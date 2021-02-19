https://ria.ru/20210219/obvinyaemyy-1598115856.html

Суд арестовал обвиняемого в убийстве ребенка в Чите

Суд арестовал обвиняемого в убийстве ребенка в Чите

Суд арестовал до 16 апреля обвиняемого в убийстве девочки в Чите, сообщил РИА Новости официальный представитель Следственного управления СК по Забайкальскому... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T07:59

2021-02-19T07:59

2021-02-19T11:14

егор марков

следственный комитет россии (ск рф)

забайкальский край

чита

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 19 фев - РИА Новости. Суд арестовал до 16 апреля обвиняемого в убийстве девочки в Чите, сообщил РИА Новости официальный представитель Следственного управления СК по Забайкальскому краю Егор Марков.Правоохранители в среду задержали в Чите местного жителя 1988 года рождения, подозреваемого в убийстве девятилетней девочки. Следователи полагают, что он выстрелил в ребенка из неустановленного огнестрельного оружия. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. В краевой прокуратуре сообщили, что ребенок был убит выстрелом в дверь после ссоры соседей по лестничной площадке. В пятницу следователи вышли с ходатайством в суд об аресте мужчины. Также следователи изучают видео девочки, которое, по сообщениям СМИ и Telegram-каналов, было записано ею незадолго до убийства.Ранее в социальных сетях и Telegram-каналах появилось видео, на котором девочка рассказывает, что пьяный и неадекватный сосед стучится в двери ее квартиры. Она говорит, что ей страшно, а папа ушел в магазин. За кадром слышны стуки. Сообщается, что видео было снято за 15 минут до трагедии и размещено в соцсети TikTok.

https://ria.ru/20210218/ubiystvo-1598034470.html

забайкальский край

чита

красноярск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

егор марков, следственный комитет россии (ск рф), забайкальский край, чита, красноярск, происшествия