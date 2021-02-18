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https://ria.ru/20210218/myagkov-1598022660.html
Беглов назвал Андрея Мягкова настоящим мастером сцены
Беглов назвал Андрея Мягкова настоящим мастером сцены
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной актера театра и кино, народного артиста РСФСР Андрея Мягкова, назвав его... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T14:42
2021-02-18T14:42
культура
умер андрей мягков
театр
андрей мягков
ленинград
александр беглов
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной актера театра и кино, народного артиста РСФСР Андрея Мягкова, назвав его выдающимся актером и настоящим мастером сцены."Ушел из жизни выдающий русский актер, снискавший любовь миллионов зрителей. В театре и кинематографе он создал богатейшую коллекцию ярких, запоминающихся работ … Андрей Васильевич сыграл во многих знаковых кинолентах, ставших нашим бесценным культурным достоянием. Его персонажи наделены чертами, свойственными ему самому – интеллигентностью, обаянием, благородством", - говорится в тексте соболезнования.Беглов напомнил, что Мягков родился в Ленинграде, здесь провел студенческие годы."Андрей Мягков родился в Ленинграде, ребенком пережил блокаду. С нашим городом Андрея Васильевича связывают студенческие годы. Здесь он впервые заявил о себе как о самобытной творческой личности", - отметил губернатор.Народный артист РСФСР Андрей Мягков скончался в четверг на 83-м году жизни. Он сыграл в таких фильмах, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Жестокий романс", "Гараж". С 1965 года стал актером "Современника", затем служил в МХТ имени Чехова.
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"Ирония судьбы" и "Служебный роман": лучшие роли Андрея Мягкова
В Москве на 83-м году жизни скончался актер Андрей Мягков. Всесоюзная популярность к нему пришла в 70-е и 80-годы. Тогда он снимался в главных ролях в картинах Эльдара Рязанова. Женя Лукашин из "Иронии судьбы, или С легким паром", Новосельцев из кинофильма "Служебный роман", лаборант из "Гаража", потерявший голос – эти и другие роли полюбились зрителям в исполнении Андрея Мягкова.
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умер андрей мягков, театр, андрей мягков, ленинград, александр беглов, санкт-петербург

Беглов назвал Андрея Мягкова настоящим мастером сцены

14:42 18.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЦветы у портрета артиста Андрея Мягкова в холле МХТ им. А.П. Чехова в Москве
Цветы у портрета артиста Андрея Мягкова в холле МХТ им. А.П. Чехова в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной актера театра и кино, народного артиста РСФСР Андрея Мягкова, назвав его выдающимся актером и настоящим мастером сцены.
"Ушел из жизни выдающий русский актер, снискавший любовь миллионов зрителей. В театре и кинематографе он создал богатейшую коллекцию ярких, запоминающихся работ … Андрей Васильевич сыграл во многих знаковых кинолентах, ставших нашим бесценным культурным достоянием. Его персонажи наделены чертами, свойственными ему самому – интеллигентностью, обаянием, благородством", - говорится в тексте соболезнования.
Актер Андрей Мягков - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
Вчера, 11:32
Биография Андрея Мягкова
Беглов напомнил, что Мягков родился в Ленинграде, здесь провел студенческие годы.
"Андрей Мягков родился в Ленинграде, ребенком пережил блокаду. С нашим городом Андрея Васильевича связывают студенческие годы. Здесь он впервые заявил о себе как о самобытной творческой личности", - отметил губернатор.
"Мы запомним Андрея Васильевича Мягкова как настоящего мастера сцены, преданного своему призванию и тем идеалам, которым он служил до конца своей жизни. Светлая память об этом великом актере и замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах", - говорится в соболезновании.
Народный артист РСФСР Андрей Мягков скончался в четверг на 83-м году жизни. Он сыграл в таких фильмах, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Жестокий романс", "Гараж". С 1965 года стал актером "Современника", затем служил в МХТ имени Чехова.
 
КультураУмер Андрей МягковТеатрАндрей МягковЛенинградАлександр БегловСанкт-Петербург
 
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