https://ria.ru/20210218/peterburg-1597947261.html

Пропавших в Петербурге школьниц нашли в торговом центре

Пропавших в Петербурге школьниц нашли в торговом центре

Две девочки восьми и девяти лет, которые ушли гулять и пропали в Пушкинском районе Петербурга, найдены благодаря прохожему, заметившему школьниц в торговом... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T09:09

2021-02-18T09:09

2021-02-18T09:09

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c0b83f34738b46589ced6480d0317181.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев – РИА Новости. Две девочки восьми и девяти лет, которые ушли гулять и пропали в Пушкинском районе Петербурга, найдены благодаря прохожему, заметившему школьниц в торговом центре, сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.В среду в правоохранительные органы района поступили заявления об исчезновении двух школьниц. Одна из них пришла в гости к другой, затем девочки отправились гулять и перестали выходить на связь, информировала полиция.Как уточняет пресс-служба ГУМВД, в отношении школьниц не совершались противоправные действия.

https://ria.ru/20210208/shkolnitsa-1596463998.html

ленинградская область

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, санкт-петербург, происшествия