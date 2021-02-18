https://ria.ru/20210218/ispaniya-1598065043.html

В Испании суд подтвердил второй приговор рэперу Аселю

В Испании суд подтвердил второй приговор рэперу Аселю

Испанский суд подтвердил еще один приговор, ранее вынесенный рэперу Пабло Аселю, чей арест спровоцировал акции протеста и беспорядки в стране. РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T17:48

2021-02-18T17:48

2021-02-18T17:48

пабло асель

жирона

youtube

мадрид (город)

испания

twitter

в мире

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МАДРИД, 18 фев – РИА Новости. Испанский суд подтвердил еще один приговор, ранее вынесенный рэперу Пабло Аселю, чей арест спровоцировал акции протеста и беспорядки в стране.Провинциальный суд Льейды подтвердил приговор, вынесенный в марте 2020 года, за воспрепятствование правосудию и угрозы – к двум годам и шести месяцам тюрьмы. Суд посчитал доказанным, что Асель угрожал свидетелю по судебному делу против сотрудников городской гвардии, следует из судебного решения, которое есть в распоряжении РИА Новости. Асель подал апелляцию, которая частично была отклонена, наказание в два с половиной года осталось в силе.У рэпера есть возможность обжаловать приговор в Верховном суде.В 2015 году Аселя приговорили к двум годам заключения условно за прославление леворадикального терроризма, однако в 2018 году ему вынесли новый приговор. Суд посчитал, что в 64 его постах в Twitter и одной композиции на YouTube допущены высказывания, прославляющие терроризм и содержащие клевету в адрес монархии и государственных институтов. Он должен был добровольно прибыть в тюрьму в прошлую пятницу, 12 февраля, однако отказался это сделать и в понедельник забаррикадировался в Университете Льейды вместе с почти 50 сторонниками. 16 февраля он был арестован.Арест Аселя привел к акциям протеста и беспорядкам в Испании, в том числе в Мадриде, Барселоне, Жироне, Льейде, Гранаде. Задержаны несколько десятков человек, десятки ранены.

жирона

мадрид (город)

испания

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Полиция дубинками разгоняет протестующих в Мадриде В Мадриде и трех десятках других городов Испании снова акции в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к 9 месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма. 2021-02-18T17:48 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пабло асель, жирона, youtube, мадрид (город), испания, twitter, в мире