https://ria.ru/20210218/navalnyy-1598047779.html

МИД обвинил Германию в сокрытии деталей по делу Навального

МИД обвинил Германию в сокрытии деталей по делу Навального

ФРГ не может дать ни одного ответа на запросы по оппозиционеру Алексею Навальному, Москва призывает Берлин прекратить вводить общественность в заблуждение,... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T16:32

2021-02-18T16:32

2021-02-18T16:51

мария захарова

ив роше

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

москва

берлин (город)

в мире

россия

мид германии

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. ФРГ не может дать ни одного ответа на запросы по оппозиционеру Алексею Навальному, Москва призывает Берлин прекратить вводить общественность в заблуждение, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция. Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Находившийся в розыске дважды судимый Навальный вернулся в Россию из ФРГ 17 января и был задержан в аэропорту. Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока.

https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html

https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578133112.html

москва

берлин (город)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, берлин (город), в мире, россия, мид германии