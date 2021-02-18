https://ria.ru/20210218/karabakh-1598043520.html

Путин и Эрдоган обсудили работу центра мониторинга в Карабахе

Путин и Эрдоган обсудили работу центра мониторинга в Карабахе

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе переговоров по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил деятельность совместного центра в Азербайджане по РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T16:10

2021-02-18T16:10

2021-02-18T16:27

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

владимир путин

ливия

турция

сирия

реджеп тайип эрдоган

в мире

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АНКАРА, 18 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе переговоров по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил деятельность совместного центра в Азербайджане по мониторингу соблюдения перемирия в Нагорном Карабахе, а также урегулирование в Сирии и Ливии, сообщила администрация турецкого лидера.Отмечается, что Эрдоган подчеркнул общую заинтересованность в урегулировании сирийского вопроса, и то, что возможность для мира и стабильности в Ливии не должна быть потрачена впустую.

https://ria.ru/20210130/karabakh-1595257505.html

россия

нагорный карабах

ливия

турция

сирия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, владимир путин, ливия, турция, сирия, реджеп тайип эрдоган, в мире