Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210218/gakhariya-1597960558.html
Биография Георгия Гахарии
Биография Георгия Гахарии
Грузинский политический деятель Георгий Гахария родился 19 марта 1975 года в Тбилиси (Грузия). РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T10:51
2021-02-18T10:51
георгий гахария
грузия
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1597962135_1:0:2093:1177_1920x0_80_0_0_c13664b85dc7c0635fe1f1592cb4d0eb.jpg
Грузинский политический деятель Георгий Гахария родился 19 марта 1975 года в Тбилиси (Грузия).В 1994 году окончил исторический факультет Тбилисского государственного университета имени Джавахишвили. В 1999 году получил степень магистра политических наук в Московском государственном университете (МГУ) имени М.В. Ломоносова, в 2004 году – степень MBA в Высшей бизнес-школе МГУ имени М.В. Ломоносова.В 1999-2008 годах работал на руководящих должностях в частных организациях. В частности, он был директором фирмы A-Edam, генеральным директором Группы компаний СФК.Одновременно в 2006-2009 годах Гахария был приглашенным лектором по прикладной биотехнологии в МГУ имени М.В. Ломоносова.В 2008-2013 годах занимал пост директора по развитию бизнеса в Восточной Европе, странах СНГ и Российской Федерации в компании Lufthansa Service Holding AG. LSG во Франкфурте-на-Майне в Германии.В 2013-2016 годах – бизнес-омбудсмен Грузии.С декабря 2014 года по сентябрь 2016 года был советником премьер-министра Грузии по экономическим вопросам – секретарем Экономического совета.С ноября 2016 года по ноябрь 2017 года занимал пост министра экономики и устойчивого развития Грузии.С ноября 2017 года по сентябрь 2019 года – министр внутренних дел Грузии, вице-премьер-министр страны.С апреля по сентябрь 2019 года – секретарь Совета национальной безопасности Грузии.3 сентября 2019 года партия "Грузинская мечта" выдвинула кандидатуру Георгия Гахария на пост премьер-министра Грузии. 8 сентября 2019 года парламент Грузии утвердил Гахарию премьер-министром Грузии.31 октября 2020 года на парламентских выборах "Грузинская мечта" набрала 90 мест из 150 в парламенте. После утверждения итогов выборов правительство Грузии сложило свои полномочия.24 декабря 2020 года парламент Грузии большинством голосов одобрил кандидатуру Георгия Гахарии на пост премьер-министра страны. 25 декабря 2020 года президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала распоряжение о назначении Георгия Гахария премьер-министром. 18 февраля 2021 года Георгий Гахария заявил, что уходит в отставку из-за разногласий с командой по вопросу ареста оппозиционера, председателя "Единого национального движения" Ники Мелия.Мелия обвинялся в организации и руководстве беспорядками и антироссийскими акциями в июне 2019 года. 16 февраля Мелия был лишен депутатской неприкосновенности парламентом, после чего прокуратура обратилась в суд с ходатайством избрать ему арест в виде меры пресечения за то, что он отказался платить избранный ранее залог в размере 40 тысяч лари (более 12 тысяч долларов). 17 февраля Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Оппозиционеры из разных партий охраняют здание офиса партии, где находится Мелия, и отказываются его выдать полиции.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1597962135_460:0:2029:1177_1920x0_80_0_0_5264eae41224db9977febca18f3b6a6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
георгий гахария, грузия, справки

