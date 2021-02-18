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Премьер Грузии Георгий Гахария объявил об отставке
Премьер Грузии Георгий Гахария объявил об отставке
Премьер Грузии Георгий Гахария объявил, что уходит в отставку. Причиной он назвал разногласия из-за ареста председателя оппозиционной партии "Единое... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T09:38
2021-02-18T10:49
единое национальное движение
госдума рф
сергей гаврилов
михаил саакашвили
тбилиси
георгий гахария
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 18 фев — РИА Новости. Премьер Грузии Георгий Гахария объявил, что уходит в отставку. Причиной он назвал разногласия из-за ареста председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии."К сожалению, из-за того, что я не смог договорится с командой по данной теме, я принял решение оставить занимаемую должность", — заявил Гахария на брифинге.В офисе "Единого национального движения" это заявление встретили аплодисментами и начали скандировать, что победили.Решение об отставке премьера вступило в силу сразу после его заявления. Все члены правительства стали исполняющими обязанности. Теперь правящей партии "Грузинская мечта" предстоит представить кандидатуру нового премьера. Парламент должен выразить кандидату и его кабинету доверие, а окончательно обновленный состав правительства утвердит президент.Два дня назад парламент лишил Мелию депутатской неприкосновенности, после чего прокуратура обратилась в суд с просьбой арестовать депутата за то, что он отказался платить избранный ему в качестве меры пресечения залог в 40 тысяч лари (более 12 тысяч долларов). Суд удовлетворил это ходатайство. Однако сторонники оппозиционера не пустили в офис "Единого национального движения" полицейских, которые должны были вручить Мелии постановление об аресте.Сейчас Мелия находится в офисе, а оппозиционеры из разных партий охраняют здание и заявляют, что не выдадут его.Депутата обвиняют в организации беспорядков и антироссийских акций в июне 2019 года. Парламент уже лишал его неприкосновенности, после чего Мелию арестовали, однако выпустили под залог в 30 тысяч лари с условием ношения электронного браслета. Но в ноябре, выступая на одном из митингов, он публично снял браслет в знак протеста и бросил его в толпу. Суд наложил новый залог, уже в 40 тысяч лари, однако Мелия отказался платить его. Генпрокуратура предупредила депутата, что в таком случае ему грозит арест.
https://ria.ru/20210101/obida-1591772714.html
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единое национальное движение, госдума рф, сергей гаврилов, михаил саакашвили, тбилиси, георгий гахария, грузия, в мире

Премьер Грузии Георгий Гахария объявил об отставке

09:38 18.02.2021 (обновлено: 10:49 18.02.2021)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Грузии Георгий Гахария
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ТБИЛИСИ, 18 фев — РИА Новости. Премьер Грузии Георгий Гахария объявил, что уходит в отставку. Причиной он назвал разногласия из-за ареста председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии.
"К сожалению, из-за того, что я не смог договорится с командой по данной теме, я принял решение оставить занимаемую должность", — заявил Гахария на брифинге.
В офисе "Единого национального движения" это заявление встретили аплодисментами и начали скандировать, что победили.
Решение об отставке премьера вступило в силу сразу после его заявления. Все члены правительства стали исполняющими обязанности. Теперь правящей партии "Грузинская мечта" предстоит представить кандидатуру нового премьера. Парламент должен выразить кандидату и его кабинету доверие, а окончательно обновленный состав правительства утвердит президент.
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Два дня назад парламент лишил Мелию депутатской неприкосновенности, после чего прокуратура обратилась в суд с просьбой арестовать депутата за то, что он отказался платить избранный ему в качестве меры пресечения залог в 40 тысяч лари (более 12 тысяч долларов). Суд удовлетворил это ходатайство. Однако сторонники оппозиционера не пустили в офис "Единого национального движения" полицейских, которые должны были вручить Мелии постановление об аресте.
Сейчас Мелия находится в офисе, а оппозиционеры из разных партий охраняют здание и заявляют, что не выдадут его.
Депутата обвиняют в организации беспорядков и антироссийских акций в июне 2019 года. Парламент уже лишал его неприкосновенности, после чего Мелию арестовали, однако выпустили под залог в 30 тысяч лари с условием ношения электронного браслета. Но в ноябре, выступая на одном из митингов, он публично снял браслет в знак протеста и бросил его в толпу. Суд наложил новый залог, уже в 40 тысяч лари, однако Мелия отказался платить его. Генпрокуратура предупредила депутата, что в таком случае ему грозит арест.
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Единое национальное движениеГосдума РФСергей ГавриловМихаил СаакашвилиТбилисиГеоргий ГахарияГрузияВ мире
 
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