https://ria.ru/20210218/myagkov-1598022660.html

Беглов назвал Андрея Мягкова настоящим мастером сцены

Беглов назвал Андрея Мягкова настоящим мастером сцены

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной актера театра и кино, народного артиста РСФСР Андрея Мягкова, назвав его... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T14:42

2021-02-18T14:42

2021-02-18T14:42

культура

умер андрей мягков

театр

андрей мягков

ленинград

александр беглов

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598011155_0:194:3025:1896_1920x0_80_0_0_e96a49423840bd4d3f5e8686c059961d.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной актера театра и кино, народного артиста РСФСР Андрея Мягкова, назвав его выдающимся актером и настоящим мастером сцены."Ушел из жизни выдающий русский актер, снискавший любовь миллионов зрителей. В театре и кинематографе он создал богатейшую коллекцию ярких, запоминающихся работ … Андрей Васильевич сыграл во многих знаковых кинолентах, ставших нашим бесценным культурным достоянием. Его персонажи наделены чертами, свойственными ему самому – интеллигентностью, обаянием, благородством", - говорится в тексте соболезнования.Беглов напомнил, что Мягков родился в Ленинграде, здесь провел студенческие годы."Андрей Мягков родился в Ленинграде, ребенком пережил блокаду. С нашим городом Андрея Васильевича связывают студенческие годы. Здесь он впервые заявил о себе как о самобытной творческой личности", - отметил губернатор.Народный артист РСФСР Андрей Мягков скончался в четверг на 83-м году жизни. Он сыграл в таких фильмах, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Жестокий романс", "Гараж". С 1965 года стал актером "Современника", затем служил в МХТ имени Чехова.

https://ria.ru/20210218/myagkov-1597972629.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Ирония судьбы" и "Служебный роман": лучшие роли Андрея Мягкова В Москве на 83-м году жизни скончался актер Андрей Мягков. Всесоюзная популярность к нему пришла в 70-е и 80-годы. Тогда он снимался в главных ролях в картинах Эльдара Рязанова. Женя Лукашин из "Иронии судьбы, или С легким паром", Новосельцев из кинофильма "Служебный роман", лаборант из "Гаража", потерявший голос – эти и другие роли полюбились зрителям в исполнении Андрея Мягкова. 2021-02-18T14:42 true PT2M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер андрей мягков, театр, андрей мягков, ленинград, александр беглов, санкт-петербург