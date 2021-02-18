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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210218/karabakh-1598043520.html
Путин и Эрдоган обсудили работу центра мониторинга в Карабахе
Путин и Эрдоган обсудили работу центра мониторинга в Карабахе
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе переговоров по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил деятельность совместного центра в Азербайджане по РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T16:10
2021-02-18T16:27
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
владимир путин
ливия
турция
сирия
реджеп тайип эрдоган
в мире
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АНКАРА, 18 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе переговоров по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил деятельность совместного центра в Азербайджане по мониторингу соблюдения перемирия в Нагорном Карабахе, а также урегулирование в Сирии и Ливии, сообщила администрация турецкого лидера.Отмечается, что Эрдоган подчеркнул общую заинтересованность в урегулировании сирийского вопроса, и то, что возможность для мира и стабильности в Ливии не должна быть потрачена впустую.
https://ria.ru/20210130/karabakh-1595257505.html
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россия, нагорный карабах, владимир путин, ливия, турция, сирия, реджеп тайип эрдоган, в мире

Путин и Эрдоган обсудили работу центра мониторинга в Карабахе

16:10 18.02.2021 (обновлено: 16:27 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-подхода
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-подхода - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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АНКАРА, 18 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе переговоров по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил деятельность совместного центра в Азербайджане по мониторингу соблюдения перемирия в Нагорном Карабахе, а также урегулирование в Сирии и Ливии, сообщила администрация турецкого лидера.

"В ходе переговоров обсуждались шаги по улучшению отношений между Турцией и Россией, а также региональные вопросы. Президент Эрдоган заявил, что турецкие и российские эксперты могут встретиться со своими азербайджанскими коллегами, чтобы более эффективно использовать транспортные магистрали, работы по восстановлению которых ведутся в Нагорном Карабахе после соглашения 11 января. Эрдоган заявил, что совместный центр в Агдаме успешно выполняет задачу наблюдения и надзора за перемирием в Карабахе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Эрдоган подчеркнул общую заинтересованность в урегулировании сирийского вопроса, и то, что возможность для мира и стабильности в Ливии не должна быть потрачена впустую.
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Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияНагорный КарабахВладимир ПутинЛивияТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
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