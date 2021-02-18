В Испании суд подтвердил второй приговор рэперу Аселю
Акции в поддержку Хасселя в Барселоне, Жироне, Льейде и других испанских городах быстро переросли в беспорядки.
Акции в поддержку Хасселя в Барселоне, Жироне, Льейде и других испанских городах быстро переросли в беспорядки.
Протестующие вырывали дорожные знаки, переворачивали мусорные контейнеры, забрасывали полицию всем, что попадалось под руку, били витрины.
Протестующие вырывали дорожные знаки, переворачивали мусорные контейнеры, забрасывали полицию всем, что попадалось под руку, били витрины.
В некоторых городах радикалы грабили магазины, поджигали баррикады и автомобили.
В некоторых городах радикалы грабили магазины, поджигали баррикады и автомобили.
В ходе беспорядков были задержаны более 50 человек.
В ходе беспорядков были задержаны более 50 человек.
Участники акции протеста в поддержку рэпера Пабло Хаселя на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде.
Участники акции протеста в поддержку рэпера Пабло Хаселя на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде.
Среди задержанных в Мадриде есть несовершеннолетние.
Среди задержанных в Мадриде есть несовершеннолетние.
Из 55 получивших травмы на акции протеста в Мадриде 35 — полицейские.
Из 55 получивших травмы на акции протеста в Мадриде 35 — полицейские.
Протестующий колотит битой полицейский фургон во время столкновений в Барселоне.
Протестующий колотит битой полицейский фургон во время столкновений в Барселоне.
Глава правительства сообщества Мадрид и мэр испанской столицы возложили ответственность за беспорядки на вице-премьера Пабло Иглесиаса и потребовали его отставки.
Глава правительства сообщества Мадрид и мэр испанской столицы возложили ответственность за беспорядки на вице-премьера Пабло Иглесиаса и потребовали его отставки.
Дело Пабло Хаселя длится несколько лет. В 2015 году рэпер получил два года заключения условно, а в 2018-м ему вынесли новый приговор.
Дело Пабло Хаселя длится несколько лет. В 2015 году рэпер получил два года заключения условно, а в 2018-м ему вынесли новый приговор.
Суд посчитал, что в 64 постах в Twitter и одной композиции на YouTube Хасель допустил высказывания, прославляющие терроризм и содержащие клевету в адрес государственных институтов.
Суд посчитал, что в 64 постах в Twitter и одной композиции на YouTube Хасель допустил высказывания, прославляющие терроризм и содержащие клевету в адрес государственных институтов.
Певца приговорили к девяти месяцам заключения, однако судебные разбирательства затянулись на несколько лет.
Певца приговорили к девяти месяцам заключения, однако судебные разбирательства затянулись на несколько лет.
Рэпер должен был добровольно прибыть в тюрьму 12 февраля, однако отказался это сделать и забаррикадировался в Университете Льейды с группой сторонников.
Рэпер должен был добровольно прибыть в тюрьму 12 февраля, однако отказался это сделать и забаррикадировался в Университете Льейды с группой сторонников.
Акции в поддержку Хасселя в Барселоне, Жироне, Льейде и других испанских городах быстро переросли в беспорядки.
Протестующие вырывали дорожные знаки, переворачивали мусорные контейнеры, забрасывали полицию всем, что попадалось под руку, били витрины.
В некоторых городах радикалы грабили магазины, поджигали баррикады и автомобили.
В ходе беспорядков были задержаны более 50 человек.
Участники акции протеста в поддержку рэпера Пабло Хаселя на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде.
Среди задержанных в Мадриде есть несовершеннолетние.
Из 55 получивших травмы на акции протеста в Мадриде 35 — полицейские.
Протестующий колотит битой полицейский фургон во время столкновений в Барселоне.
Глава правительства сообщества Мадрид и мэр испанской столицы возложили ответственность за беспорядки на вице-премьера Пабло Иглесиаса и потребовали его отставки.
Дело Пабло Хаселя длится несколько лет. В 2015 году рэпер получил два года заключения условно, а в 2018-м ему вынесли новый приговор.
Суд посчитал, что в 64 постах в Twitter и одной композиции на YouTube Хасель допустил высказывания, прославляющие терроризм и содержащие клевету в адрес государственных институтов.
Певца приговорили к девяти месяцам заключения, однако судебные разбирательства затянулись на несколько лет.
Рэпер должен был добровольно прибыть в тюрьму 12 февраля, однако отказался это сделать и забаррикадировался в Университете Льейды с группой сторонников.