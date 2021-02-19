Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210219/ispaniya-1598175634.html
Евросоюз прокомментировал протесты в Испании из-за ареста рэпера
Евросоюз прокомментировал протесты в Испании из-за ареста рэпера
В Европейском союзе поддерживают мирные акции протеста и считают, что государство должно обеспечивать возможность проведения таких акций, сообщил на брифинге в... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T14:45
2021-02-19T15:01
педро санчес
хавьер бардем
педро альмодовар
пабло асель
евросоюз
испания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1597970136_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_bbee2794a3346049ce4c99166df02e70.jpg
БРЮССЕЛЬ, 19 фев – РИА Новости. В Европейском союзе поддерживают мирные акции протеста и считают, что государство должно обеспечивать возможность проведения таких акций, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Европейской комиссии, комментируя проходящие в Испании демонстрации в поддержку рэпера Пабло Аселя.Акции протеста в испанских городах начались во вторник, после ареста рэпера Пабло Аселя, приговоренного к 9 месяцам тюрьмы за оскорбление монархии и восхваление запрещенных террористических организаций. Во многих городах акции перерастают в беспорядки и столкновения с полицией. Десятки человек задержаны, более сотни пострадали, в том числе представители сил правопорядка.Сотни известных деятелей культуры, в том числе режиссер Педро Альмодовар и актер Хавьер Бардем, подписали манифест в поддержку рэпера. Правительство Испании заявило о планах пересмотреть наказание за преступления, связанные со свободой слова, для того, чтобы оно применялось только в отношении тех, кто демонстрирует насильственное поведение или чьи действия представляют угрозу общественному порядку.Премьер страны Педро Санчес на фоне протестов заявил, что необходимо усилить защиту свободы слова в Испании, однако применение насилия недопустимо ни при каких обстоятельствах.
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1597970136_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_1f712ebc455c2ef8c1ae725ac2c3e5ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
педро санчес, хавьер бардем, педро альмодовар, пабло асель, евросоюз, испания, в мире

Евросоюз прокомментировал протесты в Испании из-за ареста рэпера

14:45 19.02.2021 (обновлено: 15:01 19.02.2021)
 
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма, на одной из улиц в Барселоне
Участники акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма, на одной из улиц в Барселоне - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 19 фев – РИА Новости. В Европейском союзе поддерживают мирные акции протеста и считают, что государство должно обеспечивать возможность проведения таких акций, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Европейской комиссии, комментируя проходящие в Испании демонстрации в поддержку рэпера Пабло Аселя.

"Мы, конечно, в курсе, этих манифестаций. Мы уже неоднократно повторяли, что мирные демонстрации – это фундаментальное право во всех демократических странах, мы поддерживаем мирные демонстрации и отвергаем любые формы насилия. В целом, что касается свободы волеизъявления, то государства-члены ЕС должны гарантировать условия для реализации этих свобод. К этому мы призываем и испанские власти",- сказал он.

Акции протеста в испанских городах начались во вторник, после ареста рэпера Пабло Аселя, приговоренного к 9 месяцам тюрьмы за оскорбление монархии и восхваление запрещенных террористических организаций. Во многих городах акции перерастают в беспорядки и столкновения с полицией. Десятки человек задержаны, более сотни пострадали, в том числе представители сил правопорядка.
Сотни известных деятелей культуры, в том числе режиссер Педро Альмодовар и актер Хавьер Бардем, подписали манифест в поддержку рэпера. Правительство Испании заявило о планах пересмотреть наказание за преступления, связанные со свободой слова, для того, чтобы оно применялось только в отношении тех, кто демонстрирует насильственное поведение или чьи действия представляют угрозу общественному порядку.
Премьер страны Педро Санчес на фоне протестов заявил, что необходимо усилить защиту свободы слова в Испании, однако применение насилия недопустимо ни при каких обстоятельствах.
Полыхающие баррикады и разбитые витрины: беспорядки в Испании
© REUTERS / Susana Vera

Акции в поддержку Хасселя в Барселоне, Жироне, Льейде и других испанских городах быстро переросли в беспорядки.

Акция протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя в Мадриде
1 из 15

Акции в поддержку Хасселя в Барселоне, Жироне, Льейде и других испанских городах быстро переросли в беспорядки.

