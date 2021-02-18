https://ria.ru/20210218/ubiystvo-1598020978.html

СК изучит видео, которое могла записать девочка в Чите перед ее убийством

СК изучит видео, которое могла записать девочка в Чите перед ее убийством

Следователи изучат видео девочки в Чите, которое, по сообщениям СМИ и Telegram-каналов, было записано ею незадолго до убийства, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T14:36

2021-02-18T14:36

2021-02-18T14:36

следственный комитет россии (ск рф)

забайкальский край

чита

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 18 фев - РИА Новости. Следователи изучат видео девочки в Чите, которое, по сообщениям СМИ и Telegram-каналов, было записано ею незадолго до убийства, рассказали РИА Новости в пресс-службе управления СК по Забайкальскому краю.Правоохранители в среду задержали в Чите местного жителя 1988 года рождения, подозреваемого в убийстве девятилетней девочки. Следователи полагают, что он выстрелил в ребенка из неустановленного огнестрельного оружия. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. В краевой прокуратуре сообщили, что ребенок был убит выстрелом в дверь после ссоры соседей по лестничной площадке. В пятницу следователи выйдут с ходатайством в суд о его аресте."Мы изучим все обстоятельства и все факты, которые имеют отношение к этому делу. Естественно, все то, что выходит в СМИ, если оно будет иметь отношение к делу, тоже будет изучено и приобщено. Пока нет понимания, видео ли этой девочки или какое-то другое, выдаваемое за него. Но в любом случае вся информация, которая имеет отношение к делу и может иметь доказательственное значение по этому делу, оно будет приобщено в обязательном порядке", - сказал собеседник агентства.Ранее в социальных сетях и Telegram-каналах появилось видео, на котором девочка рассказывает, что пьяный и неадекватный сосед стучится в двери ее квартиры. Она говорит, что ей страшно, а папа ушел в магазин. За кадром слышны стуки. Сообщается, что видео было снято за 15 минут до трагедии и размещено в сети TikTok.

https://ria.ru/20210217/ubiystvo-1597865912.html

забайкальский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), забайкальский край, чита, происшествия