https://ria.ru/20210219/ispaniya-1598175634.html

Евросоюз прокомментировал протесты в Испании из-за ареста рэпера

Евросоюз прокомментировал протесты в Испании из-за ареста рэпера

В Европейском союзе поддерживают мирные акции протеста и считают, что государство должно обеспечивать возможность проведения таких акций, сообщил на брифинге в... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T14:45

2021-02-19T14:45

2021-02-19T15:01

педро санчес

хавьер бардем

педро альмодовар

пабло асель

евросоюз

испания

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 19 фев – РИА Новости. В Европейском союзе поддерживают мирные акции протеста и считают, что государство должно обеспечивать возможность проведения таких акций, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Европейской комиссии, комментируя проходящие в Испании демонстрации в поддержку рэпера Пабло Аселя.Акции протеста в испанских городах начались во вторник, после ареста рэпера Пабло Аселя, приговоренного к 9 месяцам тюрьмы за оскорбление монархии и восхваление запрещенных террористических организаций. Во многих городах акции перерастают в беспорядки и столкновения с полицией. Десятки человек задержаны, более сотни пострадали, в том числе представители сил правопорядка.Сотни известных деятелей культуры, в том числе режиссер Педро Альмодовар и актер Хавьер Бардем, подписали манифест в поддержку рэпера. Правительство Испании заявило о планах пересмотреть наказание за преступления, связанные со свободой слова, для того, чтобы оно применялось только в отношении тех, кто демонстрирует насильственное поведение или чьи действия представляют угрозу общественному порядку.Премьер страны Педро Санчес на фоне протестов заявил, что необходимо усилить защиту свободы слова в Испании, однако применение насилия недопустимо ни при каких обстоятельствах.

испания

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

педро санчес, хавьер бардем, педро альмодовар, пабло асель, евросоюз, испания, в мире