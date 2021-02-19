https://ria.ru/20210219/ispaniya-1598254353.html

В Испании возобновились беспорядки из-за ареста рэпера

В Испании возобновились беспорядки из-за ареста рэпера

В испанских городах акции в защиту рэпера Пабло Аселя, арестованного за восхваление запрещенных террористических организаций, вновь переросли в беспорядки. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T23:35

2021-02-19T23:35

2021-02-19T23:55

пабло асель

педро санчес

жирона

таррагона

испания

в мире

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МАДРИД, 19 фев — РИА Новости. В испанских городах акции в защиту рэпера Пабло Аселя, арестованного за восхваление запрещенных террористических организаций, вновь переросли в беспорядки.Так, телеканал 24 Horas транслирует из Барселоны кадры с перевернутыми мусорными контейнерами, из которых радикалы построили баррикады и подожгли их. Пожарные пытаются потушить огонь. Протестующие забрасывают силовиков камнями. Каталонские полицейские силы Mossos de Escuadra через соцсети призывают жителей не приближаться к опасной зоне.Хулиганы бьют витрины, они залезли в отделение одного из банков. По данным каталонских правоохранительных органов, пострадали два банка. Также сообщается, что радикалы начали бросать камни в местных жителей, которые вышли на балконы, чтобы призвать их к порядку.В Жироне произошли столкновения с полицией, когда она преградила путь группе протестующих. Там молодые люди бросают камни и бутылки в полицейских.В Таррагоне около 200 митингующих приняли участие в шествии, скандируя лозунги в поддержку рэпера и преграждая мусорными контейнерами проезжую часть, сообщает Pais.В городе Вильяфранка-дель-Пенедес (провинция Барселона, население 40 тысяч человек) протестующие снесли ограждения перед полицейским участком и забросали краской и камнями полицейскую машину, сообщила Mossos de Escuadra в Twitter.Акции протеста в испанских городах начались во вторник после того, как арестовали Пабло Аселя. Его приговорили к девяти месяцам тюрьмы за оскорбление монархии и восхваление запрещенных террористических организаций в песнях и социальных сетях. Во многих городах акции перерастают в беспорядки и столкновения с полицией. Десятки человек были задержаны, более сотни пострадали, в том числе полицейские.Премьер Испании Педро Санчес в пятницу заявил, что необходимо усилить защиту свободы слова в Испании, однако, по его словам, применение насилия недопустимо ни при каких обстоятельствах.

https://ria.ru/20210216/ispaniya-1597539693.html

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Полиция дубинками разгоняет протестующих в Мадриде В Мадриде и трех десятках других городов Испании снова акции в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к 9 месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма. 2021-02-19T23:35 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пабло асель, педро санчес, жирона, таррагона, испания, в мире