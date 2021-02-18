https://ria.ru/20210218/otstavka-1597951103.html

Премьер Грузии Георгий Гахария объявил об отставке

Премьер Грузии Георгий Гахария объявил об отставке

Премьер Грузии Георгий Гахария объявил, что уходит в отставку. Причиной он назвал разногласия из-за ареста председателя оппозиционной партии "Единое... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T09:38

2021-02-18T09:38

2021-02-18T10:49

единое национальное движение

госдума рф

сергей гаврилов

михаил саакашвили

тбилиси

георгий гахария

грузия

в мире

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ТБИЛИСИ, 18 фев — РИА Новости. Премьер Грузии Георгий Гахария объявил, что уходит в отставку. Причиной он назвал разногласия из-за ареста председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии."К сожалению, из-за того, что я не смог договорится с командой по данной теме, я принял решение оставить занимаемую должность", — заявил Гахария на брифинге.В офисе "Единого национального движения" это заявление встретили аплодисментами и начали скандировать, что победили.Решение об отставке премьера вступило в силу сразу после его заявления. Все члены правительства стали исполняющими обязанности. Теперь правящей партии "Грузинская мечта" предстоит представить кандидатуру нового премьера. Парламент должен выразить кандидату и его кабинету доверие, а окончательно обновленный состав правительства утвердит президент.Два дня назад парламент лишил Мелию депутатской неприкосновенности, после чего прокуратура обратилась в суд с просьбой арестовать депутата за то, что он отказался платить избранный ему в качестве меры пресечения залог в 40 тысяч лари (более 12 тысяч долларов). Суд удовлетворил это ходатайство. Однако сторонники оппозиционера не пустили в офис "Единого национального движения" полицейских, которые должны были вручить Мелии постановление об аресте.Сейчас Мелия находится в офисе, а оппозиционеры из разных партий охраняют здание и заявляют, что не выдадут его.Депутата обвиняют в организации беспорядков и антироссийских акций в июне 2019 года. Парламент уже лишал его неприкосновенности, после чего Мелию арестовали, однако выпустили под залог в 30 тысяч лари с условием ношения электронного браслета. Но в ноябре, выступая на одном из митингов, он публично снял браслет в знак протеста и бросил его в толпу. Суд наложил новый залог, уже в 40 тысяч лари, однако Мелия отказался платить его. Генпрокуратура предупредила депутата, что в таком случае ему грозит арест.

https://ria.ru/20210101/obida-1591772714.html

https://ria.ru/20201212/gruziya-1588909712.html

тбилиси

грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

единое национальное движение, госдума рф, сергей гаврилов, михаил саакашвили, тбилиси, георгий гахария, грузия, в мире