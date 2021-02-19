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Лучшие фото недели: иглу в Огайо, лед в Амстердаме и сугробы в Москве
Лучшие фото недели: иглу в Огайо, лед в Амстердаме и сугробы в Москве
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 19.02.2021
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пабло асель
этна (вулкан)
прогресс-мс
союз-2.1а
протесты
сицилия
день святого валентина
ли соль чжу
ким чен ын
юрий гагарин (космонавт)
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
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пабло асель, этна (вулкан), прогресс-мс, союз-2.1а, протесты, сицилия, день святого валентина, ли соль чжу, ким чен ын, юрий гагарин (космонавт), москва, пекин, пхеньян, гаити, манагуа (город), чехия, хорватия, гданьск, барселона (город), афины, махачкала, кения, санкт-петербург, республика карелия, амстердам, землетрясение, китайский новый год, фото, фото

Лучшие фото недели: иглу в Огайо, лед в Амстердаме и сугробы в Москве

11:55 19.02.2021 (обновлено: 12:54 19.02.2021)
 
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AFP 2021 / Mateusz Slodkowski

Любители зимнего плавания готовятся окунуться в ледяное Балтийское море в Гданьске.

Любители зимнего плавания готовятся искупаться в ледяной воде Балтийского моря в польском Гданьске
1 из 30

Любители зимнего плавания готовятся окунуться в ледяное Балтийское море в Гданьске.

© AFP 2021 / Mateusz Slodkowski
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Собор Василия Блаженного и башни Кремля во время снегопада в Москве.

Собор Василия Блаженного и башни Московского Кремля во время снегопада
2 из 30

Собор Василия Блаженного и башни Кремля во время снегопада в Москве.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© AFP 2021 / Valerie Baeriswyl

Акция протеста против правительства Жовенеля Моиза на Гаити.

Акция протеста против правительства президента Жовенеля Моиза в Порт-о-Пренсе, Гаити
3 из 30

Акция протеста против правительства Жовенеля Моиза на Гаити.

© AFP 2021 / Valerie Baeriswyl
© REUTERS / Luigi Senna

Извержение вулкана Этна на Сицилии.

Извержение вулкана Этна на восточном побережье Сицилии, Италия. 16 февраля 2021
4 из 30

Извержение вулкана Этна на Сицилии.

© REUTERS / Luigi Senna
© AP Photo / Bruna Prado

Члены группы bate-bola выступили в Рио-де-Жанейро несмотря на отмену традиционных карнавальных гуляний из-за пандемии коронавируса.

Члены группы bate-bola на улице в Рио-де-Жанейро, Бразилия
5 из 30

Члены группы bate-bola выступили в Рио-де-Жанейро несмотря на отмену традиционных карнавальных гуляний из-за пандемии коронавируса.

© AP Photo / Bruna Prado
© REUTERS / Sharon O'Dea

В Амстердаме замерзли каналы, и жители города воспользовались этим, чтобы покататься на коньках.

Мужчина катается на коньках по каналу Кайзерсграхт в Амстердаме, Нидерланды
6 из 30

В Амстердаме замерзли каналы, и жители города воспользовались этим, чтобы покататься на коньках.

© REUTERS / Sharon O'Dea
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанк

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-16" c космодрома Байконур.

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-16 c космодрома Байконур
7 из 30

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-16" c космодрома Байконур.

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
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© REUTERS / Nabeel al-Awzari

Дети играют в лагере для беженцев в йеменской провинции Мариб.

Дети играют в лагере для внутренне перемещенных лиц в Марибе, Йемен. 16 февраля 2021 года
8 из 30

Дети играют в лагере для беженцев в йеменской провинции Мариб.

© REUTERS / Nabeel al-Awzari
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛыжник на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге.
Лыжник на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге
9 из 30
Лыжник на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанк

Портрет Юрия Гагарина, выполненный школьником Андреем Масловым из кубиков Рубика, на выставке в пространстве NIMLOFT в Иваново.

Изображение космонавта Юрия Гагарина, выполненное из кубиков Рубика школьником Андреем Масловым, на выставке в пространстве NIMLOFT в Иванове
10 из 30

Портрет Юрия Гагарина, выполненный школьником Андреем Масловым из кубиков Рубика, на выставке в пространстве NIMLOFT в Иваново.

© РИА Новости / Варвара Гертье
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© AFP 2021 / Inti Ocon

Невесты во время массовой свадьбы в Манагуа в День святого Валентина.

Невесты во время массовой свадьбы в День святого Валентина в Манагуа
11 из 30

Невесты во время массовой свадьбы в Манагуа в День святого Валентина.

© AFP 2021 / Inti Ocon
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Участники костюмированного парада корги в Санкт-Петербурге, посвященного Дню всех влюбленных.

Участники костюмированного парада корги по случаю Дня всех влюбленных в Санкт-Петербурге
12 из 30

Участники костюмированного парада корги в Санкт-Петербурге, посвященного Дню всех влюбленных.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© AFP 2021 / STR

Лидер КНДР Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Чжу на концерте в честь дня рождения Ким Чен Ира в театре "Мансудэ" в Пхеньяне.

Лидер КНДР Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Чжу на концерте в честь дня рождения Ким Чен Ира в художественном театре Мансудэ в Пхеньяне
13 из 30

Лидер КНДР Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Чжу на концерте в честь дня рождения Ким Чен Ира в театре "Мансудэ" в Пхеньяне.