Биография Георгия Гахарии

10:51 18.02.2021
 
© Sputnik / Алекс ШламовПремьер-министр Грузии Георгий Гахария
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© Sputnik / Алекс Шламов
Читать ria.ru в
Грузинский политический деятель Георгий Гахария родился 19 марта 1975 года в Тбилиси (Грузия).
В 1994 году окончил исторический факультет Тбилисского государственного университета имени Джавахишвили. В 1999 году получил степень магистра политических наук в Московском государственном университете (МГУ) имени М.В. Ломоносова, в 2004 году – степень MBA в Высшей бизнес-школе МГУ имени М.В. Ломоносова.
В 1999-2008 годах работал на руководящих должностях в частных организациях. В частности, он был директором фирмы A-Edam, генеральным директором Группы компаний СФК.
Одновременно в 2006-2009 годах Гахария был приглашенным лектором по прикладной биотехнологии в МГУ имени М.В. Ломоносова.
В 2008-2013 годах занимал пост директора по развитию бизнеса в Восточной Европе, странах СНГ и Российской Федерации в компании Lufthansa Service Holding AG. LSG во Франкфурте-на-Майне в Германии.
В 2013-2016 годах – бизнес-омбудсмен Грузии.
С декабря 2014 года по сентябрь 2016 года был советником премьер-министра Грузии по экономическим вопросам – секретарем Экономического совета.
С ноября 2016 года по ноябрь 2017 года занимал пост министра экономики и устойчивого развития Грузии.
С ноября 2017 года по сентябрь 2019 года – министр внутренних дел Грузии, вице-премьер-министр страны.
С апреля по сентябрь 2019 года – секретарь Совета национальной безопасности Грузии.
3 сентября 2019 года партия "Грузинская мечта" выдвинула кандидатуру Георгия Гахария на пост премьер-министра Грузии.
8 сентября 2019 года парламент Грузии утвердил Гахарию премьер-министром Грузии.
31 октября 2020 года на парламентских выборах "Грузинская мечта" набрала 90 мест из 150 в парламенте. После утверждения итогов выборов правительство Грузии сложило свои полномочия.
24 декабря 2020 года парламент Грузии большинством голосов одобрил кандидатуру Георгия Гахарии на пост премьер-министра страны.
25 декабря 2020 года президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала распоряжение о назначении Георгия Гахария премьер-министром.
18 февраля 2021 года Георгий Гахария заявил, что уходит в отставку из-за разногласий с командой по вопросу ареста оппозиционера, председателя "Единого национального движения" Ники Мелия.
Мелия обвинялся в организации и руководстве беспорядками и антироссийскими акциями в июне 2019 года. 16 февраля Мелия был лишен депутатской неприкосновенности парламентом, после чего прокуратура обратилась в суд с ходатайством избрать ему арест в виде меры пресечения за то, что он отказался платить избранный ранее залог в размере 40 тысяч лари (более 12 тысяч долларов). 17 февраля Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Оппозиционеры из разных партий охраняют здание офиса партии, где находится Мелия, и отказываются его выдать полиции.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Георгий ГахарияГрузияСправки
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:11В Кремле оценили идею Михалкова о наказании за призывы к санкциям
14:11Поклонская рассказала, почему Украина отказалась от Крыма
14:11Калягин назвал Мягкова воплощением понятия "интеллигенция"
14:06Худрук МХТ имени Чехова назвал Мягкова уникальным артистом
14:05Суд продлил арест бизнесмена Быкова
14:01На Колыме смягчили введенные из-за коронавируса ограничения
14:00Официальный курс евро на пятницу снизился до 88,87 рубля
13:58Глава МИД Филиппин заявил о готовности "доверить свою жизнь" "Спутнику V"
13:57В Москве пассажир такси избил водителя за просьбу надеть маску
13:56Доказано существование новой экзотической формы льда
13:55Пользователи "Яндекса" сообщили о сбоях
13:55В Новосибирской области три человека погибли при пожаре в дачном доме
13:53Голикова назвала Мягкова душой всеми любимых фильмов
13:53Путин оценил принятые меры по локализации паводков и пожаров в 2020 году
13:50Путин обсудил с членами Совбеза ликвидацию последствий паводков
13:48Путин призвал совершенствовать систему оповещения о ЧС
13:43Прощание с Андреем Мягковым пройдет в МХТ им. Чехова
13:41В Ленинградской области полицейские спасли пенсионеров и собаку из пожара
13:36СК выяснит, почему водитель маршрутки высадил школьника в -17 в Смоленске
13:35Читатели польского СМИ выступили за вакцинацию "Спутником V"
Лента новостейМолния