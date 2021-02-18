https://ria.ru/20210218/sanktsii-1598012189.html

В Кремле оценили идею о лишении гражданства за призывы к санкциям

В Кремле оценили идею о лишении гражданства за призывы к санкциям

В Кремле прокомментировали идею ввести наказание за призывы к иностранным санкциям против граждан России и допустили, что эту тему будут обсуждать. РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T14:11

2021-02-18T14:11

2021-02-18T16:38

россия

алексей навальный

дмитрий песков

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В Кремле прокомментировали идею ввести наказание за призывы к иностранным санкциям против граждан России и допустили, что эту тему будут обсуждать.Накануне режиссер Никита Михалков заявил, что тех, кто просит другие государства вводить антироссийские меры, необходимо лишать гражданства.Комментируя эту инициативу, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что она появляется не впервые.Представитель Кремля подчеркнул, что в администрации президента не могут рассуждать о том, какое наказание следует ввести за подобные призывы."Но наверняка, когда мы живем во время, когда сплошь и рядом происходят злоупотребления разного рода рестрикциями, то, конечно, эта тема весьма актуальна. И понятно, что такие предложения будут наверняка обсуждаться", — добавил Песков, отказавшись прогнозировать исход таких дискуссий.Он также не стал высказывать свою личную точку зрения на предложение Михалкова, отметив, что не имеет на это права.В конце января издание Washington Post опубликовало текст письма президенту США Джо Байдену с призывом ввести санкции против нескольких граждан России для "ограничения коррупции и нарушений прав человека". Автором послания значился исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией* Владимир Ашурков.В список из 35 человек попали, в том числе, главы Минздрава и Минсельхоза Михаил Мурашко и Дмитрий Патрушев, руководитель и зампред правления ВТБ Андрей Костин и Денис Бортников, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, журналист Владимир Соловьев, предприниматели Роман Абрамович и Алишер Усманов.В обращении уточнялось, что фонд подготовил этот перечень еще до того, как его основатель Алексей Навальный вернулся из Берлина в Россию. *Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210218/sanktsii-1597977533.html

https://ria.ru/20210209/sanktsii-1596629951.html

https://ria.ru/20210215/aktsii-1597573861.html

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россия, алексей навальный, дмитрий песков