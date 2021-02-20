https://ria.ru/20210220/besporyadki-1598258590.html

При беспорядках в Испании задержали четырех человек

При беспорядках в Испании задержали четырех человек

Четыре человека были задержаны в Испании в ходе четвертого дня беспорядков, начавшихся после ареста рэпера Пабло Аселя во вторник. РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T02:12

2021-02-20T02:12

2021-02-20T09:31

педро санчес

таррагона

вальядолид

испания

мадрид

в мире

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МАДРИД, 20 фев – РИА Новости. Четыре человека были задержаны в Испании в ходе четвертого дня беспорядков, начавшихся после ареста рэпера Пабло Аселя во вторник.Как сообщают каталонские правоохранительные органы Mossos de Escuadra в Twitter, два человека задержаны в Барселоне, двое - в Жироне. Именно в этих двух городах происходили самые серьезные погромы и столкновения с полицией. Молодые радикалы переворачивали мусорные контейнеры, строили баррикады, поджигали их, громили витрины банков, грабили магазины, забрасывали полицию и машины сил правопорядка камнями, пиротехникой и всем, что попадалось под руку. Полиция применила дубинки.В Барселоне беспорядки происходили в том числе на площади Каталония и прилегающих к ней улицах. На Рамбле радикалы строили баррикады из стульев уличных кафе и ресторанов. Они также забросали комиссариат городской гвардии.Кроме того, беспорядки произошли в Вильяфранка-дель-Пенедес, и – хотя и меньшего масштаба – в Таррагоне.На настоящий момент известно о шести пострадавших, один доставлен в больницу, сообщает служба скорой помощи женералитета.Акции протеста в пятницу вечером прошли в других испанских городах, в том числе в Вальядолиде и Валенсии, но они завершились мирно.Новые акции запланированы на выходные, в субботу митинг в поддержку рэпера должен состояться в Мадриде, предыдущий в среду завершился беспорядками и столкновениями с полицией.Протесты в испанских городах начались во вторник после ареста рэпера Пабло Аселя, приговоренного к 9 месяцам тюрьмы за оскорбление монархии и восхваление запрещенных террористических организаций в песнях и социальных сетях. Во многих городах акции перерастают в беспорядки и столкновения с полицией. Десятки человек были задержаны, более сотни пострадали, в том числе представители сил правопорядка. В акциях участвуют молодые люди, придерживающиеся ультралевых взглядов и анархисты.Премьер Испании Педро Санчес в пятницу заявил, что необходимо усилить защиту свободы слова в Испании, однако, по его словам, применение насилия недопустимо ни при каких обстоятельствах.

https://ria.ru/20210219/ispaniya-1598175634.html

https://ria.ru/20210218/zapad-1598092443.html

таррагона

вальядолид

испания

мадрид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

педро санчес, таррагона, вальядолид, испания, мадрид, в мире