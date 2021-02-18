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Пропавших в Петербурге школьниц нашли в торговом центре
Пропавших в Петербурге школьниц нашли в торговом центре
Две девочки восьми и девяти лет, которые ушли гулять и пропали в Пушкинском районе Петербурга, найдены благодаря прохожему, заметившему школьниц в торговом... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T09:09
2021-02-18T09:09
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев – РИА Новости. Две девочки восьми и девяти лет, которые ушли гулять и пропали в Пушкинском районе Петербурга, найдены благодаря прохожему, заметившему школьниц в торговом центре, сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.В среду в правоохранительные органы района поступили заявления об исчезновении двух школьниц. Одна из них пришла в гости к другой, затем девочки отправились гулять и перестали выходить на связь, информировала полиция.Как уточняет пресс-служба ГУМВД, в отношении школьниц не совершались противоправные действия.
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ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

Пропавших в Петербурге школьниц нашли в торговом центре

09:09 18.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев – РИА Новости. Две девочки восьми и девяти лет, которые ушли гулять и пропали в Пушкинском районе Петербурга, найдены благодаря прохожему, заметившему школьниц в торговом центре, сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.
В среду в правоохранительные органы района поступили заявления об исчезновении двух школьниц. Одна из них пришла в гости к другой, затем девочки отправились гулять и перестали выходить на связь, информировала полиция.
"В полицию поступило сообщение от бдительного прохожего. Мужчина обратил внимание на двух девочек, которые находились в торговом центре на улице Полковой… без сопровождения взрослых, о чем сразу же сообщил в полицию", - говорится в релизе.
Как уточняет пресс-служба ГУМВД, в отношении школьниц не совершались противоправные действия.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля, 10:45
Пропавшую в Петербурге школьницу нашли в квартире 37-летнего мужчины
 
Ленинградская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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