Кандидатом в премьеры Грузии стал глава МВД Георгий Гахария

ТБИЛИСИ, 3 сен — РИА Новости. "Грузинская мечта" после ухода Мамуки Бахтадзе с должности премьер-министра выдвинула на этот пост кандидатуру министра внутренних дел Георгия Гахарии, сообщил на брифинге председатель правящей партии Бидзина Иванишвили.
"На политсовете я представил кандидатуру Георгия Гахария и получил полную поддержку", — сказал Иванишвили.
Как добавил сам Гахария, вскоре он представит парламенту обновленный состав кабмина с новым главой МВД Вахтангом Гомелаури и министром обороны Ираклием Гарибашвили.
Бахтадзе, который возглавлял правительство с лета 2018 года, в понедельник объявил о своей отставке. По закону после ухода премьера слагает полномочия весь парламент.
Министры продолжат исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства. Кандидатуру в премьер-министры может выдвинуть партия, получившая на выборах наилучший результат (сейчас это "Грузинская мечта").
В течение двух недель после ухода главы правительства парламент должен выразить доверие новому претенденту на пост, его составу кабмина и программе.
Гахария — один из самых популярных министров, но его имя стало скандальным после июньских протестов в Тбилиси.
Тогда тысячи митингующих, которые выступали против визита российских делегатов в Грузию, разогнал спецназ, сотни людей пострадали. После этого начались регулярные акции с требованием отставки Гахарии.