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При беспорядках в Испании задержали четырех человек
При беспорядках в Испании задержали четырех человек
Четыре человека были задержаны в Испании в ходе четвертого дня беспорядков, начавшихся после ареста рэпера Пабло Аселя во вторник. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T02:12
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педро санчес
таррагона
вальядолид
испания
мадрид
в мире
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МАДРИД, 20 фев – РИА Новости. Четыре человека были задержаны в Испании в ходе четвертого дня беспорядков, начавшихся после ареста рэпера Пабло Аселя во вторник.Как сообщают каталонские правоохранительные органы Mossos de Escuadra в Twitter, два человека задержаны в Барселоне, двое - в Жироне. Именно в этих двух городах происходили самые серьезные погромы и столкновения с полицией. Молодые радикалы переворачивали мусорные контейнеры, строили баррикады, поджигали их, громили витрины банков, грабили магазины, забрасывали полицию и машины сил правопорядка камнями, пиротехникой и всем, что попадалось под руку. Полиция применила дубинки.В Барселоне беспорядки происходили в том числе на площади Каталония и прилегающих к ней улицах. На Рамбле радикалы строили баррикады из стульев уличных кафе и ресторанов. Они также забросали комиссариат городской гвардии.Кроме того, беспорядки произошли в Вильяфранка-дель-Пенедес, и – хотя и меньшего масштаба – в Таррагоне.На настоящий момент известно о шести пострадавших, один доставлен в больницу, сообщает служба скорой помощи женералитета.Акции протеста в пятницу вечером прошли в других испанских городах, в том числе в Вальядолиде и Валенсии, но они завершились мирно.Новые акции запланированы на выходные, в субботу митинг в поддержку рэпера должен состояться в Мадриде, предыдущий в среду завершился беспорядками и столкновениями с полицией.Протесты в испанских городах начались во вторник после ареста рэпера Пабло Аселя, приговоренного к 9 месяцам тюрьмы за оскорбление монархии и восхваление запрещенных террористических организаций в песнях и социальных сетях. Во многих городах акции перерастают в беспорядки и столкновения с полицией. Десятки человек были задержаны, более сотни пострадали, в том числе представители сил правопорядка. В акциях участвуют молодые люди, придерживающиеся ультралевых взглядов и анархисты.Премьер Испании Педро Санчес в пятницу заявил, что необходимо усилить защиту свободы слова в Испании, однако, по его словам, применение насилия недопустимо ни при каких обстоятельствах.
https://ria.ru/20210219/ispaniya-1598175634.html
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педро санчес, таррагона, вальядолид, испания, мадрид, в мире

При беспорядках в Испании задержали четырех человек

02:12 20.02.2021 (обновлено: 09:31 20.02.2021)
 
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкЗадержание участника акции протеста в связи с задержанием рэпера Пабло Аселя в Барселоне
Задержание участника акции протеста в связи с задержанием рэпера Пабло Аселя в Барселоне - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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МАДРИД, 20 фев – РИА Новости. Четыре человека были задержаны в Испании в ходе четвертого дня беспорядков, начавшихся после ареста рэпера Пабло Аселя во вторник.
Как сообщают каталонские правоохранительные органы Mossos de Escuadra в Twitter, два человека задержаны в Барселоне, двое - в Жироне. Именно в этих двух городах происходили самые серьезные погромы и столкновения с полицией. Молодые радикалы переворачивали мусорные контейнеры, строили баррикады, поджигали их, громили витрины банков, грабили магазины, забрасывали полицию и машины сил правопорядка камнями, пиротехникой и всем, что попадалось под руку. Полиция применила дубинки.
Участники акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма, на одной из улиц в Барселоне - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
Вчера, 14:45
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В Барселоне беспорядки происходили в том числе на площади Каталония и прилегающих к ней улицах. На Рамбле радикалы строили баррикады из стульев уличных кафе и ресторанов. Они также забросали комиссариат городской гвардии.
Кроме того, беспорядки произошли в Вильяфранка-дель-Пенедес, и – хотя и меньшего масштаба – в Таррагоне.
На настоящий момент известно о шести пострадавших, один доставлен в больницу, сообщает служба скорой помощи женералитета.

"Защищать свободу слова ни в коем случае не означает громить имущество, запугивать местных жителей, наносить ущерб торговым точкам, которые страдают от кризиса, или нападать на СМИ", - написала мэр Барселоны Ада Колау в Twitter.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в связи с задержанием рэпера Пабло Аселя в Барселоне
Участники акции протеста в связи с задержанием рэпера Пабло Аселя в Барселоне - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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Участники акции протеста в связи с задержанием рэпера Пабло Аселя в Барселоне
Акции протеста в пятницу вечером прошли в других испанских городах, в том числе в Вальядолиде и Валенсии, но они завершились мирно.
Новые акции запланированы на выходные, в субботу митинг в поддержку рэпера должен состояться в Мадриде, предыдущий в среду завершился беспорядками и столкновениями с полицией.
Протесты в испанских городах начались во вторник после ареста рэпера Пабло Аселя, приговоренного к 9 месяцам тюрьмы за оскорбление монархии и восхваление запрещенных террористических организаций в песнях и социальных сетях. Во многих городах акции перерастают в беспорядки и столкновения с полицией. Десятки человек были задержаны, более сотни пострадали, в том числе представители сил правопорядка. В акциях участвуют молодые люди, придерживающиеся ультралевых взглядов и анархисты.
Сотрудник полиции во время акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма, на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 20:49
В Госдуме прокомментировали беспорядки в Испании из-за ареста рэпера
Премьер Испании Педро Санчес в пятницу заявил, что необходимо усилить защиту свободы слова в Испании, однако, по его словам, применение насилия недопустимо ни при каких обстоятельствах.
 
Педро СанчесТаррагонаВальядолидИспанияМадридВ мире
 
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