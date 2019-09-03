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РИА Новости

Кандидатом в премьеры Грузии стал глава МВД Георгий Гахария

09:08 03.09.2019 (обновлено: 09:51 03.09.2019)
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© Фото : Ministry of Internal Affairs of GeorgiaГеоргий Гахария
Георгий Гахария
© Фото : Ministry of Internal Affairs of Georgia
Георгий Гахария. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 3 сен — РИА Новости. "Грузинская мечта" после ухода Мамуки Бахтадзе с должности премьер-министра выдвинула на этот пост кандидатуру министра внутренних дел Георгия Гахарии, сообщил на брифинге председатель правящей партии Бидзина Иванишвили.

"На политсовете я представил кандидатуру Георгия Гахария и получил полную поддержку", — сказал Иванишвили.

Как добавил сам Гахария, вскоре он представит парламенту обновленный состав кабмина с новым главой МВД Вахтангом Гомелаури и министром обороны Ираклием Гарибашвили.
Бахтадзе, который возглавлял правительство с лета 2018 года, в понедельник объявил о своей отставке. По закону после ухода премьера слагает полномочия весь парламент.
Министры продолжат исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства. Кандидатуру в премьер-министры может выдвинуть партия, получившая на выборах наилучший результат (сейчас это "Грузинская мечта").
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В течение двух недель после ухода главы правительства парламент должен выразить доверие новому претенденту на пост, его составу кабмина и программе.
Гахария — один из самых популярных министров, но его имя стало скандальным после июньских протестов в Тбилиси.
Тогда тысячи митингующих, которые выступали против визита российских делегатов в Грузию, разогнал спецназ, сотни людей пострадали. После этого начались регулярные акции с требованием отставки Гахарии.
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