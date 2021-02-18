https://ria.ru/20210218/gakhariya-1597960558.html

Биография Георгия Гахарии

Биография Георгия Гахарии

Грузинский политический деятель Георгий Гахария родился 19 марта 1975 года в Тбилиси (Грузия). РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T10:51

2021-02-18T10:51

2021-02-18T10:51

георгий гахария

грузия

справки

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Грузинский политический деятель Георгий Гахария родился 19 марта 1975 года в Тбилиси (Грузия).В 1994 году окончил исторический факультет Тбилисского государственного университета имени Джавахишвили. В 1999 году получил степень магистра политических наук в Московском государственном университете (МГУ) имени М.В. Ломоносова, в 2004 году – степень MBA в Высшей бизнес-школе МГУ имени М.В. Ломоносова.В 1999-2008 годах работал на руководящих должностях в частных организациях. В частности, он был директором фирмы A-Edam, генеральным директором Группы компаний СФК.Одновременно в 2006-2009 годах Гахария был приглашенным лектором по прикладной биотехнологии в МГУ имени М.В. Ломоносова.В 2008-2013 годах занимал пост директора по развитию бизнеса в Восточной Европе, странах СНГ и Российской Федерации в компании Lufthansa Service Holding AG. LSG во Франкфурте-на-Майне в Германии.В 2013-2016 годах – бизнес-омбудсмен Грузии.С декабря 2014 года по сентябрь 2016 года был советником премьер-министра Грузии по экономическим вопросам – секретарем Экономического совета.С ноября 2016 года по ноябрь 2017 года занимал пост министра экономики и устойчивого развития Грузии.С ноября 2017 года по сентябрь 2019 года – министр внутренних дел Грузии, вице-премьер-министр страны.С апреля по сентябрь 2019 года – секретарь Совета национальной безопасности Грузии.3 сентября 2019 года партия "Грузинская мечта" выдвинула кандидатуру Георгия Гахария на пост премьер-министра Грузии. 8 сентября 2019 года парламент Грузии утвердил Гахарию премьер-министром Грузии.31 октября 2020 года на парламентских выборах "Грузинская мечта" набрала 90 мест из 150 в парламенте. После утверждения итогов выборов правительство Грузии сложило свои полномочия.24 декабря 2020 года парламент Грузии большинством голосов одобрил кандидатуру Георгия Гахарии на пост премьер-министра страны. 25 декабря 2020 года президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала распоряжение о назначении Георгия Гахария премьер-министром. 18 февраля 2021 года Георгий Гахария заявил, что уходит в отставку из-за разногласий с командой по вопросу ареста оппозиционера, председателя "Единого национального движения" Ники Мелия.Мелия обвинялся в организации и руководстве беспорядками и антироссийскими акциями в июне 2019 года. 16 февраля Мелия был лишен депутатской неприкосновенности парламентом, после чего прокуратура обратилась в суд с ходатайством избрать ему арест в виде меры пресечения за то, что он отказался платить избранный ранее залог в размере 40 тысяч лари (более 12 тысяч долларов). 17 февраля Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Оппозиционеры из разных партий охраняют здание офиса партии, где находится Мелия, и отказываются его выдать полиции.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

георгий гахария, грузия, справки