© REUTERS / Susana Vera
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанк

Протестующие вырывали дорожные знаки, переворачивали мусорные контейнеры, забрасывали полицию всем, что попадалось под руку, били витрины.

Участники акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма, на одной из улиц в Барселоне
2 из 15

Протестующие вырывали дорожные знаки, переворачивали мусорные контейнеры, забрасывали полицию всем, что попадалось под руку, били витрины.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанк

В некоторых городах радикалы грабили магазины, поджигали баррикады и автомобили.

Горящие скутеры на одной из улиц Барселоны, где проходит акция протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма.
3 из 15

В некоторых городах радикалы грабили магазины, поджигали баррикады и автомобили.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Susana Vera

Для разгона протестующих полиция применила дубинки и резиновые пули.

Акция протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя в Мадриде
4 из 15

Для разгона протестующих полиция применила дубинки и резиновые пули.

© REUTERS / Susana Vera
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанк

В ходе беспорядков были задержаны более 50 человек.

Участник акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма, на одной из улиц в Барселоне.
5 из 15

В ходе беспорядков были задержаны более 50 человек.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Изабель Инфантес / Перейти в фотобанк

Участники акции протеста в поддержку рэпера Пабло Хаселя на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде.

Участники акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма, на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде
6 из 15

Участники акции протеста в поддержку рэпера Пабло Хаселя на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде.

© РИА Новости / Изабель Инфантес
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Изабель Инфантес / Перейти в фотобанк

Среди задержанных в Мадриде есть несовершеннолетние.

Участники акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма, на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде
7 из 15

Среди задержанных в Мадриде есть несовершеннолетние.

© РИА Новости / Изабель Инфантес
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Nacho Doce

В беспорядках пострадали десятки человек.

Сотрудник полиции во время акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя в Барселоне
8 из 15

В беспорядках пострадали десятки человек.

© REUTERS / Nacho Doce
© AP Photo / Manu Fernandez

Из 55 получивших травмы на акции протеста в Мадриде 35 — полицейские.

Акция протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя в Мадриде
9 из 15

Из 55 получивших травмы на акции протеста в Мадриде 35 — полицейские.

© AP Photo / Manu Fernandez
© AP Photo / Emilio Morenatti

Протестующий колотит битой полицейский фургон во время столкновений в Барселоне.

Протестующий бьет битой полицейский фургон во время столкновений после акции протеста в Барселоне
10 из 15

Протестующий колотит битой полицейский фургон во время столкновений в Барселоне.

© AP Photo / Emilio Morenatti
© REUTERS / Susana Vera

Глава правительства сообщества Мадрид и мэр испанской столицы возложили ответственность за беспорядки на вице-премьера Пабло Иглесиаса и потребовали его отставки.

Разбитое окно обувного магазина во время акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя в Мадриде
11 из 15

Глава правительства сообщества Мадрид и мэр испанской столицы возложили ответственность за беспорядки на вице-премьера Пабло Иглесиаса и потребовали его отставки.

© REUTERS / Susana Vera
© REUTERS / Susana Vera

Дело Пабло Хаселя длится несколько лет. В 2015 году рэпер получил два года заключения условно, а в 2018-м ему вынесли новый приговор.

Акция протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя в Мадриде
12 из 15

Дело Пабло Хаселя длится несколько лет. В 2015 году рэпер получил два года заключения условно, а в 2018-м ему вынесли новый приговор.

© REUTERS / Susana Vera
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанк

Суд посчитал, что в 64 постах в Twitter и одной композиции на YouTube Хасель допустил высказывания, прославляющие терроризм и содержащие клевету в адрес государственных институтов.

Сотрудники пожарной службы тушат горящие скутеры на одной из улиц Барселоны, где проходит акция протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма
13 из 15

Суд посчитал, что в 64 постах в Twitter и одной композиции на YouTube Хасель допустил высказывания, прославляющие терроризм и содержащие клевету в адрес государственных институтов.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанк

Певца приговорили к девяти месяцам заключения, однако судебные разбирательства затянулись на несколько лет.

Участники акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма, на одной из улиц в Барселоне
14 из 15

Певца приговорили к девяти месяцам заключения, однако судебные разбирательства затянулись на несколько лет.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Изабель Инфантес / Перейти в фотобанк

Рэпер должен был добровольно прибыть в тюрьму 12 февраля, однако отказался это сделать и забаррикадировался в Университете Льейды с группой сторонников.

