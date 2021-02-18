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В Петербурге арестовали напавшего на омоновца мужчину
В Петербурге арестовали напавшего на омоновца мужчину
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 2 апреля участника несогласованной акции Илью Першина, которого подозревают в нападении на бойца ОМОНа. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T23:33
2021-02-18T23:57
россия
омон россии
алексей навальный
архангельская область
москва
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев — РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 2 апреля участника несогласованной акции Илью Першина, которого подозревают в нападении на бойца ОМОНа.Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.По версии следствия, Першин ударил силовика в грудь и колено на Большой Морской улице 31 января. На суде он пояснил, что во время несогласованной акции пришел в центр города, "чтобы пластику людей изучать" как художник. Мужчина попросил отправить его под домашний арест к сожительнице, фамилию которой не смог вспомнить.Першина подозревают в "применение насилия в отношении представителя власти".По данным пресс-службы, его задержали накануне.Ранее стало известно, что двух уроженцев Архангельской области арестовали за нападение на силовиков на Сенной площади, еще одного человека заключили под стражу за нападение на полицейского на Пионерской площади.
https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html
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россия, омон россии, алексей навальный, архангельская область, москва, происшествия

В Петербурге арестовали напавшего на омоновца мужчину

23:33 18.02.2021 (обновлено: 23:57 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев — РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 2 апреля участника несогласованной акции Илью Першина, которого подозревают в нападении на бойца ОМОНа.
Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
31 января, 15:46
Навальный убил протест
По версии следствия, Першин ударил силовика в грудь и колено на Большой Морской улице 31 января. На суде он пояснил, что во время несогласованной акции пришел в центр города, "чтобы пластику людей изучать" как художник. Мужчина попросил отправить его под домашний арест к сожительнице, фамилию которой не смог вспомнить.
Першина подозревают в "применение насилия в отношении представителя власти".
По данным пресс-службы, его задержали накануне.
Ранее стало известно, что двух уроженцев Архангельской области арестовали за нападение на силовиков на Сенной площади, еще одного человека заключили под стражу за нападение на полицейского на Пионерской площади.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве идут по Каланчевской улице - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
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