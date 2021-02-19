https://ria.ru/20210219/ubiystvo-1598124301.html
СК: у застрелившего девочку в Чите мужчины было разрешение на оружие
СК: у застрелившего девочку в Чите мужчины было разрешение на оружие
Документы на владение оружием у обвиняемого в убийстве девятилетней девочки в Чите, по предварительным данным следствия, были в порядке, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T09:38
2021-02-19T09:38
2021-02-19T11:14
следственный комитет россии (ск рф)
забайкальский край
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происшествия
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КРАСНОЯРСК, 19 фев - РИА Новости. Документы на владение оружием у обвиняемого в убийстве девятилетней девочки в Чите, по предварительным данным следствия, были в порядке, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления СК по Забайкальскому краю.Правоохранители в среду задержали в Чите местного жителя 1988 года рождения, подозреваемого в убийстве девятилетней девочки. Следователи полагают, что он выстрелил в ребенка из неустановленного огнестрельного оружия. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. В краевой прокуратуре сообщили, что ребенок был убит выстрелом в дверь после ссоры соседей по лестничной площадке. В пятницу обвиняемый был арестован до 16 апреля. Также следователи изучают видео девочки, которое, по сообщениям СМИ и Telegram-каналов, было записано ею незадолго до убийства."По предварительным данным, у него было разрешение на владение этим оружием", - сказал собеседник агентства.В ведомстве, на вопрос, были ли у обвиняемого противопоказания к владению оружием, ответили, что это предстоит выяснить. Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация о том, что после получения разрешения на оружие обвиняемый в убийстве получил травму головы.Ранее в социальных сетях и Telegram-каналах появилось видео, на котором девочка рассказывает, что пьяный и неадекватный сосед стучится в двери ее квартиры. Она говорит, что ей страшно, а папа ушел в магазин. За кадром слышны стуки. Сообщается, что видео было снято за 15 минут до трагедии и размещено в соцсети TikTok.
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), забайкальский край, чита, происшествия
КРАСНОЯРСК, 19 фев - РИА Новости.
Документы на владение оружием у обвиняемого в убийстве девятилетней девочки в Чите
, по предварительным данным следствия, были в порядке, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления СК
по Забайкальскому краю
.
Правоохранители в среду задержали в Чите местного жителя 1988 года рождения, подозреваемого в убийстве девятилетней девочки. Следователи полагают, что он выстрелил в ребенка из неустановленного огнестрельного оружия. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. В краевой прокуратуре сообщили, что ребенок был убит выстрелом в дверь после ссоры соседей по лестничной площадке. В пятницу обвиняемый был арестован
до 16 апреля. Также следователи изучают видео девочки
, которое, по сообщениям СМИ и Telegram-каналов, было записано ею незадолго до убийства.
"По предварительным данным, у него было разрешение на владение этим оружием", - сказал собеседник агентства.
В ведомстве, на вопрос, были ли у обвиняемого противопоказания к владению оружием, ответили, что это предстоит выяснить. Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация о том, что после получения разрешения на оружие обвиняемый в убийстве получил травму головы.
Ранее в социальных сетях и Telegram-каналах появилось видео, на котором девочка рассказывает, что пьяный и неадекватный сосед стучится в двери ее квартиры. Она говорит, что ей страшно, а папа ушел в магазин. За кадром слышны стуки. Сообщается, что видео было снято за 15 минут до трагедии и размещено в соцсети TikTok.