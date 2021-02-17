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В Совфеде оценили план Киева не допустить подачу воды в Крым
В Совфеде оценили план Киева не допустить подачу воды в Крым
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал имитацией кропотливой работы намерение украинской стороны достроить... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T21:45
2021-02-17T21:45
антон кориневич
сергей цеков
совет федерации рф
республика крым
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал имитацией кропотливой работы намерение украинской стороны достроить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы сделать невозможной подачу воды на полуостров.Ранее постоянный представитель президента Украины в Крыму, офис которого находится в Херсонской области, Антон Кориневич заявил о планах достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, что позволит "максимально исключить попадание воды" в Крым.По его словам, на Украине долгие месяцы радовались засушливой погоде в Крыму и возникшему вододефициту."Сейчас у них наступил период больших горестных переживаний, так как в Крыму пошли осадки, выпал обильный снег, и есть надежда на то, что водохранилища естественного стока заполнятся водой, что позволит вернуться к бесперебойной подаче воды населению", - сказал сенатор.По его словам, вопрос устойчивого водоснабжения Крыма будет решен.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210211/krym-1596969634.html
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антон кориневич, сергей цеков, совет федерации рф, республика крым, украина, в мире

В Совфеде оценили план Киева не допустить подачу воды в Крым

21:45 17.02.2021
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал имитацией кропотливой работы намерение украинской стороны достроить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы сделать невозможной подачу воды на полуостров.
Ранее постоянный представитель президента Украины в Крыму, офис которого находится в Херсонской области, Антон Кориневич заявил о планах достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, что позволит "максимально исключить попадание воды" в Крым.

"Все это имитация кропотливой работы и вызывает только усмешку. Налицо очередная попытка, прикрывшись Крымом, разворовать бюджетные средства. Мы никаких умных решений в отношении Крыма со стороны властей Украины не ожидаем, особенно в вопросах водоснабжения", - сказал РИА Новости Цеков.

По его словам, на Украине долгие месяцы радовались засушливой погоде в Крыму и возникшему вододефициту.
"Сейчас у них наступил период больших горестных переживаний, так как в Крыму пошли осадки, выпал обильный снег, и есть надежда на то, что водохранилища естественного стока заполнятся водой, что позволит вернуться к бесперебойной подаче воды населению", - сказал сенатор.
По его словам, вопрос устойчивого водоснабжения Крыма будет решен.
Крым - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
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Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.
Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.
Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Антон КориневичСергей ЦековСовет Федерации РФРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
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