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https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598412447.html
Суд оштрафовал Навального на 850 тысяч рублей за клевету на ветерана
Суд оштрафовал Навального на 850 тысяч рублей за клевету на ветерана
Мировой суд столичного района Южное Медведково обязал Алексея Навального выплатить штраф в 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T19:37
2021-02-20T21:01
россия
ив роше
владимир путин
германия
алексей навальный
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Мировой суд столичного района Южное Медведково обязал Алексея Навального выплатить штраф в 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда."По совокупности преступлений [с учетом приговора по "Ив Роше". — Прим. ред.] назначить Навальному Алексею Анатольевичу наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы со штрафом в размере 850 тысяч рублей", - объявила судья Вера Акимова.Это меньше, чем просила прокуратура— обвинение настаивало на штрафе в 950 тысяч рублей. Решение пока не вступило в силу, его можно обжаловать в течение десяти дней.Суд пришел к выводу, что вина Навального доказали показания самого ветерана, его внука, сиделки и соседки, а также свидетелей, которые случайно обнаружили в интернете комментарии блогера и сообщили о них в Следственный комитет.Приговор также учитывает результаты экспертизы лингвиста, выступавшей на стороне обвинения. Экспертизу лингвиста защиты суд оценил критически - она, согласно приговору, "носит поверхностный характер". Доводы защиты о фальсификации подписей ветерана суд счел необоснованными.Навальный не признает себя виновным в клевете и уже осужден на три с половиной года колонии по делу "Ив Роше". Новый приговор, однако, не отразится на сроке его заключения, поскольку статья "Клевета" в редакции, актуальной на момент преступления, не предполагала лишение свободы.Таким образом, блогеру предстоит отсидеть в местах заключения около двух с половиной лет – год из трех с половиной назначенных он уже отбыл.После оглашения приговора прокурор Екатерина Фролова отказалась отвечать, будет ли она обжаловать решение суда. Она добавила, что Навальный просто по-человечески не имел права называть ветерана предателем, а после начала процесса мог извиниться перед ним, но предпочел продолжить оскорблять и унижать его.На слушаниях Навальный допускал многочисленные выпады в адрес участников процесса – заявлял, что ветерана используют "как куклу", его внука называл "торговцем дедом", к прокурору обращался словами "дорогая моя", судью грозил удалить из зала.Это привело к тому, что прокуратура попросила суд направить материалы в отношении блогера в Следственный комитет на проверку, не содержат ли они сами по себе еще один состав преступления. Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений к Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.Виновным себя Навальный не признал. Ему вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы, — однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.
https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598388580.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Приговор Навальному по делу о клевете на ветерана
Мировой суд столичного района Южное Медведково обязал Алексея Навального выплатить штраф в 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. "По совокупности преступлений [с учетом приговора по "Ив Роше". — Прим. ред.] назначить Навальному Алексею Анатольевичу наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы со штрафом в размере 850 тысяч рублей", - объявила судья Вера Акимова.
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россия, ив роше, владимир путин, германия, алексей навальный

Суд оштрафовал Навального на 850 тысяч рублей за клевету на ветерана

19:37 20.02.2021 (обновлено: 21:01 20.02.2021)
 
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Мировой суд столичного района Южное Медведково обязал Алексея Навального выплатить штраф в 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда.
"По совокупности преступлений [с учетом приговора по "Ив Роше". — Прим. ред.] назначить Навальному Алексею Анатольевичу наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы со штрафом в размере 850 тысяч рублей", - объявила судья Вера Акимова.
Это меньше, чем просила прокуратура— обвинение настаивало на штрафе в 950 тысяч рублей. Решение пока не вступило в силу, его можно обжаловать в течение десяти дней.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
Вчера, 17:42
Источник: Россия попросила ЕСПЧ пересмотреть решение по Навальному
Суд пришел к выводу, что вина Навального доказали показания самого ветерана, его внука, сиделки и соседки, а также свидетелей, которые случайно обнаружили в интернете комментарии блогера и сообщили о них в Следственный комитет.
Приговор также учитывает результаты экспертизы лингвиста, выступавшей на стороне обвинения. Экспертизу лингвиста защиты суд оценил критически - она, согласно приговору, "носит поверхностный характер". Доводы защиты о фальсификации подписей ветерана суд счел необоснованными.
Навальный не признает себя виновным в клевете и уже осужден на три с половиной года колонии по делу "Ив Роше". Новый приговор, однако, не отразится на сроке его заключения, поскольку статья "Клевета" в редакции, актуальной на момент преступления, не предполагала лишение свободы.
Таким образом, блогеру предстоит отсидеть в местах заключения около двух с половиной лет – год из трех с половиной назначенных он уже отбыл.
После оглашения приговора прокурор Екатерина Фролова отказалась отвечать, будет ли она обжаловать решение суда. Она добавила, что Навальный просто по-человечески не имел права называть ветерана предателем, а после начала процесса мог извиниться перед ним, но предпочел продолжить оскорблять и унижать его.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 12:24
В Кремле прокомментировали дело Навального о клевете на ветерана
На слушаниях Навальный допускал многочисленные выпады в адрес участников процесса – заявлял, что ветерана используют "как куклу", его внука называл "торговцем дедом", к прокурору обращался словами "дорогая моя", судью грозил удалить из зала.
Это привело к тому, что прокуратура попросила суд направить материалы в отношении блогера в Следственный комитет на проверку, не содержат ли они сами по себе еще один состав преступления.
Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений к Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.
Виновным себя Навальный не признал. Ему вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы, — однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.
Я засолил огурцы – Навальный поделился рецептами блюд, приготовленных в СИЗО - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
Вчера, 18:25
Навальный поделился рецептами блюд, которые готовит в СИЗО
 
РоссияИв РошеВладимир ПутинГерманияАлексей Навальный
 
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