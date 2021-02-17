https://ria.ru/20210217/grazhdanstvo-1597922506.html
Михалков предложил лишать гражданства за призывы к санкциям против страны
Михалков предложил лишать гражданства за призывы к санкциям против страны
Режиссер Никита Михалков заявил в разговоре с телеканалом "Россия 24" о необходимости лишать гражданства тех, кто призывает другие государства вводить... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T21:23
2021-02-17T21:23
2021-02-17T21:23
культура
россия
санкции
конституция рф
никита михалков
политика
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Режиссер Никита Михалков заявил в разговоре с телеканалом "Россия 24" о необходимости лишать гражданства тех, кто призывает другие государства вводить антироссийские санкции."Я совершенно убежден, что можно вводить, возвращать статью о лишении гражданства", — сказал он.По его мнению, применение статьи должно строго регламентироваться, чтобы избежать злоупотреблений. Режиссер также отметил, что лишение гражданства не должно быть следствием личной неприязни. В качестве примера Михалков привел ситуацию, когда "кто-то обругал начальника, а его выслали из страны"."Обращение к западным странам о введении санкций против твоей страны - это повод для того, чтобы сказать: "Мой дорогой..."", — подчеркнул он.Сейчас статья 6 российской Конституции гласит, что гражданство Российской Федерации приобретается и прекращается в соответствии с федеральным законом. Также в документе указывается, что гражданин России "не может быть лишен своего гражданства или права изменить его".
https://ria.ru/20210216/estoniya-1597761697.html
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культура, россия, санкции, конституция рф, никита михалков, политика