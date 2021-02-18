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В Петербурге назначили третью экспертизу останков рэпера Картрайта
В Петербурге назначили третью экспертизу останков рэпера Картрайта
Следствием назначена третья комплексная экспертиза останков найденного мертвым в своей квартире в Петербурге рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко - наст. имя), РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T16:24
2021-02-18T16:24
марина кохал
энди картрайт
сергей лукьянов
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Следствием назначена третья комплексная экспертиза останков найденного мертвым в своей квартире в Петербурге рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко - наст. имя), сообщил адвокат обвиняемой по делу супруги музыканта Марины Кохал Сергей Лукьянов.По его словам, предварительно ждать результатов этой экспертизы предстоит два месяца.Он отметил, что судебная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза сожительницы рэпера Марины Кохал закончена, но с ее результатами адвокаты пока тоже не ознакомлены.Ранее сообщалось, что по результатам повторной экспертизы останков тела рэпера Энди Картрайта, у музыканта перед смертью был обнаружен критически низкий уровень глюкозы. Как сообщал РИА Новости адвокат потерпевшей стороны Антон Кобит, в останках тела, которые состоят из 15 частей, не было крови, поэтому экспертам пришлось брать на исследование стеклянное тело глаза.По данным СК, Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу".Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Но позже она связалась с адвокатом и по ее совету обратилась в полицию. Однако следствие предъявило ей обвинение в убийстве Юшко, 3 августа ее арестовали на время предварительного следствия.
https://ria.ru/20201113/reper-1584554673.html
https://ria.ru/20210217/ubiystvo-1597908258.html
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марина кохал, энди картрайт, сергей лукьянов, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия

В Петербурге назначили третью экспертизу останков рэпера Картрайта

16:24 18.02.2021
 
© Фото : @kkkartrait/InstagramРэпер Энди Картрайт
Рэпер Энди Картрайт - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© Фото : @kkkartrait/Instagram
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Следствием назначена третья комплексная экспертиза останков найденного мертвым в своей квартире в Петербурге рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко - наст. имя), сообщил адвокат обвиняемой по делу супруги музыканта Марины Кохал Сергей Лукьянов.
"Третья комплексная комиссионная судебно-медицинская экспертиза назначена, так как две предыдущие не установили причину смерти", - сообщил РИА Новости Сергей Лукьянов.
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Адвокат назвал возможную причину смерти рэпера Картрайта
По его словам, предварительно ждать результатов этой экспертизы предстоит два месяца.
Он отметил, что судебная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза сожительницы рэпера Марины Кохал закончена, но с ее результатами адвокаты пока тоже не ознакомлены.
Ранее сообщалось, что по результатам повторной экспертизы останков тела рэпера Энди Картрайта, у музыканта перед смертью был обнаружен критически низкий уровень глюкозы. Как сообщал РИА Новости адвокат потерпевшей стороны Антон Кобит, в останках тела, которые состоят из 15 частей, не было крови, поэтому экспертам пришлось брать на исследование стеклянное тело глаза.
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По данным СК, Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу".
Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Но позже она связалась с адвокатом и по ее совету обратилась в полицию. Однако следствие предъявило ей обвинение в убийстве Юшко, 3 августа ее арестовали на время предварительного следствия.
 
Марина КохалЭнди КартрайтСергей ЛукьяновСледственный комитет России (СК РФ)Санкт-ПетербургПроисшествия
 
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