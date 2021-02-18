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https://ria.ru/20210218/navalnyy-1598047779.html
МИД обвинил Германию в сокрытии деталей по делу Навального
МИД обвинил Германию в сокрытии деталей по делу Навального
ФРГ не может дать ни одного ответа на запросы по оппозиционеру Алексею Навальному, Москва призывает Берлин прекратить вводить общественность в заблуждение,... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T16:32
2021-02-18T16:51
мария захарова
ив роше
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
москва
берлин (город)
в мире
россия
мид германии
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. ФРГ не может дать ни одного ответа на запросы по оппозиционеру Алексею Навальному, Москва призывает Берлин прекратить вводить общественность в заблуждение, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция. Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Находившийся в розыске дважды судимый Навальный вернулся в Россию из ФРГ 17 января и был задержан в аэропорту. Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока.
https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html
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мария захарова, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, берлин (город), в мире, россия, мид германии

МИД обвинил Германию в сокрытии деталей по делу Навального

16:32 18.02.2021 (обновлено: 16:51 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. ФРГ не может дать ни одного ответа на запросы по оппозиционеру Алексею Навальному, Москва призывает Берлин прекратить вводить общественность в заблуждение, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ни на один вопрос наши германские партнеры не могут дать нормального вразумительного ответа... Мы призываем вновь Берлин прекратить вводить мировую общественность в заблуждение. ФРГ продолжает настойчиво и довольно очевидно скрывать истинные обстоятельства того, что произошло с Навальным, о его пребывании на своей территории не только от нашей страны, но и от собственных парламентариев", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Алексей Навальный в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября 2020, 08:00
Точка в истории с берлинским пациентом
Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма.
Портрет Алексея Навального с подписью отравлен у здания посольства Российской Федерации в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
3 октября 2020, 08:00
Зачем Навальный играет с немцами в "Новичок"?
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция. Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Находившийся в розыске дважды судимый Навальный вернулся в Россию из ФРГ 17 января и был задержан в аэропорту. Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока.
 
Мария ЗахароваИв РошеАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)МоскваБерлин (город)В миреРоссияМИД Германии
 
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