https://ria.ru/20210217/grazhdanstvo-1597922506.html

Михалков предложил лишать гражданства за призывы к санкциям против страны

Михалков предложил лишать гражданства за призывы к санкциям против страны

Режиссер Никита Михалков заявил в разговоре с телеканалом "Россия 24" о необходимости лишать гражданства тех, кто призывает другие государства вводить... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T21:23

2021-02-17T21:23

2021-02-17T21:23

культура

россия

санкции

конституция рф

никита михалков

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155110/96/1551109646_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6fab807f6544b9f6f7b4949dd827dd92.jpg

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Режиссер Никита Михалков заявил в разговоре с телеканалом "Россия 24" о необходимости лишать гражданства тех, кто призывает другие государства вводить антироссийские санкции."Я совершенно убежден, что можно вводить, возвращать статью о лишении гражданства", — сказал он.По его мнению, применение статьи должно строго регламентироваться, чтобы избежать злоупотреблений. Режиссер также отметил, что лишение гражданства не должно быть следствием личной неприязни. В качестве примера Михалков привел ситуацию, когда "кто-то обругал начальника, а его выслали из страны"."Обращение к западным странам о введении санкций против твоей страны - это повод для того, чтобы сказать: "Мой дорогой..."", — подчеркнул он.Сейчас статья 6 российской Конституции гласит, что гражданство Российской Федерации приобретается и прекращается в соответствии с федеральным законом. Также в документе указывается, что гражданин России "не может быть лишен своего гражданства или права изменить его".

https://ria.ru/20210216/estoniya-1597761697.html

https://ria.ru/20210217/shtrafy-1597830898.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, россия, санкции, конституция рф, никита михалков, политика