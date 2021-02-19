Суд арестовал обвиняемого в убийстве ребенка в Чите
07:59 19.02.2021 (обновлено: 11:14 19.02.2021)
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВасилий Дунец, обвиняемый в убийстве девятилетней девочки, во время избрания меры пресечения в Железнодорожном районном суде Читы
КРАСНОЯРСК, 19 фев - РИА Новости. Суд арестовал до 16 апреля обвиняемого в убийстве девочки в Чите, сообщил РИА Новости официальный представитель Следственного управления СК по Забайкальскому краю Егор Марков.
Правоохранители в среду задержали в Чите местного жителя 1988 года рождения, подозреваемого в убийстве девятилетней девочки. Следователи полагают, что он выстрелил в ребенка из неустановленного огнестрельного оружия. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. В краевой прокуратуре сообщили, что ребенок был убит выстрелом в дверь после ссоры соседей по лестничной площадке. В пятницу следователи вышли с ходатайством в суд об аресте мужчины. Также следователи изучают видео девочки, которое, по сообщениям СМИ и Telegram-каналов, было записано ею незадолго до убийства.
"Железнодорожный суд Читы суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Он арестован в зале суда и доставлен в следственный изолятор", - сказал собеседник агентства.
Ранее в социальных сетях и Telegram-каналах появилось видео, на котором девочка рассказывает, что пьяный и неадекватный сосед стучится в двери ее квартиры. Она говорит, что ей страшно, а папа ушел в магазин. За кадром слышны стуки. Сообщается, что видео было снято за 15 минут до трагедии и размещено в соцсети TikTok.
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