https://ria.ru/20210217/peterburg-1597917451.html

В Петербурге две девочки ушли гулять и пропали

В Петербурге две девочки ушли гулять и пропали

Двух девочек восьми и девяти лет, которые ушли гулять и пропали в Пушкинском районе, ищут в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по Петербургу и... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T20:32

2021-02-17T20:32

2021-02-17T20:44

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев – РИА Новости. Двух девочек восьми и девяти лет, которые ушли гулять и пропали в Пушкинском районе, ищут в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по Петербургу и Ленобласти.Полиция просит откликнуться жителей города, которые располагают информацией о пропавших девочках, и приводит их приметы.Первой девочке на вид восемь лет, ее рост – 130 сантиметров, телосложение худощавое, одета в розовую куртку и шапку, черные джинсы, черные сапоги.Второй девочке на вид девять лет, она такого же роста, что и подруга, волосы светлые, одета в синюю куртку и серую шапку с помпоном."Полиция просит граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении школьниц, обращаться по телефонам 573-18-90 или 102", - информирует ГУМВД.

https://ria.ru/20210216/shkolnitsa-1597666181.html

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия