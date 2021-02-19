Лучшие фото недели: иглу в Огайо, лед в Амстердаме и сугробы в Москве
Любители зимнего плавания готовятся окунуться в ледяное Балтийское море в Гданьске.
Любители зимнего плавания готовятся окунуться в ледяное Балтийское море в Гданьске.
Собор Василия Блаженного и башни Кремля во время снегопада в Москве.
Собор Василия Блаженного и башни Кремля во время снегопада в Москве.
Акция протеста против правительства Жовенеля Моиза на Гаити.
Извержение вулкана Этна на Сицилии.
Члены группы bate-bola выступили в Рио-де-Жанейро несмотря на отмену традиционных карнавальных гуляний из-за пандемии коронавируса.
Члены группы bate-bola выступили в Рио-де-Жанейро несмотря на отмену традиционных карнавальных гуляний из-за пандемии коронавируса.
В Амстердаме замерзли каналы, и жители города воспользовались этим, чтобы покататься на коньках.
В Амстердаме замерзли каналы, и жители города воспользовались этим, чтобы покататься на коньках.
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-16" c космодрома Байконур.
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-16" c космодрома Байконур.
Дети играют в лагере для беженцев в йеменской провинции Мариб.
Портрет Юрия Гагарина, выполненный школьником Андреем Масловым из кубиков Рубика, на выставке в пространстве NIMLOFT в Иваново.
Портрет Юрия Гагарина, выполненный школьником Андреем Масловым из кубиков Рубика, на выставке в пространстве NIMLOFT в Иваново.
Невесты во время массовой свадьбы в Манагуа в День святого Валентина.
Участники костюмированного парада корги в Санкт-Петербурге, посвященного Дню всех влюбленных.
Участники костюмированного парада корги в Санкт-Петербурге, посвященного Дню всех влюбленных.
Лидер КНДР Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Чжу на концерте в честь дня рождения Ким Чен Ира в театре "Мансудэ" в Пхеньяне.
Лидер КНДР Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Чжу на концерте в честь дня рождения Ким Чен Ира в театре "Мансудэ" в Пхеньяне.
Участники уличной группы Desliga da Justica примеряют карнавальные костюмы в Рио-де-Жанейро.
Участники уличной группы Desliga da Justica примеряют карнавальные костюмы в Рио-де-Жанейро.
Участники древнего хорватского обряда "звончары" в деревне Марчели прогоняют зиму.
Участники древнего хорватского обряда "звончары" в деревне Марчели прогоняют зиму.
Библиотека в городе Иваки японской префектуры Фукусима после сильного землетрясения.
Библиотека в городе Иваки японской префектуры Фукусима после сильного землетрясения.
Участник акции протеста в защиту рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма, на одной из улиц Барселоны.
Участник акции протеста в защиту рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма, на одной из улиц Барселоны.
Нашествие саранчи в Кении.
Мужчина идет мимо Римской агоры во время сильного снегопада в Афинах.
Девочка исполняет трюк на велосипеде во время празднования 400-летия основания района Петаре в Каракасе.
Девочка исполняет трюк на велосипеде во время празднования 400-летия основания района Петаре в Каракасе.
Мужчина забирается по замерзшей горе в чешской деревне Вир.
Ретропоезд отправляется со станции Сортавала в Карелии.
Ретропоезд отправляется со станции Сортавала в Карелии.
Полиция опрыскивает водой родственников заключенных во время акции протеста у тюрьмы Такумбу в Асунсьоне, Парагвай.
Полиция опрыскивает водой родственников заключенных во время акции протеста у тюрьмы Такумбу в Асунсьоне, Парагвай.
Дети купаются в надувном бассейне в Каракасе.
Дети купаются в надувном бассейне в Каракасе.
Празднование китайского Нового года в Пекине.
Мужчина строит иглу после снегопада в Огайо.
Мужчина строит иглу после снегопада в Огайо.
Антиправительственная акция протеста в столице Чили Сантьяго.
Сикхи на празднике Васант-панчами в Амритсаре.
Коровы возле мусорных контейнеров на одной из улиц Махачкалы.
Коровы возле мусорных контейнеров на одной из улиц Махачкалы.
Москва после самого сильного за несколько лет снегопада.
Москва после самого сильного за несколько лет снегопада.