https://ria.ru/20210220/goroda-1598032636.html

Россияне назвали города мира, где лучшие отели и апартаменты

Россияне назвали города мира, где лучшие отели и апартаменты

Российские туристы, опрошенные онлайн сервисом, назвали города, в которых им встречались наилучшие объекты размещения — и апартаменты, и гостиницы, сообщает... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T11:16

2021-02-20T11:16

2021-02-20T11:16

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн сервисом, назвали города, в которых им встречались наилучшие объекты размещения — и апартаменты, и гостиницы, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди четырех тысяч пользователей.На первом месте оказалась Прага — жилье в столице Чехии высоко оценили семь процентов пользователей. Сочи занял вторую строку списка — 5,5 процента отдыхающих отметили гостиницы курорта. Дубай выделили чуть меньше респондентов (5,2 процента).Также в этот список вошли Санкт-Петербург (4,9 процента), Барселона (3,8 процента), Париж (3,4 процента). По 2,4 процента пользователей отметили Рим, Будапешт и Калининград, а по два процента — Амстердам и Стамбул.Также опрошенные называли Тбилиси, Казань, Лиссабон, Москву, Пхукет и Таллин.

https://ria.ru/20210217/frantsiya-1597526218.html

дубай

пхукет (остров)

москва

рим

сочи

чехия

барселона (город)

стамбул

прага

тбилиси

париж

таллин

санкт-петербург

калининград

казань

будапешт

амстердам

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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