https://ria.ru/20201225/premer-1590841863.html

Президент Грузии назначила Георгия Гахария премьером

Президент Грузии назначила Георгия Гахария премьером

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала распоряжение о назначении Георгия Гахария премьер-министром, сообщает администрация главы государства. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T00:55

2020-12-25T00:55

2020-12-25T00:55

давид залкалиани

георгий гахария

саломе зурабишвили

тбилиси

грузия

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ТБИЛИСИ, 25 дек - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала распоряжение о назначении Георгия Гахария премьер-министром, сообщает администрация главы государства.Гахария стал премьером во второй раз. Ранее в четверг он представил парламенту обновлённый состав кабмина и правительственную программу. Законодательный орган выразил ему вотум доверия большинством голосов.Правящая партия "Грузинская мечта" набрала 90 мест из 150 в парламенте по итогам прошедших 31 октября парламентских выборов.Новый состав правительства Грузии укомплектован прежними министрами за исключением главы минюста.Состав кабмина представлен следующим образом: министр регионального развития и инфраструктуры - Майя Цкитишвили, глава МВД - Вахтанг Гомелаури, министр экономики и устойчивого развития - Натия Турнава, глава МИД - Давид Залкалиани, министр финансов - Иване Мачавариани, министр образования, науки, культуры и спорта - Михаил Чхенкели, министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты - Екатерина Тикарадзе, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства - Леван Давиташвили, глава Минюста - Гоча Лорткипанидзе.

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тбилиси

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давид залкалиани, георгий гахария, саломе зурабишвили, тбилиси, грузия, в мире