оштрафовал Навального на 850 тысяч рублей.По совокупности приговоров (вынесенного мировым судьей и вынесенного Замоскворецким районным судом 30 декабря 2014 года по делу "Ив Роше") Навальному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 850 тысяч рублей. В колонии ему осталось отбыть 2,5 года.Прокурор Екатерина Фролова не ответила, будет ли обжаловать приговор Алексею Навальному по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Вместе с тем она подчеркнула, что Навального осудили по мягкой редакции статьи, а теперь наказание по ней ужесточили, и ему могло бы грозить дополнительное лишение свободы. В свою очередь, адвокат Навального Ольга Михайлова заявила, что защита не согласна с приговором и намерена его обжаловать.В любом случае, судебная история Навального на этом приговоре может не закончится — суд направил в Следственный комитет материалы с заседаний — теперь следователям предстоит проверить, проявлял ли он неуважение к суду и оскорблял ли участников процесса.Второе последнее слово за деньВ последнем слове блогер высказал мнение, что расследование его дела обошлось государству дороже, чем материальная помощь самому ветерану Игнату Артеменко, что, с его точки зрения, "оскорбляет ветеранов во много раз сильнее"."За последние четыре года он получал помощь семь раз. Несколько раз получил сертификаты на промтовары и несколько — на продукты. Общая стоимость этих сертификатов, согласно моим подсчетам, 11 тысяч рублей", — заявил подсудимый, ссылаясь на справку из социальной защиты, которая есть в материалах дела.После этого он в очередной раз обвинил следствие в фабрикации показаний потерпевшего и использовании ветерана "как куклы".Закончил свою речь он тем, что пожелал всем причастным к его уголовному преследованию "гореть в аду", а также выразил надежду, что "правда возьмет свое и каждый ответит по заслугам".Мороженое и соленые огурцыОглашение приговора началось с опозданием и, пока все ждали судью, Навальный поделился с журналистами рецептами блюд, которые готовит в СИЗО."Че вы все такие грустные? Что вам рассказать? А, точно, я засолил огурцы. В пакете. А вчера сделал мороженое, в холодильнике", — сказал подсудимый.Рецепт засолки огурцов он попросил у судьи на предыдущем заседании — из-за заминки в работе тюремного магазина у него скопилось сразу три килограмма соли. Судья ему не ответила, но, по словам блогера, он получил множество рецептов от "знающих людей"."Я все думал — в чем засолить, а оказалось очень просто — в пакете", — отметил Навальный.Также он добавил, что сделал мороженое и намерен попробовать его вечером, когда его вернут в камеру после суда. "Я взял масло сливочное, растопил его на чайнике, добавил туда сметаны, долго взбивал и поставил в холодильник. Сегодня вечером попробую. Так что если сегодня вечером со мной что-то случится — это меня не "Новичком" отравили, это мороженое собственного изготовления", — сказал подсудимый.КолонияОсужденных рекомендовано этапировать в колонию ближе к дому, чтобы они не потеряли связь с семьей. Но если ближайшие тюрьмы будут переполнены, то ФСИН принимает решение самостоятельно и может направить его в исправительное учреждение в другом федеральном округе. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Навального в ближайшие десять дней этапируют в одну из колоний в ЦФО."Однако есть несколько нюансов: если вдруг окажется, что в ЦФО все колонии переполнены, то его могут увезти в колонию в другом федеральном округе. А при определенных оперативно-следственных мероприятиях он может остаться и в московском СИЗО", — сказал РИА Новости зампредседателя ОНК Москвы Николай Зуев.Дело о клеветеУголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений к Конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального — на тот момент он был в Германии. В середине января блогер вернулся в Россию. Его задержали, после чего заседания возобновились.Виновным себя Навальный не признал. Ему вменялась клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозили штраф или принудительные работы. После подписания президентом Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы, — однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.

https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598418597.html

https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598408475.html

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Приговор Навальному по делу о клевете на ветерана Мировой суд столичного района Южное Медведково обязал Алексея Навального выплатить штраф в 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. "По совокупности преступлений [с учетом приговора по "Ив Роше". — Прим. ред.] назначить Навальному Алексею Анатольевичу наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы со штрафом в размере 850 тысяч рублей", - объявила судья Вера Акимова. 2021-02-20T21:53 true PT0M36S

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россия, онк, ольга михайлова, алексей навальный, владимир путин, москва, германия, происшествия