https://ria.ru/20210218/peterburg-1597947261.html
Пропавших в Петербурге школьниц нашли в торговом центре
Пропавших в Петербурге школьниц нашли в торговом центре
Две девочки восьми и девяти лет, которые ушли гулять и пропали в Пушкинском районе Петербурга, найдены благодаря прохожему, заметившему школьниц в торговом... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T09:09
2021-02-18T09:09
2021-02-18T09:09
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санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев – РИА Новости. Две девочки восьми и девяти лет, которые ушли гулять и пропали в Пушкинском районе Петербурга, найдены благодаря прохожему, заметившему школьниц в торговом центре, сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.В среду в правоохранительные органы района поступили заявления об исчезновении двух школьниц. Одна из них пришла в гости к другой, затем девочки отправились гулять и перестали выходить на связь, информировала полиция.Как уточняет пресс-служба ГУМВД, в отношении школьниц не совершались противоправные действия.
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