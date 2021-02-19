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Суд арестовал обвиняемого в убийстве ребенка в Чите
Суд арестовал обвиняемого в убийстве ребенка в Чите
Суд арестовал до 16 апреля обвиняемого в убийстве девочки в Чите, сообщил РИА Новости официальный представитель Следственного управления СК по Забайкальскому... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T07:59
2021-02-19T11:14
егор марков
следственный комитет россии (ск рф)
забайкальский край
чита
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 19 фев - РИА Новости. Суд арестовал до 16 апреля обвиняемого в убийстве девочки в Чите, сообщил РИА Новости официальный представитель Следственного управления СК по Забайкальскому краю Егор Марков.Правоохранители в среду задержали в Чите местного жителя 1988 года рождения, подозреваемого в убийстве девятилетней девочки. Следователи полагают, что он выстрелил в ребенка из неустановленного огнестрельного оружия. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. В краевой прокуратуре сообщили, что ребенок был убит выстрелом в дверь после ссоры соседей по лестничной площадке. В пятницу следователи вышли с ходатайством в суд об аресте мужчины. Также следователи изучают видео девочки, которое, по сообщениям СМИ и Telegram-каналов, было записано ею незадолго до убийства.Ранее в социальных сетях и Telegram-каналах появилось видео, на котором девочка рассказывает, что пьяный и неадекватный сосед стучится в двери ее квартиры. Она говорит, что ей страшно, а папа ушел в магазин. За кадром слышны стуки. Сообщается, что видео было снято за 15 минут до трагедии и размещено в соцсети TikTok.
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егор марков, следственный комитет россии (ск рф), забайкальский край, чита, красноярск, происшествия

Суд арестовал обвиняемого в убийстве ребенка в Чите

07:59 19.02.2021 (обновлено: 11:14 19.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВасилий Дунец, обвиняемый в убийстве девятилетней девочки, во время избрания меры пресечения в Железнодорожном районном суде Читы
Василий Дунец, обвиняемый в убийстве девятилетней девочки, во время избрания меры пресечения в Железнодорожном районном суде Читы - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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КРАСНОЯРСК, 19 фев - РИА Новости. Суд арестовал до 16 апреля обвиняемого в убийстве девочки в Чите, сообщил РИА Новости официальный представитель Следственного управления СК по Забайкальскому краю Егор Марков.
Правоохранители в среду задержали в Чите местного жителя 1988 года рождения, подозреваемого в убийстве девятилетней девочки. Следователи полагают, что он выстрелил в ребенка из неустановленного огнестрельного оружия. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. В краевой прокуратуре сообщили, что ребенок был убит выстрелом в дверь после ссоры соседей по лестничной площадке. В пятницу следователи вышли с ходатайством в суд об аресте мужчины. Также следователи изучают видео девочки, которое, по сообщениям СМИ и Telegram-каналов, было записано ею незадолго до убийства.
"Железнодорожный суд Читы суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Он арестован в зале суда и доставлен в следственный изолятор", - сказал собеседник агентства.
Ранее в социальных сетях и Telegram-каналах появилось видео, на котором девочка рассказывает, что пьяный и неадекватный сосед стучится в двери ее квартиры. Она говорит, что ей страшно, а папа ушел в магазин. За кадром слышны стуки. Сообщается, что видео было снято за 15 минут до трагедии и размещено в соцсети TikTok.
В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело об убийстве ребёнка - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
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Егор МарковСледственный комитет России (СК РФ)Забайкальский крайЧитаКрасноярскПроисшествия
 
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