Сотрудник полиции во время акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма, на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде
15 из 15

Рэпер должен был добровольно прибыть в тюрьму 12 февраля, однако отказался это сделать и забаррикадировался в Университете Льейды с группой сторонников.

© РИА Новости / Изабель Инфантес
Перейти в фотобанк
1 из 15

Акции в поддержку Хасселя в Барселоне, Жироне, Льейде и других испанских городах быстро переросли в беспорядки.

© REUTERS / Susana Vera
2 из 15

Протестующие вырывали дорожные знаки, переворачивали мусорные контейнеры, забрасывали полицию всем, что попадалось под руку, били витрины.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
3 из 15

В некоторых городах радикалы грабили магазины, поджигали баррикады и автомобили.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
4 из 15

Для разгона протестующих полиция применила дубинки и резиновые пули.

© REUTERS / Susana Vera
5 из 15

В ходе беспорядков были задержаны более 50 человек.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
6 из 15

Участники акции протеста в поддержку рэпера Пабло Хаселя на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде.

© РИА Новости / Изабель Инфантес
Перейти в фотобанк
7 из 15

Среди задержанных в Мадриде есть несовершеннолетние.

© РИА Новости / Изабель Инфантес
Перейти в фотобанк
8 из 15

В беспорядках пострадали десятки человек.

© REUTERS / Nacho Doce
9 из 15

Из 55 получивших травмы на акции протеста в Мадриде 35 — полицейские.

© AP Photo / Manu Fernandez
10 из 15

Протестующий колотит битой полицейский фургон во время столкновений в Барселоне.

© AP Photo / Emilio Morenatti
11 из 15

Глава правительства сообщества Мадрид и мэр испанской столицы возложили ответственность за беспорядки на вице-премьера Пабло Иглесиаса и потребовали его отставки.

© REUTERS / Susana Vera
12 из 15

Дело Пабло Хаселя длится несколько лет. В 2015 году рэпер получил два года заключения условно, а в 2018-м ему вынесли новый приговор.

© REUTERS / Susana Vera
13 из 15

Суд посчитал, что в 64 постах в Twitter и одной композиции на YouTube Хасель допустил высказывания, прославляющие терроризм и содержащие клевету в адрес государственных институтов.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
14 из 15

Певца приговорили к девяти месяцам заключения, однако судебные разбирательства затянулись на несколько лет.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
15 из 15

Рэпер должен был добровольно прибыть в тюрьму 12 февраля, однако отказался это сделать и забаррикадировался в Университете Льейды с группой сторонников.

© РИА Новости / Изабель Инфантес
Перейти в фотобанк
 
Педро СанчесХавьер БардемПедро АльмодоварПабло АсельЕвросоюзИспанияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:35В МЧС уточнили масштабы обрушения на фабрике в Норильске
05:25Блумберг сообщил детали обсуждения по "Северному потоку — 2" в конгрессе
05:10Глава Красноярского края взял под личный контроль инцидент на фабрике
04:31На месте обрушения на Норильской обогатительной фабрике нашли погибшего
04:11Врач призвала россиян "запивать" стресс
04:05Генерал Опарин рассказал о применении особой краски для авиации
04:03Любителей витамина D предупредили об опасности для здоровья
03:52Навального могут этапировать в колонию уже на следующей неделе
03:43"Ростех" раскрыл секрет белой окраски стратегических ракетоносцев Ту-160
03:34ВПК планирует создать "русский Land Cruiser" на базе броневика "Стрела"
03:25На Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение
03:10Советник президента заявил о росте в России интереса к проблемам климата
02:59У жителя Чукотки обнаружили шесть килограммов золота
02:51Названы самые надежные автомобили в мире
02:27NetBlocks сообщила о блокировке "Википедии" в Мьянме на всех языках
02:12Эксперт перечислил товары, которые нельзя брать в долг
02:12При беспорядках в Испании задержали четырех человек
02:11В ЦБ предсказали топовое мошенничество 2021 года
01:50Глава Пентагона пообещал Украине помощь в борьбе с "российской агрессией"
01:24Рогозин ответил мемом на высадку американского аппарата на Марс
Лента новостейМолния