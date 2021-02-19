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В Ленинградской области мужчина с мачете ограбил продуктовый магазин
В Ленинградской области мужчина с мачете ограбил продуктовый магазин
Мужчина с мачете забрал деньги из кассы продуктового магазина в поселке Шушары в Пушкинском районе Петербурга, его разыскивают, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T09:25
2021-02-19T09:25
2021-02-19T10:45
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санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Мужчина с мачете забрал деньги из кассы продуктового магазина в поселке Шушары в Пушкинском районе Петербурга, его разыскивают, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.По данным пресс-службы, сообщение об инциденте поступило 18 февраля от продавца продуктового магазина в Шушарах. По его словам, неизвестный, угрожая мачете, забрал 15 тысяч рублей и скрылся.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ "Разбой".
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