© AFP 2021 / STR
© AP Photo / Bruna Prado

Участники уличной группы Desliga da Justica примеряют карнавальные костюмы в Рио-де-Жанейро.

Участники уличной группы Desliga da Justica одеваются в свои костюмы в Рио-де-Жанейро
14 из 30

Участники уличной группы Desliga da Justica примеряют карнавальные костюмы в Рио-де-Жанейро.

© AP Photo / Bruna Prado
© REUTERS / Antonio Bronic

Участники древнего хорватского обряда "звончары" в деревне Марчели прогоняют зиму.

Звончары принимают участие в параде в деревне Марчели, Хорватия
15 из 30

Участники древнего хорватского обряда "звончары" в деревне Марчели прогоняют зиму.

© REUTERS / Antonio Bronic
© REUTERS / Issei Kato

Библиотека в городе Иваки японской префектуры Фукусима после сильного землетрясения.

Сотрудник библиотеки убирается после сильного землетрясения в городе Иваки
16 из 30

Библиотека в городе Иваки японской префектуры Фукусима после сильного землетрясения.

© REUTERS / Issei Kato
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанк

Участник акции протеста в защиту рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма, на одной из улиц Барселоны.

Участник акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма, на одной из улиц в Барселоне.
17 из 30

Участник акции протеста в защиту рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма, на одной из улиц Барселоны.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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© AFP 2021 / Yasuyoshi Chiba

Нашествие саранчи в Кении.

Фермер во время нашествия саранчи в Кении
18 из 30

Нашествие саранчи в Кении.

© AFP 2021 / Yasuyoshi Chiba
© AFP 2021 / Louisa Gouliamaki

Мужчина идет мимо Римской агоры во время сильного снегопада в Афинах.

Мужчина проходит мимо Римской Агоры во время сильного снегопада в Афинах
19 из 30

Мужчина идет мимо Римской агоры во время сильного снегопада в Афинах.

© AFP 2021 / Louisa Gouliamaki
© REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria

Девочка исполняет трюк на велосипеде во время празднования 400-летия основания района Петаре в Каракасе.

Девочка выступает на велосипеде во время празднования 400-летия основания района Петаре в Каракасе
20 из 30

Девочка исполняет трюк на велосипеде во время празднования 400-летия основания района Петаре в Каракасе.

© REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria
© REUTERS / David W Cerny

Мужчина забирается по замерзшей горе в чешской деревне Вир.

Мужчина лезет по замерзшей горе в деревне Вир, Чехия
21 из 30

Мужчина забирается по замерзшей горе в чешской деревне Вир.

© REUTERS / David W Cerny
© AP Photo / Dmitri Lovetsky

Ретропоезд отправляется со станции Сортавала в Карелии.

Ретро-поезд отправляется со станции Сортавала, Карелия
22 из 30

Ретропоезд отправляется со станции Сортавала в Карелии.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky
© AFP 2021 / Norberto Duarte

Полиция опрыскивает водой родственников заключенных во время акции протеста у тюрьмы Такумбу в Асунсьоне, Парагвай.

Полиция опрыскивает водой родственников заключенных во время акции протеста у тюрьмы Такумбу в Асунсьоне, Парагвай
23 из 30

Полиция опрыскивает водой родственников заключенных во время акции протеста у тюрьмы Такумбу в Асунсьоне, Парагвай.

© AFP 2021 / Norberto Duarte
© AP Photo / Matias Delacroix

Дети купаются в надувном бассейне в Каракасе.

Дети купаются в надувном бассейне в Каракасе, Венесуэла
24 из 30

Дети купаются в надувном бассейне в Каракасе.

© AP Photo / Matias Delacroix
© REUTERS / Thomas Peter

Празднование китайского Нового года в Пекине.

Празднование Китайского Нового года в Пекине, Китай
25 из 30

Празднование китайского Нового года в Пекине.

© REUTERS / Thomas Peter
© REUTERS / Adam Cairns/Columbus Dispatch/USA Today Networ

Мужчина строит иглу после снегопада в Огайо.

Мужчина строит иглу из снега после снегопада в Огайо, США
26 из 30

Мужчина строит иглу после снегопада в Огайо.

© REUTERS / Adam Cairns/Columbus Dispatch/USA Today Networ
© REUTERS / Ivan Alvarado

Антиправительственная акция протеста в столице Чили Сантьяго.

Антиправительственная акция протеста в Сантьяго, Чили
27 из 30

Антиправительственная акция протеста в столице Чили Сантьяго.

© REUTERS / Ivan Alvarado
© AFP 2021 / Narinder Nanu

Сикхи на празднике Васант-панчами в Амритсаре.

Сикхи купаются в бассейне во время праздника Васант-панчами в Амритсаре
28 из 30

Сикхи на празднике Васант-панчами в Амритсаре.

© AFP 2021 / Narinder Nanu
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Коровы возле мусорных контейнеров на одной из улиц Махачкалы.

Коровы на мусорной свалке на одной из улиц в Махачкале
29 из 30

Коровы возле мусорных контейнеров на одной из улиц Махачкалы.

© РИА Новости / Денис Абрамов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Москва после самого сильного за несколько лет снегопада.

Прохожие на одной из улиц в Москве
30 из 30

Москва после самого сильного за несколько лет снегопада.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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