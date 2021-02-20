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https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598403295.html
Суд признал Навального виновным в клевете на ветерана
Суд признал Навального виновным в клевете на ветерана
Мировая судья столичного района Южное Медведково признала Алексея Навального виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, передает корреспондент... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T18:51
2021-02-20T20:46
россия
ив роше
владимир путин
германия
алексей навальный
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Мировая судья столичного района Южное Медведково признала Алексея Навального виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда."Навальный совершил преступление, предусмотренное статьей 128.1 УК ("Клевета")", — огласила решение судья Вера Акимова. Наказание, назначенное судом, станет известно позже.Суд пришел к выводу, что вина подсудимого доказана показаниями самого ветерана, его внука, сиделки и соседки, а также свидетелей, которые случайно обнаружили в интернете комментарии блогера и сообщили о них в Следственный комитет. Приговор также учитывает результаты экспертизы лингвиста, выступавшей на стороне обвинения.Вину, согласно оглашенным в суде материалам, он не признал и заявил о политическом характере дела.В ходе процесса Навальный допускал многочисленные выпады в адрес участников процесса — заявлял, что ветерана используют "как куклу", его внука называл "торговцем дедом", к прокурору обращался словами "дорогая моя", судью грозил удалить из зала.В результате прокуратура попросила суд направить материалы в отношении блогера в Следственный комитет на проверку, не содержат ли они сами по себе еще один состав преступления. Решение по этому вопросу суд, как ожидается, огласит в конце процесса.В ходе первого сегодняшнего заседания Мосгорсуд признал законной отмену Навальному условного срока по делу "Ив Роше" и замену его на реальный, но зачел время, проведенное под домашним арестом (до этого два месяца не были учтены).Решение суда не повлияет на срок лишения свободы, к которому подсудимого приговорили ранее.Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений к Конституции. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального — на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.Виновным себя Навальный не признал. Ему вменяется клевета и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы, однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.
https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598397324.html
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Приговор Навальному по делу о клевете на ветерана
Мировой суд столичного района Южное Медведково обязал Алексея Навального выплатить штраф в 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. "По совокупности преступлений [с учетом приговора по "Ив Роше". — Прим. ред.] назначить Навальному Алексею Анатольевичу наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы со штрафом в размере 850 тысяч рублей", - объявила судья Вера Акимова.
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россия, ив роше, владимир путин, германия, алексей навальный

Суд признал Навального виновным в клевете на ветерана

18:51 20.02.2021 (обновлено: 20:46 20.02.2021)
 
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Мировая судья столичного района Южное Медведково признала Алексея Навального виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда.
"Навальный совершил преступление, предусмотренное статьей 128.1 УК ("Клевета")", — огласила решение судья Вера Акимова. Наказание, назначенное судом, станет известно позже.
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Суд пришел к выводу, что вина подсудимого доказана показаниями самого ветерана, его внука, сиделки и соседки, а также свидетелей, которые случайно обнаружили в интернете комментарии блогера и сообщили о них в Следственный комитет. Приговор также учитывает результаты экспертизы лингвиста, выступавшей на стороне обвинения.
Вину, согласно оглашенным в суде материалам, он не признал и заявил о политическом характере дела.
В ходе процесса Навальный допускал многочисленные выпады в адрес участников процесса — заявлял, что ветерана используют "как куклу", его внука называл "торговцем дедом", к прокурору обращался словами "дорогая моя", судью грозил удалить из зала.
В результате прокуратура попросила суд направить материалы в отношении блогера в Следственный комитет на проверку, не содержат ли они сами по себе еще один состав преступления. Решение по этому вопросу суд, как ожидается, огласит в конце процесса.
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В ходе первого сегодняшнего заседания Мосгорсуд признал законной отмену Навальному условного срока по делу "Ив Роше" и замену его на реальный, но зачел время, проведенное под домашним арестом (до этого два месяца не были учтены).
Решение суда не повлияет на срок лишения свободы, к которому подсудимого приговорили ранее.
Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений к Конституции. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального — на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.
Виновным себя Навальный не признал. Ему вменяется клевета и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы, однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.
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РоссияИв РошеВладимир ПутинГерманияАлексей Навальный
 
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