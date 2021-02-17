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В Петербурге две девочки ушли гулять и пропали
В Петербурге две девочки ушли гулять и пропали
Двух девочек восьми и девяти лет, которые ушли гулять и пропали в Пушкинском районе, ищут в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по Петербургу и... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T20:32
2021-02-17T20:32
2021-02-17T20:44
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев – РИА Новости. Двух девочек восьми и девяти лет, которые ушли гулять и пропали в Пушкинском районе, ищут в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по Петербургу и Ленобласти.Полиция просит откликнуться жителей города, которые располагают информацией о пропавших девочках, и приводит их приметы.Первой девочке на вид восемь лет, ее рост – 130 сантиметров, телосложение худощавое, одета в розовую куртку и шапку, черные джинсы, черные сапоги.Второй девочке на вид девять лет, она такого же роста, что и подруга, волосы светлые, одета в синюю куртку и серую шапку с помпоном."Полиция просит граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении школьниц, обращаться по телефонам 573-18-90 или 102", - информирует ГУМВД.
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев – РИА Новости.
Двух девочек восьми и девяти лет, которые ушли гулять и пропали в Пушкинском районе, ищут в Петербурге
, сообщает пресс-служба ГУМВД РФ
по Петербургу и Ленобласти.
"Семнадцатого февраля… в правоохранительные органы Пушкинского района Санкт-Петербурга поступили заявления об исчезновении двух школьниц… которые находились в гостях у первой девочки в доме 25 по Красносельскому шоссе, после вышли гулять и не выходят на связь", - говорится в сообщении.
Полиция просит откликнуться жителей города, которые располагают информацией о пропавших девочках, и приводит их приметы.
Первой девочке на вид восемь лет, ее рост – 130 сантиметров, телосложение худощавое, одета в розовую куртку и шапку, черные джинсы, черные сапоги.
Второй девочке на вид девять лет, она такого же роста, что и подруга, волосы светлые, одета в синюю куртку и серую шапку с помпоном.
"Полиция просит граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении школьниц, обращаться по телефонам 573-18-90 или 102", - информирует ГУМВД.