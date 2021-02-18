https://ria.ru/20210218/tseny-1597996741.html

Аналитики заявили о максимальном в январе росте цен на еду за пять лет

Аналитики заявили о максимальном в январе росте цен на еду за пять лет

Цены на продукты в России в январе этого года выросли на семь процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, обогнав инфляцию, об этом сообщила... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T13:26

2021-02-18T13:26

2021-02-18T13:26

республика саха (якутия)

кабардино-балкарская республика (кбр)

республика дагестан

москва

ленинградская область

республика хакасия

камчатский край

россия

чукотка

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Цены на продукты в России в январе этого года выросли на семь процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, обогнав инфляцию, об этом сообщила аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.Это, как отметили в компании, максимальный рост на продукты в годовом выражении за пять лет — с 2016 года. Цены поднялись в регионах, где доходы населения невысокие, а также с большей долей личных трат на еду. В более благополучных субъектах продовольственная инфляция была ниже.Наиболее ощутимое подорожание продуктов зафиксировали в Дагестане — рост составил 10,85 процента, далее следует Саратовская область с показателем в 10,2 процента, Адыгея (9,7 процента), Рязанская область (9,24 процента).В Кабардино-Балкарии цена на продукты выросла на 9,06 процента, в Хакасии — на 9,04 процента. В Калмыкии рост составил 8,96 процента, в Калужской области — 8,9 процента. Немного ниже показатели в Брянской области (8,78 процента) и в Северной Осетии (8,77 процента). Меньше всего продукты подорожали на Чукотке (три процента), в Ненецком автономном округе (4,5 процента), Томской области (4,7 процента), Якутии (пять процентов).На Камчатке и в Москве рост составил 5,1 процента, в Мурманской области — 5,2 процента, в Новосибирской области — 5,3 процента. Далее идут Ямало-Ненецкий автономный округ с ростом на 5,75 процента и Ленинградская область — 5,77 процента. В FinExpertiza отдельно отметили рост цен за год на сахар-песок — на 64 процента, и на подсолнечное масло — 26,2 процента. Именно на эти товары правительство ввело ценовое регулирование.Заметно выросли цены на крупы и бобовые — на 208 процента, куриные яйца — 18 процентов, а также плодоовощную продукцию (16,3 процента) и макароны (12,9 процента).В декабре прошлого года правительство приняло решение о стабилизации цен на продовольствие в России. Так, цены производителей на сахар-песок снизили до 36 рублей за килограмм, а для розничной торговли — до 46 рублей за килограмм. Также власти потребовали снизить стоимость подсолнечного масла в рознице до 110 рублей за килограмм, а отпускную цену для производителей установить в 95 рублей.

https://ria.ru/20210215/tseny-1597474496.html

республика саха (якутия)

москва

ленинградская область

республика хакасия

камчатский край

россия

чукотка

новосибирская область

мурманская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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