https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598415105.html

Суд поручил СК проверить высказывания Навального в ходе процесса

Суд поручил СК проверить высказывания Навального в ходе процесса

Мировая судья района Южное Медведково постановила направить в Следственный комитет материалы уголовного дела о клевете Алексея Навального на ветерана, чтобы... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T19:45

2021-02-20T19:45

2021-02-20T20:46

ив роше

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Мировая судья района Южное Медведково постановила направить в Следственный комитет материалы уголовного дела о клевете Алексея Навального на ветерана, чтобы проверить, есть ли в его словах состав еще одного преступления, передает корреспондент РИА Новости."Выделить материалы из уголовного дела и направить их для соответствующей проверки в ГСУСК по Москве", - огласила решение судья Вера Акимова.В ходе процесса Навальный допускал многочисленные выпады в адрес участников процесса – заявлял, что ветерана используют "как куклу", его внука называл "торговцем дедом", к прокурору обращался словами "дорогая моя", судью грозил удалить из зала. Это и привело к тому, что прокуратура попросила суд направить материалы в отношении блогера в Следственный комитет.По решению суда, Навальный должен выплатить за клевету штраф в 850 тысяч рублей. Кроме того, он осужден на 3,5 года колонии по делу "Ив Роше". Новый приговор, однако, не отразится на сроке его заключения, поскольку статья "Клевета" в редакции, актуальной на момент преступления, не предполагала лишение свободы.Таким образом, блогеру предстоит отсидеть в местах заключения около 2,5 лет – год из 3,5 назначенных он уже отбыл.

https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598397324.html

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2021

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Приговор Навальному по делу о клевете на ветерана Мировой суд столичного района Южное Медведково обязал Алексея Навального выплатить штраф в 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. "По совокупности преступлений [с учетом приговора по "Ив Роше". — Прим. ред.] назначить Навальному Алексею Анатольевичу наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы со штрафом в размере 850 тысяч рублей", - объявила судья Вера Акимова. 2021-02-20T19:45 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ив роше, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф)