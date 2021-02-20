При беспорядках в Испании задержали четырех человек
02:12 20.02.2021 (обновлено: 09:31 20.02.2021)
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкЗадержание участника акции протеста в связи с задержанием рэпера Пабло Аселя в Барселоне
МАДРИД, 20 фев – РИА Новости. Четыре человека были задержаны в Испании в ходе четвертого дня беспорядков, начавшихся после ареста рэпера Пабло Аселя во вторник.
Как сообщают каталонские правоохранительные органы Mossos de Escuadra в Twitter, два человека задержаны в Барселоне, двое - в Жироне. Именно в этих двух городах происходили самые серьезные погромы и столкновения с полицией. Молодые радикалы переворачивали мусорные контейнеры, строили баррикады, поджигали их, громили витрины банков, грабили магазины, забрасывали полицию и машины сил правопорядка камнями, пиротехникой и всем, что попадалось под руку. Полиция применила дубинки.
В Барселоне беспорядки происходили в том числе на площади Каталония и прилегающих к ней улицах. На Рамбле радикалы строили баррикады из стульев уличных кафе и ресторанов. Они также забросали комиссариат городской гвардии.
Кроме того, беспорядки произошли в Вильяфранка-дель-Пенедес, и – хотя и меньшего масштаба – в Таррагоне.
На настоящий момент известно о шести пострадавших, один доставлен в больницу, сообщает служба скорой помощи женералитета.
"Защищать свободу слова ни в коем случае не означает громить имущество, запугивать местных жителей, наносить ущерб торговым точкам, которые страдают от кризиса, или нападать на СМИ", - написала мэр Барселоны Ада Колау в Twitter.
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в связи с задержанием рэпера Пабло Аселя в Барселоне
Участники акции протеста в связи с задержанием рэпера Пабло Аселя в Барселоне
Акции протеста в пятницу вечером прошли в других испанских городах, в том числе в Вальядолиде и Валенсии, но они завершились мирно.
Новые акции запланированы на выходные, в субботу митинг в поддержку рэпера должен состояться в Мадриде, предыдущий в среду завершился беспорядками и столкновениями с полицией.
Протесты в испанских городах начались во вторник после ареста рэпера Пабло Аселя, приговоренного к 9 месяцам тюрьмы за оскорбление монархии и восхваление запрещенных террористических организаций в песнях и социальных сетях. Во многих городах акции перерастают в беспорядки и столкновения с полицией. Десятки человек были задержаны, более сотни пострадали, в том числе представители сил правопорядка. В акциях участвуют молодые люди, придерживающиеся ультралевых взглядов и анархисты.
18 февраля, 20:49В Госдуме прокомментировали беспорядки в Испании из-за ареста рэпера
Премьер Испании Педро Санчес в пятницу заявил, что необходимо усилить защиту свободы слова в Испании, однако, по его словам, применение насилия недопустимо ни при каких обстоятельствах.