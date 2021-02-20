https://ria.ru/20210220/goroda-1598032636.html
Россияне назвали города мира, где лучшие отели и апартаменты
Россияне назвали города мира, где лучшие отели и апартаменты
Российские туристы, опрошенные онлайн сервисом, назвали города, в которых им встречались наилучшие объекты размещения — и апартаменты, и гостиницы, сообщает... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T11:16
2021-02-20T11:16
2021-02-20T11:16
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн сервисом, назвали города, в которых им встречались наилучшие объекты размещения — и апартаменты, и гостиницы, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди четырех тысяч пользователей.На первом месте оказалась Прага — жилье в столице Чехии высоко оценили семь процентов пользователей. Сочи занял вторую строку списка — 5,5 процента отдыхающих отметили гостиницы курорта. Дубай выделили чуть меньше респондентов (5,2 процента).Также в этот список вошли Санкт-Петербург (4,9 процента), Барселона (3,8 процента), Париж (3,4 процента). По 2,4 процента пользователей отметили Рим, Будапешт и Калининград, а по два процента — Амстердам и Стамбул.Также опрошенные называли Тбилиси, Казань, Лиссабон, Москву, Пхукет и Таллин.
https://ria.ru/20210217/frantsiya-1597526218.html
дубай
пхукет (остров)
москва
рим
сочи
чехия
барселона (город)
стамбул
прага
тбилиси
париж
таллин
санкт-петербург
калининград
казань
будапешт
амстердам
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туристы, отдых, дубай, туризм, апартаменты, гостиницы, отели, новости - туризм, пхукет (остров), москва, рим, сочи, чехия, барселона (город), стамбул, прага, тбилиси, париж, таллин, санкт-петербург, калининград, казань, будапешт, амстердам
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн сервисом, назвали города, в которых им встречались наилучшие объекты размещения — и апартаменты, и гостиницы, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди четырех тысяч пользователей.
На первом месте оказалась Прага — жилье в столице Чехии высоко оценили семь процентов пользователей.
Сочи занял вторую строку списка — 5,5 процента отдыхающих отметили гостиницы курорта. Дубай выделили чуть меньше респондентов (5,2 процента).
Также в этот список вошли Санкт-Петербург (4,9 процента), Барселона (3,8 процента), Париж (3,4 процента). По 2,4 процента пользователей отметили Рим, Будапешт и Калининград, а по два процента — Амстердам и Стамбул.
Также опрошенные называли Тбилиси, Казань, Лиссабон, Москву, Пхукет и Таллин.