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СК изучит видео, которое могла записать девочка в Чите перед ее убийством
СК изучит видео, которое могла записать девочка в Чите перед ее убийством
Следователи изучат видео девочки в Чите, которое, по сообщениям СМИ и Telegram-каналов, было записано ею незадолго до убийства, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T14:36
2021-02-18T14:36
следственный комитет россии (ск рф)
забайкальский край
чита
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 18 фев - РИА Новости. Следователи изучат видео девочки в Чите, которое, по сообщениям СМИ и Telegram-каналов, было записано ею незадолго до убийства, рассказали РИА Новости в пресс-службе управления СК по Забайкальскому краю.Правоохранители в среду задержали в Чите местного жителя 1988 года рождения, подозреваемого в убийстве девятилетней девочки. Следователи полагают, что он выстрелил в ребенка из неустановленного огнестрельного оружия. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. В краевой прокуратуре сообщили, что ребенок был убит выстрелом в дверь после ссоры соседей по лестничной площадке. В пятницу следователи выйдут с ходатайством в суд о его аресте."Мы изучим все обстоятельства и все факты, которые имеют отношение к этому делу. Естественно, все то, что выходит в СМИ, если оно будет иметь отношение к делу, тоже будет изучено и приобщено. Пока нет понимания, видео ли этой девочки или какое-то другое, выдаваемое за него. Но в любом случае вся информация, которая имеет отношение к делу и может иметь доказательственное значение по этому делу, оно будет приобщено в обязательном порядке", - сказал собеседник агентства.Ранее в социальных сетях и Telegram-каналах появилось видео, на котором девочка рассказывает, что пьяный и неадекватный сосед стучится в двери ее квартиры. Она говорит, что ей страшно, а папа ушел в магазин. За кадром слышны стуки. Сообщается, что видео было снято за 15 минут до трагедии и размещено в сети TikTok.
https://ria.ru/20210217/ubiystvo-1597865912.html
забайкальский край
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следственный комитет россии (ск рф), забайкальский край, чита, происшествия

СК изучит видео, которое могла записать девочка в Чите перед ее убийством

14:36 18.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КРАСНОЯРСК, 18 фев - РИА Новости. Следователи изучат видео девочки в Чите, которое, по сообщениям СМИ и Telegram-каналов, было записано ею незадолго до убийства, рассказали РИА Новости в пресс-службе управления СК по Забайкальскому краю.
Правоохранители в среду задержали в Чите местного жителя 1988 года рождения, подозреваемого в убийстве девятилетней девочки. Следователи полагают, что он выстрелил в ребенка из неустановленного огнестрельного оружия. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. В краевой прокуратуре сообщили, что ребенок был убит выстрелом в дверь после ссоры соседей по лестничной площадке. В пятницу следователи выйдут с ходатайством в суд о его аресте.
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17 февраля, 16:00
Стали известны подробности убийства девочки в Чите
"Мы изучим все обстоятельства и все факты, которые имеют отношение к этому делу. Естественно, все то, что выходит в СМИ, если оно будет иметь отношение к делу, тоже будет изучено и приобщено. Пока нет понимания, видео ли этой девочки или какое-то другое, выдаваемое за него. Но в любом случае вся информация, которая имеет отношение к делу и может иметь доказательственное значение по этому делу, оно будет приобщено в обязательном порядке", - сказал собеседник агентства.
Ранее в социальных сетях и Telegram-каналах появилось видео, на котором девочка рассказывает, что пьяный и неадекватный сосед стучится в двери ее квартиры. Она говорит, что ей страшно, а папа ушел в магазин. За кадром слышны стуки. Сообщается, что видео было снято за 15 минут до трагедии и размещено в сети TikTok.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Забайкальский крайЧитаПроисшествия
 
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