Путин и Эрдоган обсудили работу центра мониторинга в Карабахе
16:10 18.02.2021 (обновлено: 16:27 18.02.2021)
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-подхода
АНКАРА, 18 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе переговоров по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил деятельность совместного центра в Азербайджане по мониторингу соблюдения перемирия в Нагорном Карабахе, а также урегулирование в Сирии и Ливии, сообщила администрация турецкого лидера.
"В ходе переговоров обсуждались шаги по улучшению отношений между Турцией и Россией, а также региональные вопросы. Президент Эрдоган заявил, что турецкие и российские эксперты могут встретиться со своими азербайджанскими коллегами, чтобы более эффективно использовать транспортные магистрали, работы по восстановлению которых ведутся в Нагорном Карабахе после соглашения 11 января. Эрдоган заявил, что совместный центр в Агдаме успешно выполняет задачу наблюдения и надзора за перемирием в Карабахе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Эрдоган подчеркнул общую заинтересованность в урегулировании сирийского вопроса, и то, что возможность для мира и стабильности в Ливии не должна быть потрачена впустую.